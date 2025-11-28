Phẫu thuật chuyển gân giúp chàng trai 31 tuổi lấy lại cảm giác tay

Sau nhiều tháng điều trị nhưng bàn tay vẫn rũ xuống, buông thõng, không thể cử động, anh H.V.Q (31 tuổi, ngụ Quảng Trị) quyết định một mình bay hơn 900 km vào Đồng Nai, tìm đến Bệnh viện Thuận Mỹ ITO Đồng Nai để gặp BS.CKI Phan Thành Nam, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình. Anh đặt trọn niềm tin sau khi biết đến một trường hợp tương tự từng được bác sĩ Nam điều trị thành công cách đây 7 năm.

BS.CKI Phan Thành Nam, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trước đó, anh Q. bị tai nạn giao thông khiến gãy xương cánh tay và đứt dây thần kinh quay - dây thần kinh chi phối động tác duỗi cổ tay và các ngón tay.

Mặc dù đã trải qua nhiều lần phẫu thuật nối, ghép thần kinh và tập phục hồi chức năng, nhưng suốt tám tháng sau chấn thương, bàn tay phải của anh vẫn rũ xuống, không thể nâng lên hay cầm nắm.

“Tôi thực sự tuyệt vọng, cảm giác bất lực vì tay không còn sức, không còn phản ứng. Tôi chỉ mong có thể cử động lại một chút để tự sinh hoạt”, anh Q. chia sẻ.

Trong y khoa, tình trạng bàn tay không thể duỗi cổ tay hay các ngón tay được gọi là liệt dây thần kinh quay; dân gian còn gọi là “rũ cổ cò” - do bàn tay rũ xuống giống hình dáng cổ con cò. Đây là hậu quả thường gặp khi dây thần kinh quay bị tổn thương, khiến người bệnh gần như mất khả năng cầm nắm, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và công việc hằng ngày.

Trong quá trình tìm kiếm hy vọng trên mạng xã hội, anh Q. tình cờ đọc được chia sẻ của một người bệnh có hoàn cảnh tương tự. Người này từng bị liệt vận động do tổn thương dây thần kinh quay và được bác sĩ Nam phẫu thuật điều trị cách đây 7 năm.

Đến nay, người bệnh đó đã có thể cầm nắm, gõ máy tính, viết chữ bình thường - kết quả hồi phục mà anh Q. hằng mong đợi. Chính điều đó đã thôi thúc anh liên hệ và quyết tâm bay vào Đồng Nai để được bác sĩ Nam thăm khám, điều trị.

Sau khi thăm khám kỹ lưỡng, bác sĩ xác định dây thần kinh quay của anh Q. đã bị tổn thương không thể hồi phục. Giải pháp được lựa chọn là phẫu thuật chuyển gân - kỹ thuật giúp chuyển hướng lực từ nhóm cơ khỏe sang nhóm cơ bị liệt, nhằm phục hồi khả năng duỗi cổ tay và ngón tay.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Chỉ hai ngày sau mổ, anh Q. đã cảm nhận được bàn tay có thể nâng lên - dấu hiệu hồi phục sớm ngoài mong đợi. Hiện anh đang tiếp tục chương trình tập phục hồi chức năng để cải thiện dần khả năng vận động.

Sau mổ 2 ngày, Anh Q đã cảm thấy bàn tay có thể nâng lên - Ảnh BVCC

BSCKI Phan Thành Nam chia sẻ: “Phẫu thuật chuyển gân là một kỹ thuật chuyên sâu, đòi hỏi bác sĩ phải hiểu rõ cấu trúc giải phẫu và khả năng phối hợp của từng nhóm cơ.

Quan trọng hơn, người bệnh cần kiên trì tập luyện sau mổ để đạt được kết quả tốt nhất. Với những trường hợp liệt vận động do tổn thương thần kinh không thể phục hồi, chuyển gân là giải pháp giúp họ trở lại với cuộc sống lao động, sinh hoạt bình thườn”.