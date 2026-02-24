Hà Nội

Báo Mỹ ca tụng ngôi nhà đơn giản với màu trắng tinh khôi ở TP HCM

Bất động sản

Ngôi nhà thiết kế tối giản, sử dụng gam màu trắng chủ đạo kết hợp cây xanh mang đến không gian sống yên tĩnh -  xu hướng ngày càng phổ biến trong giới trẻ.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Tọa lạc trên lô đất có kích thước 9X18m tại TP HCM, ngôi nhà được phép xây ba tầng cộng thêm sân thượng, tuân thủ quy định về khoảng lùi bắt buộc 3 m phía trước và 2 m phía sau. Ảnh: Hirouyki Oki
Thiết kế tận dụng lại nền móng cọc đóng sẵn của dự án đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các quy định về chiều cao, số tầng và diện tích xây dựng. Ảnh: Hirouyki Oki
Tầng trệt gồm không gian sinh hoạt chung rộng rãi, liền mạch, tích hợp chức năng sinh hoạt, ăn uống và bếp. Ảnh: Hirouyki Oki
Thiết kế như một hành lang mái che bao quát tạo ra không gian gia đình yên tĩnh, hướng nội với sự tương tác xã hội bên ngoài hạn chế. Ảnh: Hirouyki Oki
Tầng hai được chia thành một khu vực phía sau yên tĩnh dành cho ông bà, mở ra một cách thân mật với tán cây vườn phía sau, và một khu vực phía trước linh hoạt hỗ trợ các hoạt động đa dạng. Ảnh: Hirouyki Oki
Tầng ba dành riêng cho vợ chồng chủ nhà, tập trung vào khu vườn sân trong quan trọng liên kết không gian sinh hoạt, thiền định và làm việc. Ảnh: Hirouyki Oki
Các khối kiến ​​trúc giống như hành lang xóa nhòa ranh giới nội thất - ngoại thất, thấm đẫm thiên nhiên vào ngôi nhà để tạo ra bầu không khí trong lành, thư thái. Ảnh: Hirouyki Oki
Sân thượng dành cho việc trồng rau và cây ăn quả. Ảnh: Hirouyki Oki
Những thay đổi hậu COVID-19 củng cố sở thích về ngôi nhà hướng nội, tối giản, ưu tiên không gian xanh, chất lượng không khí và sự yên tĩnh. Ảnh: Hirouyki Oki
Mặc dù được thiết kế riêng cho những yêu cầu đặc thù của một gia đình, House F10 vẫn là một mô hình mẫu mực có tiềm năng nhân rộng, thúc đẩy một hình thái nhà ở đô thị xanh hơn. Ảnh: Hirouyki Oki
