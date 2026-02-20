Hà Nội

10 mẫu nhà cấp 4 hiện đại, dẫn đầu xu hướng 2026

Bất động sản

10 mẫu nhà cấp 4 hiện đại, dẫn đầu xu hướng 2026

Trong năm 2026, các mẫu nhà cấp 4 hiện đại chinh phục gia chủ bởi thiết kế tối ưu công năng, chi phí xây dựng hợp lý và thẩm mỹ.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Trong năm 2026, các mẫu nhà cấp 4 hiện đại chinh phục gia chủ bởi thiết kế tối ưu công năng, chi phí xây dựng hợp lý và thẩm mỹ. Ảnh: Internet
Nhà cấp 4 mái Nhật với độ dốc nhẹ, kiểu dáng hài hòa, mang lại cảm giác thanh thoát, cân đối, đáp ứng được tính linh hoạt trong xây dựng, đảm bảo không gian sống tiện nghi và ấm cúng. Ảnh: Duraflex
Nhà cấp 4 có tầng bán hầm kết hợp giữa tầng hầm nổi và tầng hầm chìm, giúp tối ưu diện tích sử dụng. Tầng bán hầm có thể linh hoạt bố trí làm gara, kho chứa đồ...Ảnh: laviehome
Nhà cấp 4 mái lửng là giải pháp lý tưởng cho khu đất có diện tích hạn chế, giúp tối ưu hóa không gian sử dụng mà không tốn quá nhiều diện tích mặt đất. Ảnh: Duraflex
Nhà cấp 4 mang phong cách Châu Âu hiện đại với hàng rào thấp xung quanh, làm tăng thêm vẻ đẹp ngoại thất. Ảnh: Noithatmanhhe
Mẫu nhà cấp 4 đơn giản gọn nhẹ, kết hợp sân vườn thoáng đãng, không phô trương cầu kì. Ảnh: Noithatmanhhe
Mái lệch thiết kế giữa hai bên, giúp ngôi nhà trở nên độc đáo và thu hút. Ngoài yếu tố thẩm mỹ, mái lệch còn có khả năng thoát nước tốt, hạn chế tình trạng ứ đọng khi trời mưa. Ảnh: Duraflex
Mẫu nhà vườn thiết kế kiểu dáng hiện đại, pha trộn nhiều phong cách thiết kế khác nhau. Ảnh: Noithatmanhhe
Ưu điểm nổi bật của nhà cấp 4 chữ U là thiết kế cân đối, giúp tối ưu công năng và tạo sự hài hòa trong kiến trúc. Ảnh: Duraflex
