Xã hội

Phát hiện xương nghi của người nằm rải rác cùng quần áo của nữ giới

Người dân phát hiện một phần hộp sọ nghi sọ người trên khu vực thuộc núi Đại Huệ, xã Hưng Nguyên (Nghệ An) nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Thanh Hà

Ngày 20/8, tại khu vực nghĩa trang thuộc xóm Đại Huệ, xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, lực lượng chức năng đang phối hợp thực hiện công tác khám nghiệm đối với nhiều phần xương nghi là xương người.

Trước đó, sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện một phần hộp sọ nghi sọ người trên khu vực thuộc núi Đại Huệ, xóm Đại Huệ, nên đã trình báo cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Trong buổi sáng, Công an xã Hưng Nguyên, đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An, lực lượng pháp y Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường thực hiện chức năng theo thẩm quyền.

bai-anh.png
Hiện trường nơi phát hiện nhiều phần xương nghi là của người.

Được biết, khu vực phát hiện hộp sọ nằm trên núi, cách Quốc lộ 46 khoảng hơn 1km, cách khu vực nghĩa trang của khu dân cư khoảng hơn 500m. Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một số xương nghi xương người nằm rải rác cùng quần áo của nữ giới.

Qua nhận định ban đầu, nạn nhân có thể tử vong từ khoảng 3 tháng trước. Một số mẫu thu tại hiện trường được người thân của chị H.T.B.N. (SN 2002, trú tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) xác nhận là của chị này.

Hiện, cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

