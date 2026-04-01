Chủ tịch phường Xuân Phương sẽ xử lý bãi đổ thải, VLXD trái phép

Thông tin liên quan đến bãi đổ thải, vật liệu xây dựng trái phép tại khu vực ngõ 56 Phương Canh (phường Xuân Phương, TP Hà Nội), ngày 31/3 trao đổi với phóng viên (PV) Báo Tri thức và Cuộc sống qua điện thoại, ông Nguyễn Quốc Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Xuân Phương - cho biết sẽ chỉ đạo kiểm tra, xử lý.

Bãi đổ thải, tập kết vật liệu xây dựng trái phép tại khu vực ngõ 56 Phương Canh.

Trước đó, theo phản ánh của người dân và ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tại khu vực ngõ 56 Phương Canh (phường Xuân Phương) xuất hiện tình trạng người dân ngang nhiên sử dụng sai mục đích đất, để kinh doanh, tập kết vật liệu xây dựng. Các bãi vật liệu xây dựng này hoạt động gây ảnh hưởng đến môi trường, cuộc sống người dân. Đặc biệt nhiều đống cát, sỏi, gạch tại đây được chất cao như "núi” nằm sát với đường ray tàu hỏa, còn vi phạm quy định về hành lang an toàn đường sắt.

Người dân địa phương cho biết, các bãi vật liệu xây dựng này đã hoạt động từ lâu, chuyên cung cấp vật liệu cho các công trình lân cận. Phương tiện chở vật liệu ra vào mỗi ngày không che đậy cẩn thận, cát xỏi vương vãi, gây bụi bặm, mất an toàn giao thông.

Các đống cát, sỏi, gạch tại bãi vật liệu chất cao như "núi” sát đường ray tàu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Máy xúc hoạt động rầm rộ và xe ba bánh ra vào bãi đổ thải liên tục.

Bên cạnh đó, tại khu vực phản ánh PV còn ghi nhận một phần diện tích đất nông nghiệp đang được san lấp làm bãi đổ thải. Thời điểm ghi nhận sáng 30/3, bên trong bãi đổ thải vẫn có máy xúc đang san gạt, xe ba bánh ra vào liên tục. Cùng với đó, một khối lượng đất đá thải đã được đổ chất đống ngổn ngang tiềm ẩn ô nhiễm môi trường, bụi bẩn.

Nói về vấn đề này, luật sư Hoàng Tùng (Đoàn luật sư TP Hà Nội) - cho biết, các bãi tập kết vật liệu xây dựng, bãi đổ thải “mọc” trên đất nông nghiệp, vỉa hè, hay các dự án bỏ hoang có ảnh hưởng rất lớn tới môi trường xung quanh. Hơn nữa, việc sử dụng sai mục đích đất còn vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật hiện hành.

Ông Tùng cho biết, theo Nghị định số 123/2024NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, hành vi sử dụng đất sai mục đích, cụ thể là chuyển mục đích sử dụng đất mà không có quyết định cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sẽ bị xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền. Mức phạt được xác định dựa trên loại đất, diện tích vi phạm và vị trí địa lý (nông thôn hoặc đô thị).

Ngoài phạt tiền, người vi phạm còn có thể bị buộc khôi phục tình trạng ban đầu của đất theo quy định tại Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012. Các mức phạt cụ thể được quy định tại Nghị định số 123/2024/NĐ-CP…

Để quản lý tốt vấn đề này, luật sư Tùng cho rằng cần đòi hỏi nhiều vào công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng, đô thị của chính quyền địa phương. Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động người dân kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, cùng với đó chính quyền địa phương cần phân định rõ trách nhiệm quản lý từng khu vực, tuyến phố tới các cán bộ.

“Trước đó, Thành ủy, UBND TP Hà Nội có nhiều chỉ đạo về vấn đề trật tự xây dựng. Hà Nội đã yêu cầu Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thành ủy, UBND thành phố về tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý. Vì vậy, địa phương cần phải có biện pháp mạnh xử lý quyết liệt, triệt để và không để xảy ra tình trạng “bảo kê” sai phạm” - ông Tùng nhấn mạnh.

