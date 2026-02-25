Nem rán trữ tủ lạnh sai cách tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm

Việc trữ sẵn một hộp nem rán trong ngăn đá đúng là "cứu cánh" cho những ngày bận rộn hoặc khi có khách đột xuất. Tuy nhiên, ranh giới giữa sự tiện lợi và rủi ro sức khỏe khá mong manh nếu chúng ta không nắm rõ quy tắc bảo quản.

Những rủi ro khi bảo quản nem rán không đúng cách

Nhiều người lầm tưởng rằng tủ lạnh là một "vùng an toàn" tuyệt đối, nơi vi khuẩn ngừng hoạt động và thực phẩm giữ nguyên trạng thái. Thực tế, cấp đông chỉ là phương pháp làm chậm quá trình phân hủy.

Dưới đây là những lý do tại sao việc này không hẳn an toàn và cách để bạn tối ưu hóa chất lượng món ăn.

Sự hình thành tinh thể đá: Khi bạn cho nem vào ngăn đá, nước trong nhân nem (từ thịt, rau củ) sẽ đóng băng. Nếu quá trình cấp đông diễn ra chậm (như tủ lạnh gia đình thông thường), các tinh thể đá lớn sẽ hình thành, phá vỡ cấu trúc tế bào của nguyên liệu. Kết quả là khi rã đông, nem thường bị chảy nước, nhân trở nên bở, mất đi độ kết dính tự nhiên.

Nem rán có thể được bảo quản trong tủ lạnh trong thời gian ngắn nếu thực hiện đúng quy trình và sử dụng sớm. Ảnh vov.vn

Quá trình oxy hóa chất béo: Nem rán thường có thành phần thịt mỡ và được rán sơ qua dầu. Ngay cả ở nhiệt độ âm, chất béo vẫn tiếp tục bị oxy hóa (dù chậm hơn). Sau một thời gian dài, bạn sẽ ngửi thấy mùi "gắt dầu" hoặc mùi "tủ lạnh" đặc trưng bám vào nem. Đây chính là dấu hiệu của việc các liên kết hóa học bị bẻ gãy, tạo ra các gốc tự do không tốt cho sức khỏe tim mạch.

Sự biến chất của nhân nem: Nhân nem thường có thịt, trứng, tôm và các loại rau củ (mộc nhĩ, cà rốt, miến). Rau củ khi để lâu trong môi trường đông lạnh dễ bị tiết nước, làm nhân bị bở và giảm giá trị dinh dưỡng.

Nguy cơ nhiễm khuẩn chéo: Ngăn đông tủ lạnh gia đình thường chứa hỗn hợp nhiều loại thực phẩm: thịt sống, cá tươi, đồ đông lạnh đóng gói... Nếu nem không được bọc kín trong túi hút chân không hoặc hộp chuyên dụng, vi khuẩn có khả năng chịu nhiệt thấp (như Listeria monocytogenes) có thể lây lan. Điều này đặc biệt nguy hiểm nếu bạn chỉ rán lại nem ở nhiệt độ thấp hoặc thời gian quá ngắn, không đủ để tiêu diệt các mầm bệnh bên trong nhân.

Ảnh minh họa/Internet

Ngoài ra, nem rán trữ tủ lạnh làm tăng lượng dầu mỡ khi ăn do việc phải rán đi, rán lại trước khi ăn. Nem đã rán một lần, khi để nguội và bảo quản lạnh, lớp vỏ ngoài sẽ mất độ giòn. Để nem ngon hơn, nhiều người thường rán lại lần hai hoặc thậm chí lần ba. Lượng chất béo trong nem vì thế tăng lên đáng kể so với ban đầu. Nếu ăn thường xuyên; điều này có thể gây thừa năng lượng, tăng cân, béo phì và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, rối loạn mỡ máu.

Chưa kể, dầu ăn khi được đun nóng nhiều lần có thể sinh ra các hợp chất không tốt cho sức khỏe. Những chất này nếu tích tụ lâu dài trong cơ thể có thể ảnh hưởng xấu đến gan và hệ tiêu hóa.

