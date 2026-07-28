[e-Magazine] Gỡ 'nút thắt' hạ tầng sạc – Mở đường cho chuyển dịch năng lượng [Kỳ 4]

Những quyết sách được Chính phủ ban hành trong năm 2026 cho thấy Việt Nam đang lựa chọn con đường: không chỉ phát triển xe điện, không chỉ xây dựng trạm sạc, mà kiến tạo một hệ sinh thái năng lượng mới, nơi mỗi mái nhà, mỗi đô thị và mỗi người dân đều trở thành một phần của quá trình chuyển dịch xanh.

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Không có quốc gia nào bước vào tương lai bằng cách chỉ thay thế một loại phương tiện hay một loại nhiên liệu. Điều làm nên sức mạnh của một nền kinh tế là khả năng kết nối chính sách, hạ tầng, công nghệ và con người thành một hệ sinh thái thống nhất. Những quyết sách được Chính phủ ban hành trong năm 2026 cho thấy Việt Nam đang lựa chọn con đường ấy: không chỉ phát triển xe điện, không chỉ xây dựng trạm sạc, mà kiến tạo một hệ sinh thái năng lượng mới, nơi mỗi mái nhà, mỗi đô thị và mỗi người dân đều trở thành một phần của quá trình chuyển dịch xanh.

Buổi sáng, dòng xe điện lăn bánh trên những con đường. Buổi trưa, những tấm pin mặt trời trên mái nhà lặng lẽ chuyển ánh nắng thành điện năng. Buổi chiều, các trung tâm điều độ tính toán phụ tải theo thời gian thực. Buổi tối, hàng nghìn bộ sạc thông minh tự động lựa chọn thời điểm tối ưu để nạp điện cho phương tiện.

Mỗi hình ảnh ấy, nếu đứng riêng, chỉ là một lát cắt của đời sống hiện đại. Nhưng khi kết nối lại, chúng tạo nên một hệ sinh thái năng lượng hoàn toàn khác với những gì Việt Nam từng có trong nhiều thập kỷ.

Ở đó, điện không còn chỉ được sản xuất tại các nhà máy rồi truyền tải đến người tiêu dùng. Điện được tạo ra từ nhiều nguồn hơn. Được sử dụng linh hoạt hơn. Được quản lý thông minh hơn. Và quan trọng nhất, được khai thác hiệu quả hơn.

Đó cũng chính là tinh thần xuyên suốt trong các chủ trương của Chính phủ về thúc đẩy chuyển dịch năng lượng, phát triển giao thông điện, sử dụng nhiên liệu sinh học, tiết kiệm điện, quản lý nhu cầu phụ tải và phát triển điện mặt trời mái nhà.

Nếu nhìn rộng hơn, đây không chỉ là một sự thay đổi về công nghệ. Đó là sự thay đổi trong mô hình phát triển.

Trong nhiều năm, hạ tầng giao thông và hạ tầng năng lượng thường được quy hoạch như hai lĩnh vực độc lập. Một bên là đường sá, cầu cống, bến bãi. Một bên là đường dây, trạm biến áp và nguồn điện. Nhưng cùng với quá trình điện hóa giao thông, ranh giới ấy dần biến mất.

Một bãi đỗ xe hôm nay đồng thời là nơi cung cấp năng lượng. Một khu dân cư không chỉ là nơi tiêu thụ điện mà còn có thể sản xuất điện từ mái nhà. Một chiếc xe điện không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là một "thiết bị" tham gia vào hệ thống năng lượng. Sự hội tụ ấy đòi hỏi tư duy quy hoạch cũng phải thay đổi.

Đó là lý do Chính phủ không ban hành các chính sách một cách rời rạc.

Chỉ thị số 09/CT-TTg đặt mục tiêu thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Chỉ thị số 10/CT-TTg mở rộng sang quản lý nhu cầu điện, giảm phụ tải đỉnh và phát triển điện mặt trời mái nhà.

Công điện số 27/CĐ-TTg tiếp tục yêu cầu đẩy nhanh phát triển hạ tầng trạm sạc và trạm đổi pin.

Ba văn bản ấy tạo thành một chuỗi chính sách liên hoàn. Không phải ba nhiệm vụ riêng biệt. Mà là ba mắt xích của cùng một hệ sinh thái.

