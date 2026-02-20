Hà Nội

Biệt thự rực sắc đỏ đón Tết của Đàm Thu Trang - Cường Đô La

Bất động sản

Biệt thự của vợ chồng Cường Đô La - Đàm Thu Trang được phủ sắc đỏ may mắn, điểm xuyết bằng hàng loạt bình hoa tươi rực rỡ. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Dịp Tết Bính Ngọ 2026, biệt thự của vợ chồng Cường Đô La - Đàm Thu Trang được phủ kín bởi sắc đỏ rực rỡ. Ảnh: FB Dam Thu Trang
Đàm Thu Trang tỉ mỉ lựa chọn các vật dụng trang trí mang đậm nét truyền thống. Ảnh: FB Dam Thu Trang
Đàm Thu Trang tỉ mỉ lựa chọn các vật dụng trang trí mang đậm nét truyền thống. Ảnh: FB Dam Thu Trang
Sự kết hợp giữa những cành đào đông đỏ rực và những cành lá phủ ánh vàng kim tạo nên tổng thể quý phái. Ảnh: FB Dam Thu Trang
Màu đỏ rực rỡ tượng trưng cho sự may mắn và tài lộc, được kết hợp khéo léo với những chiếc khánh treo, đồng xu cổ và tua rua đỏ, tạo cảm giác ấm cúng. Ảnh: FB Dam Thu Trang
Ánh sáng từ cửa sổ lớn tràn vào giúp tôn lên sắc đỏ thắm của bình đào đông đỏ và vẻ đẹp hiện đại của căn phòng. Ảnh: FB Dam Thu Trang
Sự đan xen giữa sắc vàng tươi của hoa và sắc cam đỏ của các loại quả tạo nên "bữa tiệc" màu sắc đầy sức sống, hài hòa với nội thất gỗ trầm mặc của biệt thự. Ảnh: FB Dam Thu Trang
Không gian thêm phần tinh tế với những vật phẩm decor như tượng đá trắng, nến thơm, ly rượu vang và những chiếc đèn lồng giấy xếp. Ảnh: FB Dam Thu Trang
Cả gia đình Đàm Thu Trang - Cường Đô La diện áo dài truyền thống cách điệu ngày Tết. Ảnh: FB Dam Thu Trang
Vào mỗi dịp Tết, căn biệt thự lại được vợ chồng Cường Đô La chăm chút, trang hoàng rực rỡ. Ảnh: FB Dam Thu Trang
#Trang trí biệt thự ngày Tết #Sắc đỏ may mắn và tài lộc #Trang phục truyền thống dịp Tết #Trang trí nội thất truyền thống #Hoa đào và vật phẩm trang trí Tết #Không gian ấm cúng ngày Tết

