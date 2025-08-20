Hà Nội

Phương Linh khoe ảnh thời tóc tém cá tính

Giải trí

Phương Linh khoe ảnh thời tóc tém cá tính

Ca sĩ Phương Linh cá tính, trẻ trung khi để tóc ngắn năm 2013, hiện tại sở hữu vẻ mặn mà làm xiêu lòng người hâm mộ.

Thu Cúc (tổng hợp)
Mới đây, Phương Linh liên tục đăng tải hình ảnh cũ. Năm 2013, nữ ca sĩ để tóc tém. Ảnh: FB Phương Linh.
Để tóc ngắn, Phương Linh cá tính, trẻ trung. Ảnh: FB Phương Linh.
Nhiều năm qua, Phương Linh gắn bó với mái tóc dài. Ảnh: FB Phương Linh.
Mới đây, nữ ca sĩ khoe loạt ảnh đi biển. Phương Linh chọn các mẫu váy lụa hai dây gợi cảm. Ảnh: FB Phương Linh.
Các mẫu váy chất liệu mỏng nhẹ, bó sát, hở lưng giúp Phương Linh khoe đường cong nuột nà. Ảnh: FB Phương Linh.
Nữ ca sĩ sinh năm 1984 không ngại khoe những hình xăm trên hai cánh tay. Ảnh: FB Phương Linh.
Phương Linh thăng hạng nhan sắc sau nhiều năm ca hát. Ảnh: FB Phương Linh.
Nữ ca sĩ tự tin khoe gương mặt mộc đẹp không tỳ vết. Ảnh: FB Phương Linh.
Phương Linh từng chia sẻ cách chăm sóc da mặt. "Lau sạch mặt với xịt khoảng, bông tách lớp. Sảng khoái một hồi thì đắp mặt nạ cấp ẩm", Đời Sống Gia Đình dẫn lời nữ ca sĩ. Ảnh: FB Phương Linh.
Theo Dân Việt, Phương Linh từng chia sẻ nhiều về các phương pháp rèn luyện sức khỏe như mặc áo mưa nhảy dây để giảm cân, tập gym, yoga. Ảnh: FB Phương Linh.
Nữ ca sĩ đắt show trong những năm qua. Ảnh: FB Phương Linh.
Theo Tiền Phong, nhờ ca khúc Cơn gió lạ, Phương Linh có thể mua nhà, xe với số lượng không chỉ dừng lại ở con số một. Ảnh: FB Phương Linh.
#ca sĩ Phương Linh #Phương Linh #nhan sắc Phương Linh