Những quy tắc "nằm lòng" khi sử dụng nem bảo quản tủ lạnh

Theo chuyên gia, thời gian bảo quản tối đa trong ngăn mát không quá 48 giờ; Trong ngăn đá tốt nhất là sử dụng trong vòng 2 tuần. Bạn có thể để đến 1 tháng, nhưng sau thời gian này, chất lượng sẽ giảm đi khoảng 50%. Sau 2 tháng, chất lượng không còn, hãy bỏ đi để bảo vệ sức khỏe.

Khi cho nem bảo quản tủ lạnh cần rán sơ, không cấp đông nem sống hoàn toàn nếu bạn không có máy cấp đông siêu tốc. Rán nem ở lửa nhỏ, chỉ cần lớp vỏ bánh đa nem chuyển sang màu trắng đục và se cứng lại (chưa cần vàng). Lớp dầu bao quanh vỏ lúc này đóng vai trò như một "lớp màng bảo vệ", ngăn cách không khí xâm nhập vào bên trong nhân, đồng thời giúp các cuốn nem không bị dính vào nhau khi xếp vào hộp.

Lưu ý khi lấy nem từ ngăn đá ra, để ở nhiệt độ phòng khoảng 5-10 phút cho bớt cứng rồi rán ngay. Nếu để nem tan đá hoàn toàn, nước từ nhân thấm ra vỏ sẽ làm nem bị nát.

Dùng nồi chiên không dầu để chiên vì đây là công cụ tuyệt vời nhất để hồi sinh nem đông lạnh. Nhiệt độ đối lưu giúp đẩy lượng dầu thừa ra ngoài, làm vỏ giòn tan mà không bị ngấy. Hãy xịt một lớp dầu mỏng lên bề mặt nem trước khi chiên ở mức 180 độ trong khoảng 10-15 phút.

Nếu rán bằng chảo, hãy rán lần một ở lửa vừa để nhân nóng đều, sau đó tăng lửa lớn ở phút cuối để đẩy dầu ra ngoài và làm vỏ vàng rộm.

Ăn nem rán thế nào cho an toàn?

Để đảm bảo sức khỏe khi sử dụng nem rán, người nội trợ nên lưu ý: Ăn với lượng vừa phải, tránh dùng thường xuyên vì đây là món chiên rán giàu năng lượng và chất béo; Ưu tiên ăn khi còn nóng, ngay sau khi rán chín để đảm bảo hương vị và độ an toàn; Kết hợp với rau sống, rau thơm, dưa góp hoặc rau luộc nhằm bổ sung chất xơ, giảm cảm giác ngấy; Hạn chế dùng nhiều nước chấm mặn hoặc ngọt để tránh tăng lượng muối và đường trong khẩu phần; Không sử dụng nem có dấu hiệu bất thường như mùi lạ, vị chua, màu sắc thay đổi, bề mặt nhớt; Tránh ăn nem đã rán lại nhiều lần hoặc khi đang gặp vấn đề về tiêu hóa.

Nem rán có thể được bảo quản trong tủ lạnh trong thời gian ngắn nếu thực hiện đúng quy trình và sử dụng sớm. Tuy nhiên, để đảm bảo hương vị và an toàn thực phẩm, cách tốt nhất vẫn là chế biến và thưởng thức ngay trong ngày, thay vì trữ dài ngày để ăn dần.

Cái ngon của món nem rán không chỉ nằm ở vị giòn của vỏ, vị ngọt của thịt mà còn ở mùi thơm của các loại rau gia vị tươi mới. Việc trữ nem trong tủ lạnh là một giải pháp tình thế tuyệt vời, nhưng không nên biến nó thành thói quen lạm dụng.

Sự tươi mới của thực phẩm không chỉ mang lại cảm giác ngon miệng mà còn là sự tôn trọng đối với chính sức khỏe của bản thân và gia đình.