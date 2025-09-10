Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nữ streamer trở lại sau sinh với màn lột xác bất ngờ

Số hóa

Nữ streamer trở lại sau sinh với màn lột xác bất ngờ

Trang Chuối khiến fan xúc động khi chia sẻ hình ảnh sau sinh và hành trình lột xác, từ một streamer đình đám đến cuộc sống ổn định bên gia đình nhỏ.

Thiên Trang (TH)
Trang Chuối gây bất ngờ khi công khai những hình ảnh sau sinh kèm tâm sự “không dám nhận mình”.
Trang Chuối gây bất ngờ khi công khai những hình ảnh sau sinh kèm tâm sự “không dám nhận mình”.
Suốt 6 tháng “offline”, cô dành toàn bộ thời gian cho gia đình và chăm sóc em bé đầu lòng.
Suốt 6 tháng “offline”, cô dành toàn bộ thời gian cho gia đình và chăm sóc em bé đầu lòng.
Những bức ảnh đời thường, chân thực khiến người hâm mộ xúc động và đồng cảm.
Những bức ảnh đời thường, chân thực khiến người hâm mộ xúc động và đồng cảm.
Cô thừa nhận từng áp lực khi phải giữ hình ảnh đẹp trong mắt fan dù cơ thể thay đổi.
Cô thừa nhận từng áp lực khi phải giữ hình ảnh đẹp trong mắt fan dù cơ thể thay đổi.
Sau chuỗi ngày tập luyện và ăn kiêng nghiêm ngặt, nữ streamer đã lấy lại vóc dáng thon gọn.
Sau chuỗi ngày tập luyện và ăn kiêng nghiêm ngặt, nữ streamer đã lấy lại vóc dáng thon gọn.
Trang Chuối từng là hot streamer đình đám với hàng trăm nghìn lượt theo dõi.
Trang Chuối từng là hot streamer đình đám với hàng trăm nghìn lượt theo dõi.
Cuối năm 2020, cô rời bỏ nghề streamer để chuyển sang quản lý KOLs và phát triển kinh doanh.
Cuối năm 2020, cô rời bỏ nghề streamer để chuyển sang quản lý KOLs và phát triển kinh doanh.
Hiện tại, Trang Chuối đang có cuộc sống ổn định, hạnh phúc bên gia đình nhỏ và chuẩn bị chào đón con đầu lòng.
Hiện tại, Trang Chuối đang có cuộc sống ổn định, hạnh phúc bên gia đình nhỏ và chuẩn bị chào đón con đầu lòng.
Mời quý độc giả xem thêm video: Khi livestream trở thành ngành kinh tế: Sau bùng nổ là phải siết chặt | VTV24
Thiên Trang (TH)
#Trang Chuối #nữ streamer #sinh con #lột xác sau sinh #quản lý KOLs #hạnh phúc gia đình

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT