Sống Khỏe

Phẫu thuật cho sản phụ dị tật hệ sinh sản, tiết niệu

Hội chứng Herlyn–Werner–Wunderlich (HWW), một dị tật hiếm gặp phối hợp bất thường đường sinh dục và tiết niệu, cần hội chẩn kỹ trước khi can thiệp.

Thúy Nga

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội phẫu thuật nội soi thành công trường hợp tử cung đôi kèm bất sản thận trái và u buồng trứng lớn, nghi ngờ Hội chứng Herlyn–Werner–Wunderlich (HWW).

Theo đó, bệnh nhân nữ sinh năm 2000 (Hà Nội) đi khám tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong tình trạng đau bụng nhiều mỗi chu kỳ kinh, mức độ tăng dần, kèm tiền sử dị tật hệ sinh dục – tiết niệu từ nhỏ.

Bệnh nhân nhập viện ngày 1/12 tại Khoa Phụ ngoại A5 để được thăm khám và đánh giá chuyên sâu. Đáng chú ý, người bệnh chỉ có một thận hoạt động do bất sản thận trái, làm bệnh cảnh thêm phức tạp.

Kết quả thăm khám và siêu âm ghi nhận tử cung đôi, niêm mạc hai buồng tử cung không đồng đều, buồng tử cung phải có dịch. Phần phụ trái có khối 2 cm ấn đau.

ca-tu-cung.jpg
Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Buồng trứng trái phát hiện nang xuất huyết kích thước lớn 60 × 63 mm, kèm theo hai khối phần phụ khác kích thước 5–7 cm, dù không tăng sinh mạch trên Doppler nhưng có nguy cơ gây đau và biến chứng. Siêu âm hệ tiết niệu ghi nhận thận trái thiểu sản, nằm sát bó mạch.

Trước đó, bệnh nhân từng được chẩn đoán là tử cung đôi – hai cổ tử cung, nghi ngờ Hội chứng Herlyn–Werner–Wunderlich (HWW), một dị tật hiếm gặp phối hợp bất thường đường sinh dục và tiết niệu, cần hội chẩn kỹ trước khi can thiệp.

Sau khi hội chẩn Ban Giám đốc bệnh viện, PGS.TS.BS Lê Thị Anh Đào – Trưởng khoa Phụ ngoại – trực tiếp thực hiện phẫu thuật nội soi chiều ngày 9/12.

Trong quá trình phẫu thuật nội soi, kíp mổ quan sát thấy khối u buồng trứng trái dạng lạc nội mạc, diện viêm lan tỏa và nhiều dải dính quanh phần phụ trái. Tử cung phải và phần phụ phải hoàn toàn bình thường.

Đặc biệt, nhờ quan sát trực tiếp qua nội soi trong mổ và kết hợp khám âm đạo, các bác sĩ chẩn đoán chính xác trường hợp này là tử cung đôi nhưng chung một cổ tử cung và âm đạo, thay vì hai cổ tử cung như chẩn đoán ban đầu tại cơ sở khác.

Việc xác định đúng cấu trúc dị dạng có ý nghĩa quan trọng trong chỉ định và tư vấn tương lai sinh sản đúng đắn cho người bệnh.

Kíp phẫu thuật tiến hành bóc u nang buồng trứng, đồng thời cắt lọc rộng các tổ chức viêm, giải phóng dính và bảo tồn tối đa mô lành. Phẫu thuật nội soi giúp hạn chế sang chấn, giảm mất máu và hỗ trợ bệnh nhân hồi phục tốt hơn sau mổ. Ca mổ diễn ra thuận lợi, người bệnh tỉnh táo, các chỉ số ổn định và tiếp tục được theo dõi tại khoa.

Ca bệnh này là minh chứng rõ nét cho khả năng tiếp cận và xử trí các ca bệnh phụ khoa phức tạp, hiếm gặp, đặc biệt khi có nhiều bất thường phối hợp.

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các khoa, cùng chuyên môn phẫu thuật nội soi tinh tế của ê-kíp đã giúp xử trí triệt để tổn thương, đồng thời bảo tồn tối đa chức năng sinh sản cho bệnh nhân.

Nhiều dị tật bẩm sinh của hệ sinh dục – tiết niệu diễn tiến âm thầm và dễ bị bỏ qua. Những dấu hiệu sau không nên xem nhẹ:

- Đau bụng kinh ngày càng nặng

- Đau khu trú một bên hố chậu

- Chu kỳ có dịch bất thường hoặc rối loạn

- Tiền sử dị tật sinh dục – tiết niệu hoặc mổ từ nhỏ

Phát hiện sớm giúp tránh biến chứng xoắn phần phụ, chảy máu, nhiễm trùng và giảm nguy cơ ảnh hưởng khả năng sinh sản.

