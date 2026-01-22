Phạt xe khách chạy vào làn dừng xe khẩn cấp trên đường Vành đai 3

Chiều 22/1, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, từ phản ảnh của người dân trên ứng dụng VNeTraffic, Cục CSGT đã chuyển thông tin vi phạm của xe ô tô khách BKS: 17B-016.xx vào 10h29 ngày 22/11 trên đường Vành đai 3, tới Phòng CSGT, CATP Hà Nội tiếp nhận, xử lý.

Hình ảnh chiếc xe khách vi phạm. (Nguồn: Cục CSGT).

Ngay lập tức đơn vị đã giao Đội CSGT đường bộ số 14, Phòng CSGT, CATP Hà Nội tiến hành xác minh. Qua kiểm tra, lái xe là: Vũ Văn H. (sinh năm 1980, trú tại xã Đông Hưng, Hưng Yên) điều khiển xe ô tô khách nêu trên.

Nam tài xế Vũ Văn H. làm việc tại cơ quan Công an. (Nguồn: Cục CSGT).

Sau khi cho lái xe xem và công nhận các hành vi vi phạm, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Vũ Văn H. về hành vi vi phạm “điều khiển xe đi vào làn đường dừng xe khẩn cấp”. Lái xe bị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

