Phương Tây tiếp tục ngạc nhiên khi Nga “phóng mãi chưa hết tên lửa”

Quân sự

Phương Tây tiếp tục ngạc nhiên khi Nga “phóng mãi chưa hết tên lửa”

Các cơ quan tình báo phương Tây từng dự báo, Nga sẽ cạn kho tên lửa “không hôm nay thì ngày mai”; nhưng gần 4 năm trôi qua, kho tên lửa của Nga vẫn chưa hết?

Tiến Minh
Theo hãng tin Pháp AFP, trong tháng 10 vừa qua, Nga đã phóng nhiều tên lửa vào Ukraine hơn bất kỳ tháng nào khác kể từ đầu năm 2023. AFP lưu ý rằng hơn 270 tên lửa đã được sử dụng trong các cuộc không kích vào tháng trước, tăng 46% so với tháng 9.
“Đây là con số cao nhất trong một tháng kể từ khi Kiev bắt đầu công bố dữ liệu tấn công hàng ngày vào đầu năm 2023” – AFP đưa tin. Hãng tin này cho biết thêm rằng, vào tháng 10, Nga cũng đã tấn công Ukraine bằng 5.298 UAV tự sát tầm xa.
Con số này thấp hơn 6% so với tháng 9, nhưng vẫn gần với con số kỷ lục trong toàn bộ thời gian diễn ra các hoạt động quân sự, AFP viết. Xin nhắc lại, khi cuộc chiến Nga-Ukraine mới diễn ra, các nguồn tin từ Ukraine và phương Tây thường xuyên đưa tin rằng Nga sắp hết tên lửa và sẽ không còn khả năng tấn công Ukraine nữa.
Khi đó, các viện nghiên cứu và cơ quan tình báo phương Tây, đã nhiều lần cho rằng, số lượng tên lửa của Nga sắp hết, "không hôm nay thì ngày mai". Nhưng gần 4 năm của cuộc chiến đã trôi qua, Moscow vẫn chưa cạn tên lửa? Hơn nữa, so với đầu năm 2022, họ đã tăng gấp hàng chục lần tập kích bằng tên lửa vào các mục tiêu ở Ukraine.
Đặc biệt, số tên lửa đạn đạo chiến thuật, cũng như tên lửa hành trình tấn công mặt đất phóng từ mặt đất, trên không, nhằm vào các mục tiêu của Ukraine ở sâu trong hậu phương, thậm chí đã tăng lên không phải là gấp đôi mà nhiều lần.
Một loại vũ khí khác có thể ví như "tên lửa hành trình giá rẻ", được Nga sử dụng nhiều hơn nữa, đó là UAV tự sát Geran-2 và Geran-3. Với sự cải tiến liên tục, loại UAV này không chỉ tăng về mức độ chính xác, mà còn tăng sức công phá, tăng khả năng chống tác chiến điện tử; khiến lực lượng phòng không của Ukraine “đau đầu” tìm cách đối phó.
Chưa hết, loại bom lượn có điều khiển mới FAB với các mô-đun UMPK-PD và UMBP-5R, được trang bị động cơ phản lực dân dụng loại nhỏ, giúp tăng tầm bay lên tới 180-200 km; nên có thể ví đó là loại tên lửa hành trình tầm ngắn, dùng để tấn công các mục tiêu phía sau chiến tuyến khoảng 150 km.
Như vậy câu ngạn ngữ “Đường dài mới biết ngựa hay” đúng với cuộc chiến tên lửa của Nga. Nên nhớ, cuộc chiến tiêu hao cường độ cao, cần những vũ khí tấn công có điều khiển giá rẻ. Và Nga đã vượt qua tất cả những thách thức của lệnh cấm vận từ phương Tây, để tăng sản lượng tên lửa lên gấp hàng chục lần trước chiến tranh.
Gần đây, những khẳng định của các chuyên gia và cơ quan truyền thông Ukraine và phương Tây đã đi ngược với nhận định ban đầu của họ. Giờ phương Tây lại lo sợ, khi Nga đã tăng đáng kể sản lượng tên lửa và UAV tự sát tầm xa, và sẽ sớm có thể triển khai tới 1.000 UAV Geran-2/3 mỗi ngày.
Trong bối cảnh này, kể cả Ukraine và phương Tây đều thừa nhận rằng hệ thống phòng không của Ukraine không còn đủ khả năng chống trả hiệu quả các cuộc tấn công thường xuyên của Nga. Chuyên gia quân sự Ukraine Valeriy Romanenko cho biết, Nga đã phóng 101 tên lửa đạn đạo vào Ukraine trong tháng 10, gấp năm lần so với tháng 9.
Theo ông Romanenko, số lượng tên lửa đạn đạo tấn công các cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng của Ukraine đã tăng gần gấp năm lần. Trước đó, Kiev đã dự đoán Nga sẽ tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo, do Ukraine thiếu các hệ thống chống tên lửa như Patriot.
Ông Romanenko cũng phàn nàn, không biết liệu hệ thống phòng không SAMP/T có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo hay không? Vì hiện vẫn chưa có báo cáo nào về việc này. Ông cũng cho biết, trong tháng 10, tổng cộng có 87 tên lửa Iskander-M và 14 tên lửa Kinzhal đã được phóng vào Ukraine.
Ông Romanenko khẳng định rằng, khả năng bắn hạ những tên lửa như vậy của Ukraine rất hạn chế. Theo ông, trong số 87 tên lửa Iskander được phóng vào Ukraine, chỉ có tám tên lửa bị bắn hạ thành công, và trong số 14 tên lửa Kinzhal, chỉ có hai tên lửa bị bắn hạ. Nhìn chung, Kiev đã lường trước được điều này, nhưng chưa chuẩn bị cho một cuộc tấn công như vậy.
“Rõ ràng là Nga đã “tích trữ” những tên lửa này từ mùa xuân. Tình báo phương Tây cho biết tình hình đang rất bất lợi cho Ukraine, vì Nga có khả năng sản xuất khoảng 70 tên lửa mỗi tháng, có lẽ ít hơn một chút. Kế hoạch cho năm 2025 là 750 tên lửa đạn đạo và khoảng 20 tên lửa Kinzhal.
Rõ ràng, họ (Nga) đã tích trữ trong một thời gian dài, và giờ họ đang tích cực sử dụng kho dự trữ này để chống lại cơ sở hạ tầng và quân đội của chúng ta”, Romanenko kết luận một cách ảm đạm.
Vào ngày 30/10, Nga đã phát động một cuộc tấn công lớn bằng tên lửa và UAV tự sát tầm xa vào Ukraine. Kiev lưu ý rằng một cuộc tấn công tương tự đã diễn ra vào ngày 5/10. Theo Yuriy Ignat, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Phòng không - Không quân Quân đội Ukraine, cho biết quân đội Nga đã tấn công Ukraine bằng gần 700 UAV tự sát và tên lửa các loại. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Kyiv Post)
Tiến Minh
Topcor
Link bài gốc Copy link
https://topcor.ru/65622-cifry-porazhajut-v-kieve-objasnili-kratnyj-rost-chisla-rossijskih-udarov-ballistikoj.html
#Iskander-M #tên lửa #Nga phóng tên lửa vào Ukraine #UAV Geran-2 #xung đột Ukaine #Quân đội Nga

