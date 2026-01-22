Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Phạt xe khách chạy vào làn dừng xe khẩn cấp trên đường Vành đai 3

Tài xế xe khách chạy vào làn dừng xe khẩn cấp trên đường Vành đai 3 (Hà Nội) đã bị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Bảo Ngân

Chiều 22/1, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, từ phản ảnh của người dân trên ứng dụng VNeTraffic, Cục CSGT đã chuyển thông tin vi phạm của xe ô tô khách BKS: 17B-016.xx vào 10h29 ngày 22/11 trên đường Vành đai 3, tới Phòng CSGT, CATP Hà Nội tiếp nhận, xử lý.

2-6343.jpg
Hình ảnh chiếc xe khách vi phạm. (Nguồn: Cục CSGT).

Ngay lập tức đơn vị đã giao Đội CSGT đường bộ số 14, Phòng CSGT, CATP Hà Nội tiến hành xác minh. Qua kiểm tra, lái xe là: Vũ Văn H. (sinh năm 1980, trú tại xã Đông Hưng, Hưng Yên) điều khiển xe ô tô khách nêu trên.

1-2830.jpg
Nam tài xế Vũ Văn H. làm việc tại cơ quan Công an. (Nguồn: Cục CSGT).

Sau khi cho lái xe xem và công nhận các hành vi vi phạm, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Vũ Văn H. về hành vi vi phạm “điều khiển xe đi vào làn đường dừng xe khẩn cấp”. Lái xe bị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

>>> Mời độc giả xem thêm vdieo: CSGT niêm phong, tạm giữ chiếc xe cứu thương sau khi chủ xe và tài xế bị phạt tổng cộng 77 triệu đồng. Nguồn: Cục CSGT.

#đường Vành đai 3 #CSGT #Cục CSGT

Bài liên quan

Xã hội

Xử phạt nhiều tài xế ô tô bấm còi inh ỏi gây ô nhiễm tiếng ồn ở Hà Nội

Tiếng còi xe vốn là tín hiệu cảnh báo an toàn trong giao thông, tuy nhiên, việc bấm còi tùy tiện, liên tục đang bị lạm dụng, gây ô nhiễm tiếng ồn...

Ngày 21/1, Công an TP Hà Nội cho biết, trong tối ngày 20/1/2026, quá trình tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến Đại lộ Thăng Long, Phạm Hùng, Đỗ Đức Dục, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, xử lý 4 trường hợp vi phạm liên quan đến hành vi sử dụng còi không đúng quy định, chủ yếu là các phương tiện vận tải hoạt động trong khung giờ buổi tối.

download-1.jpg
CSGT kiểm tra trường hợp xe tải sử dụng còi hơi trong đô thị. Ảnh CAHN
Xem chi tiết

Xã hội

Xử phạt tài xế ô tô tải đi ngược chiều, lấn làn gây nguy hiểm ở Lào Cai

Ô tô tải biển kiểm soát 21A-301.12 đã lấn sang làn đường dành cho xe đi đúng chiều, gây nguy hiểm cho các phương tiện đang tham gia giao thông.

Ngày 9/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, thông qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận phản ánh của người dân kèm hình ảnh, video clip phản ánh hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến tỉnh lộ 170, đoạn Km74 thuộc địa phận xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai. Ngay sau đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tiến hành rà soát, xác minh nội dung phản ánh theo quy định.

gen-h-h2-445111.jpg
Hình ảnh ô tô vi phạm do người dân cung cấp.
Xem chi tiết

Xã hội

Vượt đèn đỏ, tài xế ô tô bị phạt 19 triệu từ phản ánh trên Vnetraffic

Từ phản ánh của người dân qua ứng dụng Vnetraffic, Công an TP Đà Nẵng đã xử phạt một tài xế ô tô vượt đèn đỏ 19 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Chiều 3/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với một tài xế ô tô vi phạm trật tự an toàn giao thông, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân qua ứng dụng Vnetraffic.

vuot-den-do.png
Hình ảnh ô tô 92A-064.xx vượt đèn đỏ được ghi lại (Ảnh: Công an Đà Nẵng).
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới