Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải trí

Phía ca sĩ Phương Mỹ Chi phủ nhận thông tin 'sử dụng chất cấm'

Công ty quản lý phản ứng mạnh trước thông tin 'ca sĩ Phương Mỹ Chi sử dụng chất cấm'.

Theo Gia Bảo/Vietnamnet

Trên fanpage chính thức, công ty quản lý đăng tải văn bản chính thức phản hồi các thông tin bịa đặt, vu khống ca sĩ Phương Mỹ Chi.

untitled-7404.png
Ca sĩ Phương Mỹ Chi. Ảnh: FBNV.

Cụ thể, 3 ngày qua, công ty ghi nhận việc một số cá nhân và tài khoản mạng xã hội đăng tải, chia sẻ và lan truyền thông tin bịa đặt ca sĩ Phương Mỹ Chi có liên quan đến việc sử dụng chất cấm.

Đại diện pháp lý của Phương Mỹ Chi khẳng định toàn bộ thông tin nêu trên hoàn toàn sai sự thật. Tuy nhiên, những nội dung này vẫn đang được lan truyền theo hướng đồn thổi, suy diễn và xuyên tạc trên không gian mạng.

"Hành vi phát tán thông tin sai sự thật đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, hình ảnh và hoạt động nghề nghiệp chính đáng của ca sĩ Phương Mỹ Chi cũng như môi trường thông tin lành mạnh trên không gian mạng", văn bản nêu.

Đại diện pháp lý cũng cho rằng hành vi này có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cụ thể là quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín theo Điều 34 Bộ luật Dân sự 2015; tội vu khống theo Điều 156 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); và hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội tại Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP.

Vì vậy, phía công ty yêu cầu chấm dứt việc đăng tải, chia sẻ, bình luận hoặc dẫn lại các thông tin sai sự thật; gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm và không suy diễn, cắt ghép hoặc lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng.

"Chúng tôi sẽ xử lý đến cùng, không khoan nhượng đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào cố tình xâm phạm danh dự, uy tín của ca sĩ Phương Mỹ Chi", trích văn bản.

vietnamnet.vn
Link bài gốc Copy link
https://vietnamnet.vn/phuong-my-chi-phu-nhan-su-dung-chat-cam-2482551.html
#Phương Mỹ Chi #ca sĩ Phương Mỹ Chi #vu khống ca sĩ Phương Mỹ Chi #thông tin bịa đặt Phương Mỹ Chi sử dụng chất cấm

Bài liên quan

Giải trí

Ca sĩ Khả Lâu dành lời cảm ơn đặc biệt cho Phương Mỹ Chi

Ca sĩ Khả Lâu được Phương Mỹ Chi mời đến buổi fanmeeting, sau đó có một sân khấu, sinh nhật khó quên.

kha1.jpg
Ca sĩ Khả Lâu vừa đăng tải bức tâm thư bằng tiếng Việt gửi đến Phương Mỹ Chi cũng như người hâm mộ ở Việt Nam. Ảnh: Instagram Khả Lâu.
kha-2.jpg
Khả Lâu cho biết, cô muốn dành một lời cảm ơn thật đặc biệt đến Phương Mỹ Chi. “Cảm ơn Chi đã mời mình đến buổi fan meeting của bạn, và cũng chính nhờ lời mời ấy mà mình có được một sân khấu, một sinh nhật mà có lẽ cả đời này mình sẽ không bao giờ quên. Từ lời mời ban đầu, đến khoảnh khắc đứng trên sân khấu, rồi bất ngờ nhận được chiếc bánh sinh nhật sau khi biểu diễn mình thật sự cảm nhận được cảm giác được trân trọng và được nhớ đến bằng sự dịu dàng”. Ảnh: Instagram Khả Lâu.
Xem chi tiết

Giải trí

Phương Mỹ Chi hóa "tiểu thư" đài các tại cung điện Hàn Quốc

Nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi vừa "đốn tim" người hâm mộ khi tung loạt ảnh mới trong chuyến du lịch Hàn Quốc.

k1.jpg
Mới đây, Phương Mỹ Chi đã chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ của mình tại Hàn Quốc, và ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Không phải những bộ cánh cá tính thường thấy, nữ ca sĩ gây bất ngờ khi hóa thân thành một "tiểu thư" Joseon chính hiệu.
k2.jpg
Điểm "gây thương nhớ" nhất trong loạt ảnh chính là nhan sắc ngày càng thăng hạng của Phương Mỹ Chi.
Xem chi tiết

Giải trí

Không còn 'chị Bảy' ngoan hiền, Phương Mỹ Chi nay khiến netizen ngỡ ngàng

Phương Mỹ Chi đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, liên tục "chiêu đãi" khán giả bằng phong cách thời trang cá tính, gợi cảm và táo bạo hơn.

1-9948.jpg
Mới đây, Phương Mỹ Chi tiếp tục khiến mạng xã hội “bùng nổ” khi chia sẻ loạt ảnh trong bộ trang phục hồng ánh kim.
2-5484.jpg
Giọng ca 2003 diện crop top ngắn tay cùng chân váy mini tiệp màu, khoe khéo vòng eo thon và đôi chân thẳng tắp.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới