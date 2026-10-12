Phát hiện Vitamin B3 có tác dụng tích cực trong điều trị ung thư não

Một thử nghiệm lâm sàng nhỏ với 24 bệnh nhân ung thư não glioblastoma tại Canada cho thấy 82% bệnh nhân có biểu hiện tích cực khi dùng Vitamin B3 liều cao.

Glioblastoma là một trong những loại ung thư não ác tính và khó điều trị nhất. Ngay cả khi phẫu thuật loại bỏ phần lớn khối u, các tế bào ung thư vẫn có thể lan vào mô não xung quanh. Xạ trị và hóa trị có thể kéo dài thời gian kiểm soát bệnh, nhưng ung thư thường tái phát.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Calgary đang thử một ý tưởng khá bất ngờ: bổ sung vitamin B3 liều cao vào điều trị tiêu chuẩn.

Nghiên cứu sử dụng Vitamin B3 liều cao để ức chế ung thư não.

Vitamin B3, hay niacin, tham gia vào nhiều phản ứng chuyển hóa của tế bào. Nhưng nhóm nghiên cứu quan tâm đến một tác dụng khác: khả năng ảnh hưởng tới hệ miễn dịch.

Glioblastoma có thể tạo ra môi trường ức chế miễn dịch, khiến các tế bào miễn dịch vốn có khả năng nhận diện và tấn công tế bào ung thư trở nên kém hiệu quả.

Nhóm của GS Wee Yong tại Cumming School of Medicine.

Nhóm của GS Wee Yong, nhà thần kinh học tại Cumming School of Medicine, trước đó đã thực hiện thí nghiệm trên chuột. Kết quả cho thấy niacin có thể giúp phục hồi một phần hoạt động của tế bào miễn dịch và kéo dài thời gian sống của chuột.

Từ đó, nhóm chuyển sang thử nghiệm lâm sàng kết hợp niacin giải phóng có kiểm soát với hóa trị và xạ trị tiêu chuẩn.

Thử nghiệm giai đoạn I/II hiện mới có 24 bệnh nhân. Sau 6 tháng, 82% bệnh nhân chưa có dấu hiệu ung thư tiến triển. Theo nhóm nghiên cứu, con số này cao hơn khoảng 28% so với các nghiên cứu trước đây được dùng làm mốc so sánh.

Đây là tín hiệu đáng chú ý, nhưng không thể được hiểu là niacin đã chứng minh khả năng chữa glioblastoma. Không có nhóm đối chứng ngẫu nhiên trong kết quả ban đầu, số bệnh nhân nhỏ và thời gian theo dõi còn ngắn.

Glioblastoma là một trong những loại ung thư não ác tính và khó điều trị nhất.

GS Wee Yong cho rằng, glioblastoma có thể làm suy yếu hệ miễn dịch, trong khi niacin có khả năng giúp một số tế bào miễn dịch phục hồi chức năng.

GS Gloria Roldan Urgoiti, bác sĩ ung thư chuyên về ung thư não tại Cumming School of Medicine và đồng lãnh đạo nghiên cứu nhấn mạnh rằng, glioblastoma vẫn là căn bệnh có tiên lượng rất xấu và mọi tín hiệu tích cực đều cần được kiểm chứng bằng các thử nghiệm chặt chẽ.

Điểm hấp dẫn của cách tiếp cận này là nó không trực tiếp tìm cách tiêu diệt mọi tế bào ung thư bằng một thuốc mới. Thay vào đó, các nhà nghiên cứu cố gắng thay đổi môi trường miễn dịch để cơ thể có thể tham gia cuộc chiến hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, niacin ở liều cao có thể gây tác dụng phụ và độc tính, vì vậy liều dùng trong nghiên cứu được kiểm soát và theo dõi y tế chặt chẽ.

Nhóm nghiên cứu dự kiến mở rộng thử nghiệm lên 48 bệnh nhân và hoàn tất phân tích cuối vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027.

Nếu kết quả tiếp tục tích cực, niacin có thể được đưa vào những thử nghiệm lớn hơn để xác định liệu hiệu ứng quan sát được có thực sự đến từ thuốc hay chỉ phản ánh đặc điểm của nhóm bệnh nhân nhỏ.

Ở thời điểm hiện tại, vitamin B3 nên được xem là một hướng nghiên cứu đầy hứa hẹn chứ chưa phải phương pháp điều trị glioblastoma đã được chứng minh.

