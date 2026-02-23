Hà Nội

Bất động sản

Những lỗi trang trí khiến phòng ngủ kém sang

Không ít gia chủ đầu tư nội thất khá tốn kém nhưng không gian vẫn thiếu sự tinh tế, thậm chí trở nên rối mắt và kém sang.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Không gian phòng ngủ ảnh hưởng lớn đến chất lượng giấc ngủ và cảm xúc của gia đình. Đôi khi, sự kém sang không đến từ việc mua đồ rẻ tiền, mà xuất phát từ những lựa chọn sai lệch về tỷ lệ, màu sắc hay thói quen sinh hoạt. Nguyên nhân thường đến từ những lỗi trang trí tưởng chừng nhỏ nhưng ảnh hưởng lớn đến tổng thể căn phòng.

Lạm dụng quá nhiều màu sắc và họa tiết

Một trong những sai lầm phổ biến nhất là sử dụng quá nhiều màu sắc trong cùng một không gian. Nhiều người cho rằng càng nhiều màu càng sinh động, nhưng thực tế điều này khiến phòng ngủ mất đi sự hài hòa cần thiết.

Phòng ngủ nên ưu tiên bảng màu nhẹ nhàng, đồng nhất hoặc tối đa 2–3 tông màu chủ đạo. Khi chăn ga, rèm cửa, thảm và giấy dán tường đều mang họa tiết nổi bật, không gian sẽ trở nên rối mắt, tạo cảm giác chật chội và thiếu sang trọng. Sự tối giản có kiểm soát thường mang lại hiệu quả thẩm mỹ cao hơn.

phong-ngu5.jpg
Phòng ngủ nên ưu tiên màu nhẹ nhàng. Ảnh: The Spruce

Ánh sáng bố trí sai cách

Ánh sáng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo cảm giác cao cấp cho phòng ngủ. Tuy nhiên, nhiều gia đình chỉ sử dụng duy nhất một đèn trần ánh sáng trắng mạnh, khiến căn phòng trở nên lạnh và thiếu chiều sâu.

Thiết kế ánh sáng hợp lý nên kết hợp nhiều lớp như đèn đầu giường, đèn hắt tường hoặc đèn ánh sáng vàng dịu. Ánh sáng mềm giúp không gian trở nên ấm áp, thư giãn và sang trọng hơn đáng kể.

Nội thất không đồng bộ phong cách

Một chiếc giường hiện đại đặt cạnh tủ cổ điển hay bàn trang điểm mang phong cách vintage dễ khiến tổng thể trở nên “lệch tông”. Việc mua sắm nội thất theo cảm hứng, không có định hướng phong cách rõ ràng là nguyên nhân khiến phòng ngủ mất đi sự tinh tế.

Trước khi trang trí, nên xác định phong cách chủ đạo như tối giản, hiện đại, tân cổ điển hay Bắc Âu. Sự thống nhất về chất liệu, màu sắc và đường nét sẽ tạo nên cảm giác chỉn chu, cao cấp cho không gian.

Trang trí quá nhiều đồ nhỏ lẻ

Khung ảnh, tượng trang trí, đồ lưu niệm hay phụ kiện nhỏ nếu xuất hiện quá nhiều sẽ khiến căn phòng trở nên bừa bộn. Đây là lỗi thường gặp vì nhiều người muốn thể hiện cá tính nhưng lại vô tình làm giảm giá trị thẩm mỹ.

phong-ngu2.jpg
Một vài món decor có điểm nhấn sẽ mang lại hiệu quả. Ảnh: Freepik

Nguyên tắc quan trọng là chọn lọc. Một vài món decor có điểm nhấn rõ ràng sẽ hiệu quả hơn việc bày kín mọi bề mặt. Khoảng trống hợp lý chính là yếu tố giúp không gian “thở” và tạo cảm giác sang trọng.

Bỏ qua yếu tố chất liệu

Không ít phòng ngủ sử dụng quá nhiều vật liệu bóng hoặc giả gỗ kém chất lượng, khiến tổng thể trông rẻ tiền dù thiết kế đẹp. Chất liệu ảnh hưởng trực tiếp đến cảm nhận thị giác và trải nghiệm sử dụng.

Các chất liệu như gỗ tự nhiên, vải linen, cotton, da hoặc kim loại mờ thường mang lại cảm giác tinh tế hơn. Ngay cả khi ngân sách hạn chế, việc lựa chọn vật liệu có bề mặt trung tính, ít phản sáng cũng giúp nâng tầm không gian.

Giường ngủ đặt sai vị trí

Giường là trung tâm của phòng ngủ nhưng nhiều người lại đặt lệch, sát cửa hoặc thiếu điểm tựa phía sau. Điều này không chỉ ảnh hưởng phong thủy mà còn làm bố cục căn phòng thiếu cân đối.

Một chiếc giường có đầu giường rõ ràng, đặt ở vị trí cân xứng và có khoảng trống hai bên sẽ giúp tổng thể gọn gàng, tạo cảm giác như phòng khách sạn cao cấp.

Top 5 ngôi nhà đẹp nhất thế giới

Top 5 ngôi nhà đẹp nhất thế giới

Trên khắp thế giới, nhiều công trình nhà ở vượt qua giới hạn thông thường để trở thành kiệt tác kiến trúc với vẻ đẹp choáng ngợp cả về ngoại thất lẫn nội thất.

