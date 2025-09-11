Lấy u nang ống Muller bẩm sinh hiếm gặp bảo tồn sinh sản cho phụ nữ 28 tuổi

​Theo thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, các bác sĩ khoa Phụ ngoại đã phẫu thuật thành công một trường hợp u nang ống Muller bẩm sinh hiếm gặp ở một bệnh nhân nữ 28 tuổi. ​

Bệnh nhân B.T T.U (trú tại Nghệ An) nhập viện với triệu chứng khối u vùng chậu phát triển to dần, kèm sa thành trước âm đạo. Trước đó, bệnh nhân từng được mổ lấy thai do nghi ngờ có khối u tiền đạo và theo dõi khối u buồng trứng trong hơn một năm.

​Thời gian gần đây, bệnh nhân có biểu hiện khó chịu tăng dần, đau vùng chậu, đặc biệt khi quan hệ vợ chồng, kèm rối loạn tiểu tiện như tiểu khó, đau khi tiểu. Đã khám ở nhiều cơ sở y tế, nhưng các chẩn đoán không thống nhất, có nơi nghĩ u nang buồng trứng, nơi chẩn đoán u bàng quang, thậm chí sa sinh dục.

​Tại bệnh viện, sau khi thăm khám và làm các cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị u nang ống Muller bẩm sinh – một dạng dị tật hiếm gặp, dễ nhầm lẫn với các bệnh lý phụ khoa khác. Khối u có kích thước khoảng 8x7cm, nằm sâu trong vùng chậu.

Ê- kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi ổ bụng. Ê-kíp phẫu thuật đẩy bàng quang xuống thấp, bộc lộ khối u nang nằm giữa khoang bàng quang – âm đạo.

Phẫu thuật nội soi giúp bảo tồn các cơ quan, hạn chế xâm lấn và rút ngắn thời gian hồi phục. Sau mổ, các triệu chứng như đau, tiểu đau tiểu khó biến mất hoàn toàn, không còn dấu hiệu sa âm đạo nữa.

​Theo ThS.BS. Nguyễn Hữu Hoài, Phó Trưởng khoa Phụ ngoại cho biết, nang ống Muller là một dị tật bẩm sinh hiếm, hình thành do ống Muller không thoái triển hoàn toàn trong quá trình phát triển phôi thai. Nang thường nhỏ dưới 2cm và không có triệu chứng.

Tuy nhiên, khi kích thước lớn hơn 4cm, khối u có thể gây chèn ép cơ quan lân cận, dẫn đến rối loạn tiểu tiện, khó khăn khi quan hệ tình dục và cần phẫu thuật.

​Thông thường, phẫu thuật u nang Muller được thực hiện qua đường âm đạo, tuy nhiên trong trường hợp này, phương pháp nội soi ổ bụng được lựa chọn nhằm đảm bảo lấy toàn bộ khối u và giảm nguy cơ tái phát.

​Ca mổ thành công không chỉ loại bỏ khối u mà còn bảo tồn chức năng sinh sản, nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.