Bí quyết chọn nội thất giúp “nới rộng” phòng tắm

Khi lựa chọn nội thất đúng cách, từ thiết kế tối giản, đồ treo tường, màu sắc sáng đến cách bố trí thông minh, phòng tắm nhỏ vẫn hiện đại và thoải mái.

Trong các căn hộ hiện đại hay nhà phố diện tích hạn chế, phòng tắm thường là khu vực bị thu hẹp nhất. Tuy nhiên, chỉ cần lựa chọn nội thất thông minh và bố trí hợp lý, không gian nhỏ vẫn có thể trở nên thoáng đãng, tiện nghi và giàu tính thẩm mỹ.

Dưới đây là những nguyên tắc quan trọng giúp “nới rộng” phòng tắm mà không cần cải tạo diện tích.

Ưu tiên thiết kế tối giản và đa năng

Nguyên tắc đầu tiên khi chọn nội thất cho phòng tắm nhỏ là càng đơn giản càng hiệu quả. Những món đồ có kiểu dáng gọn gàng, ít chi tiết rườm rà sẽ giúp không gian trông nhẹ mắt và rộng rãi hơn.

Nên ưu tiên thiết kế tối giản. Ảnh: KBHI

Nên ưu tiên các thiết bị tích hợp nhiều công năng như tủ lavabo kết hợp ngăn chứa đồ, gương tích hợp kệ hoặc tủ âm tường. Nội thất đa năng không chỉ tiết kiệm diện tích mà còn giúp phòng tắm luôn gọn gàng, tránh cảm giác chật chội do quá nhiều vật dụng bày ra bên ngoài.

Chọn nội thất treo tường

Một trong những bí quyết quan trọng của các kiến trúc sư là sử dụng nội thất treo tường. Bồn cầu treo, lavabo treo hoặc tủ treo giúp phần sàn trở nên thông thoáng, tạo hiệu ứng thị giác khiến căn phòng trông rộng hơn thực tế.

Khoảng trống phía dưới còn giúp việc vệ sinh dễ dàng hơn, đồng thời tăng độ thoáng khí – yếu tố đặc biệt cần thiết trong môi trường ẩm như phòng tắm.

Ưu tiên vật liệu và màu sắc sáng

Màu sắc ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác không gian. Với phòng tắm nhỏ, nên chọn nội thất có gam màu sáng như trắng, be, xám nhạt hoặc màu gỗ sáng. Những tông màu này phản xạ ánh sáng tốt, giúp căn phòng trở nên rộng và sạch sẽ hơn.

Bên cạnh đó, vật liệu bóng nhẹ như kính, đá nhân tạo hoặc bề mặt phủ men sáng cũng góp phần tạo hiệu ứng mở rộng không gian. Vách tắm kính trong suốt là lựa chọn phổ biến vì không chia cắt tầm nhìn như tường xây hay rèm che truyền thống.

Tận dụng chiều cao thay vì chiều ngang

Sai lầm phổ biến trong phòng tắm nhỏ là bố trí quá nhiều đồ theo chiều ngang. Thay vào đó, hãy khai thác không gian theo chiều dọc bằng các kệ cao, tủ âm tường hoặc giá treo nhiều tầng.

Nên khai thác không gian theo chiều dọc. Ảnh: Houzz

Các kệ mỏng đặt sát tường giúp tăng khả năng lưu trữ mà không chiếm diện tích sử dụng. Việc sắp xếp đồ dùng theo chiều cao còn tạo cảm giác trần nhà cao hơn, khiến căn phòng bớt bí bách.

Sử dụng gương lớn

Gương là yếu tố gần như không thể thiếu trong phòng tắm nhỏ. Một chiếc gương bản lớn hoặc gương kéo dài ngang lavabo sẽ phản chiếu ánh sáng và hình ảnh, tạo hiệu ứng nhân đôi không gian.

Gia chủ có thể chọn gương không khung hoặc khung mảnh để tăng cảm giác hiện đại, thanh thoát. Nếu kết hợp thêm đèn LED hắt sáng phía sau, phòng tắm sẽ trở nên sáng và sâu hơn đáng kể.

Hạn chế chi tiết rối mắt

Không gian nhỏ rất dễ trở nên lộn xộn nếu có quá nhiều chi tiết. Vì vậy, nên hạn chế đồ trang trí không cần thiết, thay vào đó tập trung vào sự đồng bộ giữa các thiết bị.

Việc sử dụng cùng một phong cách thiết kế, cùng tông màu hoặc vật liệu sẽ giúp tổng thể phòng tắm liền mạch, tạo cảm giác rộng rãi và chuyên nghiệp hơn.

Ánh sáng hợp lý

Ngoài nội thất, ánh sáng cũng đóng vai trò quan trọng. Nên kết hợp ánh sáng tổng thể với đèn chiếu điểm tại khu vực gương hoặc vòi rửa. Ánh sáng trắng hoặc trung tính giúp phòng tắm sáng rõ, hạn chế các góc tối gây cảm giác chật hẹp.

Nếu có cửa sổ hoặc ô thông gió, hãy tận dụng tối đa nguồn sáng tự nhiên để tăng độ thông thoáng.