Điểm đặc biệt của cuộc chuyển dịch năng lượng lần này là không một chủ thể nào có thể thực hiện một mình.

Nhà nước tạo lập thể chế và quy hoạch. Doanh nghiệp đầu tư công nghệ, sản xuất thiết bị, xây dựng hạ tầng và cung cấp dịch vụ. Ngành điện hiện đại hóa lưới điện, phát triển các giải pháp điều hành phụ tải. Các trường đại học, viện nghiên cứu hoàn thiện cơ sở khoa học cho tiêu chuẩn và quy chuẩn. Các chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành cải tạo công trình, bảo đảm an toàn.

Và cuối cùng, mỗi người dân lựa chọn cách sử dụng năng lượng hiệu quả hơn trong chính ngôi nhà của mình.

Chính sự tham gia của tất cả các chủ thể mới tạo nên sức mạnh của một hệ sinh thái. Đó cũng là điểm khác biệt giữa một chương trình phát triển xe điện và một chiến lược chuyển dịch năng lượng quốc gia.

Trong nhiều năm, Việt Nam thường được nhìn nhận là quốc gia tiếp nhận các xu hướng công nghệ từ thế giới. Nhưng với chuyển dịch năng lượng, cơ hội không chỉ nằm ở việc theo kịp. Nếu xây dựng được hệ thống tiêu chuẩn đồng bộ, hạ tầng hiện đại, lưới điện thông minh và cơ chế khuyến khích đổi mới sáng tạo, Việt Nam có thể hình thành một mô hình phát triển phù hợp với điều kiện của mình.

Đó không phải là sao chép nguyên mẫu của bất kỳ quốc gia nào. Mà là kết hợp kinh nghiệm quốc tế với thực tiễn Việt Nam: tốc độ đô thị hóa nhanh, nhu cầu điện tăng cao, tiềm năng năng lượng tái tạo lớn và quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Chuyển dịch năng lượng vì thế không chỉ là câu chuyện của môi trường. Nó còn là câu chuyện của năng lực cạnh tranh quốc gia. Của khả năng thu hút đầu tư. Của chất lượng tăng trưởng. Và của vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị xanh toàn cầu.

Bốn kỳ báo của tuyến bài “GỠ ‘NÚT THẮT’ HẠ TẦNG SẠC - MỞ ĐƯỜNG CHO CHUYỂN DỊCH NĂNG LƯỢNG” của Báo Tri thức và Cuộc sống bắt đầu bằng một tầng hầm chung cư - Nơi một chiếc xe điện lặng lẽ cắm sạc. Có thể với nhiều người, đó chỉ là một hình ảnh rất bình thường. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, phía sau bộ sạc nhỏ bé ấy là một chuỗi thay đổi rất lớn.

Là những chỉ đạo của Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Là những quy chuẩn kỹ thuật đang được hoàn thiện. Là những kỹ sư thiết kế lại công trình. Là những doanh nghiệp đầu tư công nghệ. Là những cán bộ ngành điện điều hành hệ thống. Là những nhà khoa học nghiên cứu tiêu chuẩn mới. Và là hàng triệu người dân đang từng ngày thay đổi cách sử dụng năng lượng.

Không có cuộc chuyển dịch nào thành công chỉ bằng những quyết sách trên giấy. Cũng không có một nền kinh tế xanh nào được tạo dựng chỉ bằng vài nghìn trạm sạc hay vài triệu chiếc xe điện. Điều quyết định là khả năng biến những chủ trương ấy thành một hệ sinh thái vận hành hiệu quả, an toàn và bền vững.

Đó cũng là thông điệp lớn nhất mà tuyến bài muốn gửi tới bạn đọc. Chuyển dịch năng lượng không bắt đầu từ một nhà máy điện. Nó bắt đầu từ cách chúng ta quy hoạch một đô thị, thiết kế một tầng hầm, lắp đặt một điểm sạc, quản lý một kilowatt giờ điện và sử dụng năng lượng có trách nhiệm hơn mỗi ngày.

Đó không chỉ là câu chuyện của ngành năng lượng. Đó là câu chuyện về con đường phát triển của Việt Nam trong những thập niên tới.