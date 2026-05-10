Phường Đại Thành: Công ty Hoàng Gia trúng gói thầu thi công Lộ kênh Mười Lành, tiết kiệm 0,11%

Dấu ấn gói thầu xây lắp tại khu vực Cái Côn

Mới đây, công tác đấu thầu tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đại Thành (TP Cần Thơ) thu hút sự quan tâm của dư luận khi diễn ra quá trình cạnh tranh lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng thuộc công trình Lộ kênh Mười Lành bờ phải, khu vực Cái Côn. Gói thầu này được phê duyệt theo Quyết định số 55/QĐ-PKTHTĐT ngày 21/04/2026 với giá trúng thầu là 3.352.000.000 đồng. Theo Quyết định đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hoàng Gia.

Quyết định số 55/QĐ-PKTHTĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Nhìn lại toàn bộ quy trình lựa chọn nhà thầu, theo Thông báo mời thầu IB2600094425 đăng tải ngày 16/03/2026, gói thầu có giá dự toán được duyệt là 3.355.745.000 đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 90 ngày. Việc đưa dự án hạ tầng về đích đúng tiến độ được xem là nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo an sinh và giao thông cho người dân địa phương.

Cuộc cạnh tranh giữa hai nhà thầu

Theo Biên bản mở thầu hoàn thành vào lúc 10h17 ngày 25/03/2026, gói thầu có sự tham gia của 02 đơn vị dự thầu, cụ thể như sau:

Thứ nhất là Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hiếu An Phát (mã định danh vn6300353624), tham gia với mức giá 3.052.695.143 đồng. Mức giá này thấp hơn đáng kể so với giá gói thầu và tạo ra kỳ vọng tiết kiệm ngân sách lớn. Tuy nhiên, qua quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu do Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Xây dựng Tân Hiệp lập, nhà thầu này bị đánh giá không đạt về năng lực và kinh nghiệm. Căn cứ theo Báo cáo đánh giá E-HSDT, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hiếu An Phát không đáp ứng được yêu cầu về nguồn lực tài chính theo quy định của E-HSMT. Việc nhà thầu bỏ giá thấp nhưng bị loại vì tiêu chí tài chính đang đặt ra nhiều dấu hỏi cho dư luận về tính cạnh tranh và hiệu quả thực sự của tiêu chí đánh giá hồ sơ.

Thứ hai là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hoàng Gia (mã định danh vn6300224837), tham gia với giá dự thầu 3.352.000.000 đồng. Đây là mức giá cao hơn đối thủ nhưng đã được đánh giá đạt tất các yêu cầu của E-HSDT.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 55/QĐ-PKTHTĐT do Trưởng phòng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đại Thành ký ngày 21/04/2026 đã chính thức trao gói thầu cho Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hoàng Gia. Mức tiết kiệm đạt được khoảng 3,7 triệu đồng, một con số được đánh giá là rất khiêm tốn so với quy mô của gói thầu.

Hồ sơ năng lực và dấu ấn trúng thầu của doanh nghiệp

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và cuộc sống, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hoàng Gia có trụ sở đặt tại số 368C, Lê Bình, phường Cái Răng, TP Cần Thơ, được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vào ngày 03/05/2013. Người đại diện pháp luật là ông Huỳnh Bá Đức. Lĩnh vực hoạt động chính của doanh nghiệp là xây dựng và kinh doanh vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng.

Trong lịch sử đấu thầu tính đến tháng 05/2026 Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hoàng Gia đã tham gia khoảng 220 gói thầu, trong đó trúng 81 gói, trượt 136 gói, 1 chưa có kết quả, 2 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 275.908.184.116 đồng (trong đó tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập khoảng 136.609.606.843 đồng, tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh khoảng 139.298.577.273 đồng)

Các gói thầu mà Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hoàng Gia đã trúng trong giai đoạn 2025-2026 như:

Gói thầu Thi công xây dựng tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực Bình Thủy, trị giá 7.130.197.000 đồng (tháng 03/2026);

Gói thầu Thi công xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Ô Môn, trị giá 4.143.756.439 đồng (tháng 02/2026);

Gói thầu: Thi công xây dựng khối nhà chính và các hạng mục phụ trợ tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thốt Nốt, trị giá 16.179.379.000 đồng (tháng 12/2026);

Gói thầu XL-09: thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, trị giá 4.086.972.973 đồng (tháng 12/2026)

Góc nhìn chuyên gia và cơ sở pháp lý

Theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, công tác đấu thầu qua mạng đòi hỏi các chủ đầu tư phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc cạnh tranh, công bằng và minh bạch. Việc đánh giá E-HSDT không chỉ dừng lại ở các yếu tố kỹ thuật mà cần xem xét thấu đáo các yếu tố về tài chính để mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất, tránh tình trạng loại bỏ nhà thầu chỉ vì những tiêu chí phụ, gây lãng phí nguồn lực.

Chiếu theo các quy định của pháp luật, mọi hoạt động lựa chọn nhà thầu phải tuân thủ nghiêm túc Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15. Cùng với đó, các đơn vị cũng cần thực hiện đúng Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về quy trình đăng tải và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng. Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn). Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn: Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.

Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.

Gói thầu thi công xây dựng Lộ kênh Mười Lành (phường Đại Thành) được phê duyệt cho Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hoàng Gia với giá 3,352 tỷ đồng, tiết kiệm 3,7 triệu đồng so với giá gói thầu