5 cung trekking mùa xuân miền Bắc khiến dân mê xê dịch 'đứng ngồi không yên'

Mùa xuân miền Bắc là thời điểm vàng để trekking khi rừng xanh non, hoa đỗ quyên nở rộ và biển mây dày. Nhiều cung leo núi đẹp đang hút du khách mê khám phá.

Khi những đợt rét buốt lùi xa, mùa xuân mở ra khung cảnh núi rừng trong trẻo với thảm lá non, hoa rừng bung nở và mây trời bồng bềnh. Đây cũng là lúc trekking trở thành trải nghiệm được nhiều người yêu thích, vừa rèn luyện thể lực, vừa hòa mình vào thiên nhiên nguyên sơ.

Sa Mu cung trekking mới nổi giữa rừng già Tây Bắc. Ảnh Anh Thơ

Từ Sơn La, Lai Châu đến Lào Cai, nhiều đỉnh núi cao đang vào mùa đẹp nhất trong năm, thu hút cộng đồng đam mê leo núi nhờ cảnh sắc rực rỡ và thời tiết thuận lợi.

Sa Mu - cung trekking mới nổi giữa rừng già Tây Bắc

Sa Mu – U Bò (thường gọi đỉnh Sa Mu) cao 2.756 m, nằm trên ranh giới Sơn La và Yên Bái, thuộc rừng đặc dụng Tà Xùa. Dù mới được khám phá và cắm chóp từ cuối năm 2022, Sa Mu nhanh chóng trở thành điểm đến “hot” trong giới trekking.

Ảnh Anh Thơ

Cung leo gây ấn tượng bởi hệ sinh thái rừng nguyên sinh đa dạng với trúc rừng, cổ thụ phủ rêu, suối thác và thảm thực vật phong phú. Từ tháng 3 đến tháng 4, hoa đỗ quyên và sơn tra đồng loạt nở, nhuộm màu rực rỡ cho hành trình xuyên rừng.

Du khách có thể chọn hai lối lên phổ biến là Xím Vàng hoặc Háng Đồng, mỗi cung mang một nét hoang sơ riêng.

Tả Liên Sơn - “khu rừng cổ tích” phủ rêu xanh

Cao 2.996 m, Tả Liên Sơn nằm giữa Lai Châu và Lào Cai, nổi tiếng với vẻ đẹp huyền bí của rừng nguyên sinh lâu đời. Đây là cung trekking được nhiều trekker yêu thích nhờ cảnh sắc độc đáo, khác biệt so với các đỉnh núi khác ở Tây Bắc.

Ảnh Xuân Chờ

Những thân cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi phủ kín rêu phong, tạo cảm giác như lạc vào khu rừng cổ tích. Hành trình thường kéo dài 2 ngày 1 đêm, phù hợp với người đã có kinh nghiệm leo núi.

Mùa xuân là thời điểm đỗ quyên nở khắp sườn núi, còn mùa thu lại ghi dấu với rừng phong đỏ vàng lãng mạn.

Tà Chì Nhù - biển hoa sơn tra giữa trời mây

Với độ cao 2.979 m, Tà Chì Nhù được mệnh danh là “nóc nhà Yên Bái”. Nếu mùa đông nổi tiếng với hoa chi pâu tím, thì mùa xuân nơi đây lại gây thương nhớ bởi những triền sơn tra nở trắng giữa nền trời xanh.

Ảnh humtto

Cung leo phổ biến bắt đầu từ khu Mỏ Chì (xã Hạnh Phúc), mất khoảng 6-8 giờ để chạm đỉnh. Ngoài ra, hướng Nậm Nghiệp cũng được nhiều người lựa chọn vì cung đường đẹp, đi qua bản làng yên bình và địa hình đa dạng.

Từ trên cao, khung cảnh biển mây trải dài khiến hành trình trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết.

Pu Ta Leng - thử thách lớn giữa dãy Hoàng Liên Sơn

Pu Ta Leng cao 3.049 m, được xem là đỉnh núi cao thứ ba Việt Nam sau Fansipan và Pu Si Lung. Đây là điểm đến quen thuộc của dân trekking chuyên nghiệp nhờ độ khó cao và cảnh quan hùng vĩ.

Ảnh TravelUp

Hành trình chinh phục Pu Ta Leng đưa người leo đi qua rừng già nhiều tầng sinh thái, nơi những thân cây cổ thụ khổng lồ vươn cao giữa biển xanh rừng núi. Đặc biệt, từ tháng 3, tầng rừng cao bừng sáng với đỗ quyên đủ sắc màu.

Cung leo từ bản Sì Thâu Chải được nhiều người lựa chọn vì có mật độ hoa dày và cảnh quan đẹp bậc nhất.

Lùng Cúng - thiên đường săn mây của Tây Bắc

Cao 2.913 m, Lùng Cúng (Lào Cai) nằm trong top 15 đỉnh núi cao nhất Việt Nam. Nhờ độ khó vừa phải và cảnh sắc ấn tượng, cung trekking này ngày càng thu hút người yêu leo núi.

Điểm đặc biệt của Lùng Cúng là biển mây xuất hiện quanh năm, rõ nhất từ tháng 10 đến tháng 4. Đây cũng là một trong số ít nơi có thể ngắm cả bình minh và hoàng hôn trên biển mây.

Ảnh Hue Pham

Du khách có thể chọn các hướng leo từ bản Lùng Cúng, Tu San hoặc Thào Chua Chải. Vào mùa xuân, hoa đào và sơn tra nở rộ, mang đến vẻ đẹp dịu dàng nhưng đầy sức sống.

Không chỉ là thử thách về độ cao, trekking mùa xuân miền Bắc còn là hành trình kết nối với thiên nhiên. Những cung đường xuyên rừng, biển mây bồng bềnh và sắc hoa rực rỡ tạo nên trải nghiệm khó quên cho bất kỳ ai yêu xê dịch.

Với cảnh quan đa dạng và nhiều cấp độ chinh phục, các cung trekking miền Bắc đang trở thành lựa chọn lý tưởng để khởi đầu năm mới bằng một chuyến đi tràn đầy năng lượng và cảm hứng.