Phương Thảo chứng minh sức hút không tưởng của nữ MC đình đám hàng đầu

Cộng đồng trẻ

Phương Thảo chứng minh sức hút không tưởng của nữ MC đình đám hàng đầu

Mới đây, Phương Thảo tạo bão khi bắt trend “Tongue Sweet Come” mang đậm tinh thần vui tươi và “thả thính” nhẹ nhàng.

Thiên Anh
Mới đây, Phương Thảo tiếp tục khiến cộng đồng mạng “dậy sóng” khi bắt trend “Tongue Sweet Come” (hay còn gọi là “Sugar On My Tongue”) – một trào lưu đang “làm mưa làm gió” trên các nền tảng MXH trong vài tháng gần đây. Trend này bắt nguồn từ giai điệu ngọt ngào và động tác nhỏ nhưng đầy quyến rũ, mang đậm tinh thần vui tươi và “thả thính” nhẹ nhàng.
Nhiều hot girl, idol, influencer... đã tham gia trào lưu này, nhưng Phương Thảo, dù có phần muộn màng, vẫn biết cách khiến phần thể hiện của mình trở nên khác biệt.
Chỉ sau vài giờ đăng tải, video "đu trend" của MC Phương Thảo đã nhanh chóng viral và thu về hàng triệu lượt xem.
Trong clip, Phương Thảo xuất hiện với diện mạo cực kỳ rạng rỡ, mái tóc buông nhẹ cùng nụ cười ngọt ngào “đốn tim” người xem.
Cách nữ MC kết hợp biểu cảm tinh tế cùng thần thái tự nhiên khiến đoạn video vừa gợi cảm, vừa dễ thương, khó lòng rời mắt.
Không chỉ sở hữu nhan sắc ngày càng thăng hạng, "nữ thần Liên Quân" còn được khen ngợi không ngớt. Từ việc lựa chọn trang phục, góc quay... tất cả đều cho thấy sự đầu tư và "aura" độc bản của cô nàng.
Dường như mỗi lần xuất hiện, nữ MC đều mang đến cảm giác mới mẻ và tràn đầy năng lượng tích cực.
Với lượng tương tác tăng chóng mặt, video "đu trend" này không chỉ giúp Phương Thảo “nổ hũ” triệu view, mà còn củng cố thêm vị thế của cô như một trong những nữ MC có tầm ảnh hưởng nhất làng game Việt hiện nay.
Với màn bắt trend “Tongue Sweet Come” vừa rồi, Phương Thảo một lần nữa cho thấy, dù chỉ là vài giây ngắn ngủi, nữ MC vẫn đủ sức khiến cả CĐM phải “quay cuồng” vì sức hút khó cưỡng của mình.
Hy vọng trong thời gian tới, Phương Thảo sẽ tiếp tục ra mắt thêm nhiều content thú vị hơn nữa để "chiều lòng" mong mỏi của người hâm mộ. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
Thiên Anh
#Phương Thảo #MC nổi tiếng #trend Tongue Sweet Come #sức hút nữ MC #nữ MC đình đám

