Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cẩn trọng khi đưa AI vào trường học, đừng để trẻ “học vẹt công nghệ”

Số hóa

Cẩn trọng khi đưa AI vào trường học, đừng để trẻ “học vẹt công nghệ”

Ứng dụng AI trong giáo dục phổ thông là xu hướng tất yếu, nhưng cần lộ trình phù hợp để không ảnh hưởng đến sự phát triển trí não của trẻ nhỏ.

Thiên Trang (TH)
Năm học 2025 - 2026 ghi nhận xu hướng mạnh mẽ đưa AI vào giảng dạy trong các trường phổ thông.
Năm học 2025 - 2026 ghi nhận xu hướng mạnh mẽ đưa AI vào giảng dạy trong các trường phổ thông.
Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo cần phân biệt rõ giữa “học AI” và “làm quen với AI” để tránh ép trẻ học quá sớm.
Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo cần phân biệt rõ giữa “học AI” và “làm quen với AI” để tránh ép trẻ học quá sớm.
Ở bậc tiểu học, AI chỉ nên đóng vai trò công cụ hỗ trợ, giúp học sinh phát triển tư duy logic và kỹ năng giải quyết vấn đề.
Ở bậc tiểu học, AI chỉ nên đóng vai trò công cụ hỗ trợ, giúp học sinh phát triển tư duy logic và kỹ năng giải quyết vấn đề.
Việc lồng ghép AI vào các tiết học Tin học hay STEM sẽ giúp trẻ hiểu khái niệm cơ bản và sử dụng thiết bị thông minh đúng cách.
Việc lồng ghép AI vào các tiết học Tin học hay STEM sẽ giúp trẻ hiểu khái niệm cơ bản và sử dụng thiết bị thông minh đúng cách.
Google quy định người dùng phải đủ 13 tuổi mới được phép sử dụng các ứng dụng AI, trẻ nhỏ cần có sự giám sát của phụ huynh.
Google quy định người dùng phải đủ 13 tuổi mới được phép sử dụng các ứng dụng AI, trẻ nhỏ cần có sự giám sát của phụ huynh.
Chương trình Hour of Code Vietnam cũng đề xuất lộ trình tiếp cận AI từng độ tuổi để đảm bảo phù hợp với khả năng nhận thức.
Chương trình Hour of Code Vietnam cũng đề xuất lộ trình tiếp cận AI từng độ tuổi để đảm bảo phù hợp với khả năng nhận thức.
Tại một số quốc gia như Trung Quốc hay UAE, AI đã trở thành môn học bắt buộc, song đi kèm chương trình đào tạo giáo viên bài bản.
Tại một số quốc gia như Trung Quốc hay UAE, AI đã trở thành môn học bắt buộc, song đi kèm chương trình đào tạo giáo viên bài bản.
Các chuyên gia nhấn mạnh, cần đưa AI vào trường học một cách thận trọng để công nghệ thực sự phục vụ việc học chứ không thay thế người dạy.
Các chuyên gia nhấn mạnh, cần đưa AI vào trường học một cách thận trọng để công nghệ thực sự phục vụ việc học chứ không thay thế người dạy.
Mời quý độc giả xem thêm video: Australia siết chặt luật mạng, cấm trẻ em xem YouTube | Báo Nhân Dân
Thiên Trang (TH)
#AI trong giáo dục #trường học #phát triển trí não #giáo dục phổ thông #ứng dụng AI #trẻ em

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT