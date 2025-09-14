Hà Nội

Nữ streamer tung bộ ảnh "đầm thức" táo bạo khiến fan ngỡ ngàng

Số hóa

Nữ streamer tung bộ ảnh "đầm thức" táo bạo khiến fan ngỡ ngàng

Nữ streamer Yogurt tiếp tục gây sốt mạng xã hội với bộ ảnh “đầm thức” gợi cảm, khẳng định phong cách quyến rũ nhưng vẫn giữ được khí chất thanh lịch.

Thiên Trang (TH)
Yogurt là cái tên quen thuộc trong cộng đồng game Việt với vẻ đẹp cá tính và lối sống xa hoa.
Cô từng được gọi vui là “phú bà” nhờ phong cách sang chảnh và chi tiêu mạnh tay cho sở thích cá nhân.
Mới đây, Yogurt gây bão khi tung bộ ảnh mới trong bộ váy ngủ lụa ôm sát đường cong.
Khung cảnh ánh vàng mờ ảo càng tôn lên nét gợi cảm và làn da trắng mịn của nữ streamer.
Chỉ sau vài giờ đăng tải, bộ ảnh nhận được lượng tương tác lớn cùng vô số bình luận sôi nổi.
Nhiều fan thừa nhận bất ngờ trước sự táo bạo và hài hước bình luận rằng họ “xịt máu mũi”.
Hình ảnh mới cho thấy Yogurt vừa gợi cảm vừa giữ được sự thanh lịch vốn có.
Cô ngày càng chứng minh sự trưởng thành và sức hút khó cưỡng trong mắt cộng đồng mạng.
Mời quý độc giả xem thêm video: Khi livestream trở thành ngành kinh tế: Sau bùng nổ là phải siết chặt | VTV24
#Yogurt #streamer #ảnh đầm thức #gây sốt #gợi cảm #phong cách thanh lịch

