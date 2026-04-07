Oppo hé lộ điện thoại Hasselblad với cụm camera to khủng khiếp

Oppo hé lộ điện thoại Hasselblad với cụm camera to khủng khiếp

Hàng loạt hình ảnh được cho là OPPO Find X9 Ultra phiên bản hoàn thiện vừa xuất hiện, cho thấy thiết kế cụm camera Hasselblad mới với nhiều thay đổi.

Tuệ Minh
Trong vài giờ qua, nhiều tài khoản trên Weibo đã đồng loạt đăng tải những bức ảnh thực tế được cho là của OPPO Find X9 Ultra.
Trong vài giờ qua, nhiều tài khoản trên Weibo đã đồng loạt đăng tải những bức ảnh thực tế được cho là của OPPO Find X9 Ultra.
So với các hình ảnh render xuất hiện từ đầu năm nay, thiết kế tổng thể vẫn giữ nguyên phong cách hai phần với logo OPPO và Hasselblad tách biệt, nhưng có một số thay đổi rõ rệt.
So với các hình ảnh render xuất hiện từ đầu năm nay, thiết kế tổng thể vẫn giữ nguyên phong cách hai phần với logo OPPO và Hasselblad tách biệt, nhưng có một số thay đổi rõ rệt.
Cụ thể, lớp da dày trên mặt lưng đã được thay thế bằng chất liệu da thuần chay (vegan leather) phẳng hơn, tạo cảm giác mỏng nhẹ hơn khi cầm nắm.
Cụ thể, lớp da dày trên mặt lưng đã được thay thế bằng chất liệu da thuần chay (vegan leather) phẳng hơn, tạo cảm giác mỏng nhẹ hơn khi cầm nắm.
Module camera tròn mang thương hiệu Hasselblad cũng có sự thay đổi: chữ "H" ở trung tâm đã bị loại bỏ, đồng thời các ống kính được bố trí phân tán ra bốn phía thay vì tập trung như trước.
Module camera tròn mang thương hiệu Hasselblad cũng có sự thay đổi: chữ "H" ở trung tâm đã bị loại bỏ, đồng thời các ống kính được bố trí phân tán ra bốn phía thay vì tập trung như trước.
Trước đó trên tài khoản của Pete Lau truyền đi hình ảnh với viền quanh cụm camera có thiết kế răng cưa khiến cho nhiều người liên tưởng đến thao tác zoom "cơ" giống như trên phiên bản cao cấp nhất của Xiami 17 - Ultra "Leica"
Trước đó trên tài khoản của Pete Lau truyền đi hình ảnh với viền quanh cụm camera có thiết kế răng cưa khiến cho nhiều người liên tưởng đến thao tác zoom "cơ" giống như trên phiên bản cao cấp nhất của Xiami 17 - Ultra "Leica"
Trên viền module camera, vẫn có thể đọc được thông số tiêu cự 14 - 230mm, khẩu độ f/1.5 đến f/3.5 cùng dòng chữ thương hiệu Lumo.
Trên viền module camera, vẫn có thể đọc được thông số tiêu cự 14 - 230mm, khẩu độ f/1.5 đến f/3.5 cùng dòng chữ thương hiệu Lumo.
Tuy nhiên, phần chi tiết ở góc dưới bên phải của module lại khó nhận diện trên tất cả các bức ảnh đã xuất hiện, kể cả phiên bản độ phân giải cao nhất của biến thể màu nâu be được đăng trên Weibo.
Tuy nhiên, phần chi tiết ở góc dưới bên phải của module lại khó nhận diện trên tất cả các bức ảnh đã xuất hiện, kể cả phiên bản độ phân giải cao nhất của biến thể màu nâu be được đăng trên Weibo.
Ngoài phiên bản nâu be, một biến thể màu đen của OPPO Find X9 Ultra cũng được chia sẻ rộng rãi trên Weibo và X.
Ngoài phiên bản nâu be, một biến thể màu đen của OPPO Find X9 Ultra cũng được chia sẻ rộng rãi trên Weibo và X.
Điều đáng chú ý là bên cạnh các bản ảnh độ phân giải thấp không có dấu hiệu bất thường, còn xuất hiện những phiên bản chất lượng cao hơn nhưng lại mang các artifact đặc trưng của AI trong phần chữ viết.
Điều đáng chú ý là bên cạnh các bản ảnh độ phân giải thấp không có dấu hiệu bất thường, còn xuất hiện những phiên bản chất lượng cao hơn nhưng lại mang các artifact đặc trưng của AI trong phần chữ viết.
Điều này ban đầu khiến nhiều người nghi ngờ toàn bộ ảnh được tạo hoàn toàn bằng AI. Tuy nhiên, ít nhất một số phiên bản có thể là ảnh chụp thật, bởi trên module camera có thể thấy rõ dấu vân tay, một chi tiết khó giả lập bằng AI.
Điều này ban đầu khiến nhiều người nghi ngờ toàn bộ ảnh được tạo hoàn toàn bằng AI. Tuy nhiên, ít nhất một số phiên bản có thể là ảnh chụp thật, bởi trên module camera có thể thấy rõ dấu vân tay, một chi tiết khó giả lập bằng AI.
Một điểm bất thường khác đáng lưu ý là đèn flash LED dường như nhô cao hơn so với thân máy, tạo thành một gờ riêng biệt. Đây là thiết kế khá hiếm gặp trên smartphone hiện nay và cũng là yếu tố khiến tính xác thực của ảnh thêm phần khó xác định.
Một điểm bất thường khác đáng lưu ý là đèn flash LED dường như nhô cao hơn so với thân máy, tạo thành một gờ riêng biệt. Đây là thiết kế khá hiếm gặp trên smartphone hiện nay và cũng là yếu tố khiến tính xác thực của ảnh thêm phần khó xác định.
Nhìn chung, dù các hình ảnh này mang lại cái nhìn rõ nét hơn về thiết kế cuối cùng của OPPO Find X9 Ultra, tính xác thực vẫn chưa được đảm bảo hoàn toàn. Người dùng cần chờ đến khi OPPO chính thức công bố sản phẩm để có câu trả lời chính xác nhất.
Nhìn chung, dù các hình ảnh này mang lại cái nhìn rõ nét hơn về thiết kế cuối cùng của OPPO Find X9 Ultra, tính xác thực vẫn chưa được đảm bảo hoàn toàn. Người dùng cần chờ đến khi OPPO chính thức công bố sản phẩm để có câu trả lời chính xác nhất.
OPPO "Hasselblad" Find X9 Ultra lộ diện với cụm camera khổng lồ.
Tuệ Minh
Hàng nghìn người hưởng ứng “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”

Hàng nghìn người hưởng ứng “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”

