Biệt thự rực sắc đỏ đón Tết của Đàm Thu Trang - Cường Đô La

Biệt thự của vợ chồng Cường Đô La - Đàm Thu Trang được phủ sắc đỏ may mắn, điểm xuyết bằng hàng loạt bình hoa tươi rực rỡ.
Bên cạnh sự thay đổi về hình ảnh, Bùi Lý Thiên Hương còn gây chú ý khi tiết lộ những tài sản tích lũy được, cho thấy hành trình nỗ lực làm việc.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Hợi hạnh phúc ngọt ngào trong tình yêu và tài chính hưng thịnh.
Trong những ngày Tết, ca sĩ Mỹ Lệ trang hoàng căn biệt thự 1.000m2 tại TP HCM rực rỡ sắc xuân với đủ loại hoa trái.
3 cây này sở hữu phong thuỷ tốt, giá trị thẩm mỹ cao, càng trồng lâu càng lên dáng, càng già càng có giá trị.
Để kỷ niệm Năm Bính Ngọ 2026, BMW Trung Quốc ra mắt phiên bản đặc biệt của mẫu SUV hạng sang X5 với màu sắc đặc biệt và nội thất lấy cảm hứng từ ngựa.
Các hiện vật cổ đại, cấu trúc đá và con đường cổ xưa cho thấy lịch sử định cư và hoạt động lễ nghi lâu dài của khu vực.
Không chỉ giàu dinh dưỡng, thanh mát và dễ chế biến, đậu phụ còn có thể biến tấu thành vô vàn món ăn hấp dẫn.
Ở tuổi 36, 'kiều nữ tuổi Ngựa' xứ Hàn Park Shin Hye khẳng định vị thế nữ hoàng phim truyền hình với nhan sắc ngày càng mặn mà và sự nghiệp thăng hoa.
Các phát hiện từ hang đá ở Tajikistan cung cấp manh mối quý giá về cuộc sống và sự tiến hóa của người tiền sử hàng trăm nghìn năm trước.
Những ngày đầu xuân Tết Bính Ngọ, hàng ngàn người đã đổ về Khu di tích lịch sử Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ) dâng hương kính Tổ.
Du xuân, lễ chùa đầu năm là nét đẹp truyền thống của người Việt. Dưới đây là một số điểm tâm linh gần Hà Nội thu hút du khách cầu bình an, tài lộc dịp đầu xuân.
Những bước ngoặt về tiền bạc thường diễn ra lặng lẽ, bắt đầu từ thay đổi trong tư duy, cảm xúc và cách lựa chọn môi trường sống.
Sarco - thiết bị hỗ trợ tự tử - tích hợp AI để đánh giá tâm lý người dùng trước khi kích hoạt, khiến dư luận lo ngại về ranh giới đạo đức và nhân bản.
Trong 45 ngày tới, 3 con giáp sẽ đắc lộc, đắc tài, tiền vào như nước, cuộc sống dư dả, làm gì cũng thành công rực rỡ.
Dưới đây là 4 cây cảnh có tuổi thọ đặc biệt cao, hoa nở rực rỡ, chúng càng trở nên quý giá theo thời gian, trở thành báu vật gia truyền của gia đình.
Từ mùng 5 Tết (21/2), nhiều người dân đã rục rịch quay lại Hà Nội để tránh cảnh ùn tắc. Phía sau những chuyến xe hối hả là lỉnh kỉnh quà quê, rau xanh...
Nhiều chuỗi siêu thị đã vận hành trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 nhưng sức mua duy trì ở mức vừa phải, giúp mặt bằng giá giữ ổn định.
Với thiết kế mở, sử dụng vách kính và hệ lưu trữ thông minh, căn hộ nhỏ chỉ 40m² vẫn sáng sủa và tiện nghi.
Quốc Huy từng bước khẳng định vị trí bằng năng lực diễn xuất. Song hành cùng hành trình đó là hình ảnh nam diễn viên ngày càng phong độ.
Buổi tối là “khoảng lặng” để cơ thể và làn da phục hồi. Duy trì những thói quen thư giãn trước khi ngủ giúp dễ vào giấc, ngủ sâu và da khỏe hơn.