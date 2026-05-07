Phường Cam Ly Đà Lạt: Nhật Minh Tú được giao 2 gói chỉ định thầu trong 1 ngày

Ngày 29/4/2026, Công ty Nhật Minh Tú trúng 2 gói thầu xây lắp tại phường Cam Ly-Đà Lạt thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn, tổng giá trị hơn 3,7 tỷ đồng.

Hoạt động lựa chọn nhà thầu đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước được thực hiện theo các quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn liên quan. Tại phường Cam Ly Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy quá trình lựa chọn nhà thầu đối với hai gói thầu xây lắp diễn ra trong ngày 29/4/2026. Theo đó, Công ty TNHH Nhật Minh Tú là đơn vị được lựa chọn thực hiện cả hai gói thầu này thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Theo dữ liệu trích xuất từ các văn bản phê duyệt, ngày 29/4/2026, ông Nguyễn Thành Luân, Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Cam Ly - Đà Lạt đã ký ban hành hai quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Văn bản thứ nhất là Quyết định số 48/QĐ-VP về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu "Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình" thuộc dự án Hội trường các Tổ dân phố trên địa bàn phường Cam Ly - Đà Lạt. Gói thầu này có giá dự toán được phê duyệt là 1.996.295.623 đồng. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Nhật Minh Tú với giá trúng thầu là 1.975.000.000 đồng. Số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước thông qua việc lựa chọn nhà thầu tại gói thầu này là 21.295.623 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 1,06%. Thời gian thực hiện hợp đồng theo quyết định là 90 ngày.

Văn bản thứ hai, cũng được ký trong ngày 29/4/2026, là Quyết định số 51/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu "Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình" thuộc dự án Hỗ trợ nạo vét, khơi thông dòng chảy thoát lũ, khắc phục sạt lở bờ suối Cam Ly. Gói thầu này sử dụng nguồn vốn từ Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Lâm Đồng. Giá dự toán của gói thầu là 1.775.389.035 đồng. Công ty TNHH Nhật Minh Tú tiếp tục là đơn vị trúng thầu với giá 1.753.000.000 đồng. Mức tiết kiệm ngân sách tại gói thầu này là 22.389.035 đồng, tương ứng tỷ lệ khoảng 1,26%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày.

Tổng giá trị trúng thầu của Công ty TNHH Nhật Minh Tú tại hai gói thầu do Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường Cam Ly làm chủ đầu tư trong cùng ngày 29/4/2026 là 3.728.000.000 đồng. Các gói thầu nêu trên đều áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu rút gọn, nằm trong hạn mức đối với gói thầu xây lắp (không quá 2 tỷ đồng/gói).

Về thông tin hồ sơ doanh nghiệp, Công ty TNHH Nhật Minh Tú (mã số doanh nghiệp: 5801431159) có địa chỉ trụ sở tại hẻm 32 Trương Văn Hoàn, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận, tính đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH Nhật Minh Tú đã tham gia tổng cộng 49 gói thầu trên hệ thống và trúng thầu 46 gói. Tổng giá trị trúng thầu trong vai trò độc lập của doanh nghiệp khoảng 17.441.708.449 đồng. Các dự án doanh nghiệp này tham gia và trúng thầu chủ yếu nằm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Nhìn nhận về các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động đấu thầu, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định chi tiết các trường hợp, hạn mức và quy trình áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn. Hình thức này được áp dụng đối với các dự án có giá trị nhỏ nằm trong hạn mức hoặc các trường hợp cần khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố. Dù áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu nào, nguyên tắc cốt lõi của hoạt động đấu thầu vẫn là tuân thủ quy định pháp luật, đảm bảo tính Cạnh tranh, Công bằng, Minh bạch, Hiệu quả kinh tế và Trách nhiệm giải trình.

Luật sư Nguyễn Thị Hương cũng phân tích thêm, trong trường hợp một đơn vị thi công thực hiện nhiều hợp đồng xây lắp cùng lúc, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc bố trí nhân sự, máy móc, thiết bị theo đúng hồ sơ đề xuất và hợp đồng đã ký kết. Công tác giám sát quá trình thi công và nghiệm thu là cơ sở quan trọng để đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, từ đó phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn đầu tư công.

QUY ĐỊNH VỀ CHỈ ĐỊNH THẦU VÀ CHỈ ĐỊNH THẦU RÚT GỌN Nhằm đảm bảo tính Cạnh tranh, Công bằng, Minh bạch, Hiệu quả kinh tế và Trách nhiệm giải trình trong hoạt động đấu thầu, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn hiện hành đã quy định chặt chẽ về các trường hợp và hạn mức được phép áp dụng hình thức chỉ định thầu. Cụ thể: 1. Các trường hợp áp dụng chỉ định thầu: Căn cứ theo Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, hình thức chỉ định thầu được áp dụng trong các trường hợp tiêu biểu sau: Điểm a, Khoản 1: Gói thầu cấp bách cần triển khai nhằm mục tiêu bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố bất ngờ, thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ; gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn hoặc để không làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình liền kề.

Điểm m, Khoản 1: Gói thầu thuộc dự toán mua sắm có giá gói thầu trong hạn mức theo quy định của Chính phủ (áp dụng đối với gói thầu xây lắp, hàng hóa, tư vấn, phi tư vấn). 2. Hạn mức và quy trình chỉ định thầu rút gọn: Theo hướng dẫn chi tiết tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC về hạn mức áp dụng chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu quy định tại Điểm m, Khoản 1, Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15: Hạn mức chỉ định thầu đối với gói thầu thi công xây dựng (xây lắp), hàng hóa, hỗn hợp là không quá 01 tỷ đồng (hoặc theo mức điều chỉnh cập nhật áp dụng cho từng nguồn vốn cụ thể).

Quy trình chỉ định thầu rút gọn yêu cầu chủ đầu tư/bên mời thầu gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu. Dựa trên cơ sở dự thảo hợp đồng, các bên tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp đồng, đảm bảo nhà thầu được lựa chọn phải có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu theo quy định pháp luật.

