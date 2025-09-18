Hà Nội

Sống Khỏe

Phẫu thuật thành công u màng tủy sống vùng cổ hiếm gặp cho người phụ nữ

Một người phụ nữ được phẫu thuật thành công một khối u màng tủy sống hiếm gặp vùng cổ, giúp giảm các triệu chứng như tê bì và cải thiện khả năng vận động

Bình Nguyên

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình (Phú Thọ) vừa mổ thành công u màng tủy sống vùng cổ C4/5, loại u hiếm gặp, vị trí đặc biệt khó, giúp người bệnh thoát nguy cơ liệt tứ chi, đi lại bình thường.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng yếu tứ chi, tay phải đau và co giật liên tục, đi lại khó khăn. Kết quả cộng hưởng từ cho thấy khối u nằm ở mặt trước tủy sống cổ C4/5, chiếm tới 2/3 diện tích ống sống, gây chèn ép nặng nề và đe dọa liệt tứ chi nếu không phẫu thuật kịp thời.

Ê-kíp đã tiến hành nhiều giờ mổ tỉ mỉ dưới kính vi phẫu, bóc tách lấy trọn khối u và bảo tồn cấu trúc tủy sống. Sau phẫu thuật, các triệu chứng chèn ép cải thiện rõ rệt. Chỉ sau 5 ngày, bệnh nhân đã có thể đi lại bình thường.

Kiểm tra và hỗ trợ vận động cho người bệnh sau phẫu thuật. Ảnh baophutho.vn

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Trương Như Hiển, Phó Giám đốc - Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, cho biết: "U màng tủy mặt trước cổ C4/5 là một trong những vị trí phẫu thuật khó nhất. Khối u chiếm 2/3 lòng ống sống, chèn ép nặng lên tủy, nguy cơ biến chứng rất cao, từ rối loạn hô hấp, rối loạn cơ vòng cho tới liệt tứ chi không hồi phục.

Trong quá trình mổ, chỉ cần thao tác sai lệch vài milimet cũng có thể gây tổn thương tủy sống vĩnh viễn. Mặt khác, việc lấy hết được u tủy vùng này phải cắt mở rộng màng cứng tủy, việc vá kín lại sau đó cũng rất khó khăn. Việc ca mổ thành công, bệnh nhân hồi phục tốt cho thấy đội ngũ đã làm chủ được kỹ thuật vi phẫu thần kinh – cột sống ở mức cao".

Thành công này khẳng định năng lực của bệnh viện trong việc triển khai những kỹ thuật phức tạp ngay tại tuyến tỉnh. Người dân có thể yên tâm điều trị tại chỗ, giảm chi phí điều trị...

#phẫu thuật u màng tủy sống #u tủy cổ C4/5 #bệnh viện đa khoa hòa bình #phẫu thuật thần kinh cột sống #chữa thoái hóa tủy sống #chẩn đoán cộng hưởng từ tủy sống

