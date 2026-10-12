Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Phát hiện Vitamin B3 có tác dụng tích cực trong điều trị ung thư não

Một thử nghiệm lâm sàng nhỏ với 24 bệnh nhân ung thư não glioblastoma tại Canada cho thấy 82% bệnh nhân có biểu hiện tích cực khi dùng Vitamin B3 liều cao.

Tuệ Minh

Glioblastoma là một trong những loại ung thư não ác tính và khó điều trị nhất. Ngay cả khi phẫu thuật loại bỏ phần lớn khối u, các tế bào ung thư vẫn có thể lan vào mô não xung quanh. Xạ trị và hóa trị có thể kéo dài thời gian kiểm soát bệnh, nhưng ung thư thường tái phát.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Calgary đang thử một ý tưởng khá bất ngờ: bổ sung vitamin B3 liều cao vào điều trị tiêu chuẩn.

j9uqrdpbszwqjlksdnqsc4okyw-opx0rg94jj4cmj1aidk-uuohqevai0okpm6rjhwgp9n9qm8jlgovvbigmeudqokhpwfegmdk3-hlir9kwvwmnepnnlrt3f1io3ik11t9cmsmemxnmeolu8oexfpubrlbwzqmqwh-swks6nqgggrpjhcgiqam2y-1w1gi.jpg
Nghiên cứu sử dụng Vitamin B3 liều cao để ức chế ung thư não.

Vitamin B3, hay niacin, tham gia vào nhiều phản ứng chuyển hóa của tế bào. Nhưng nhóm nghiên cứu quan tâm đến một tác dụng khác: khả năng ảnh hưởng tới hệ miễn dịch.

Glioblastoma có thể tạo ra môi trường ức chế miễn dịch, khiến các tế bào miễn dịch vốn có khả năng nhận diện và tấn công tế bào ung thư trở nên kém hiệu quả.

y-sth5zhgkdrce4aosajvjqy6yqgmtpvg488ies4wigxmvel26divkebudcai8ykakwb35tnkzfbgrxt563r62ai6prp7zo-exy1fqtilkf3fnc8eryhwhekmadiigkcxrk0c8ajsjxn8yszcblf-axlk35e7kjprdfsd2oowvgpa70xztx4vmcsz-yk3ia.jpg
Nhóm của GS Wee Yong tại Cumming School of Medicine.

Nhóm của GS Wee Yong, nhà thần kinh học tại Cumming School of Medicine, trước đó đã thực hiện thí nghiệm trên chuột. Kết quả cho thấy niacin có thể giúp phục hồi một phần hoạt động của tế bào miễn dịch và kéo dài thời gian sống của chuột.

Từ đó, nhóm chuyển sang thử nghiệm lâm sàng kết hợp niacin giải phóng có kiểm soát với hóa trị và xạ trị tiêu chuẩn.

Thử nghiệm giai đoạn I/II hiện mới có 24 bệnh nhân. Sau 6 tháng, 82% bệnh nhân chưa có dấu hiệu ung thư tiến triển. Theo nhóm nghiên cứu, con số này cao hơn khoảng 28% so với các nghiên cứu trước đây được dùng làm mốc so sánh.

Đây là tín hiệu đáng chú ý, nhưng không thể được hiểu là niacin đã chứng minh khả năng chữa glioblastoma. Không có nhóm đối chứng ngẫu nhiên trong kết quả ban đầu, số bệnh nhân nhỏ và thời gian theo dõi còn ngắn.

vkfqkg2aq6uqrh-y-s-kbrhqvybatyikhypd6os9c0jpzf8sdypg1qeficdvb1kdvdibqpamodgz-2idtul3kubadyzktzc4desvfksqjo11haas3qth1ghgh0p00wtc7izor5fnumungcaknfwib3xedegkheeyz14pef6-cdthvpjgqy41kxdwu3srokwa.jpg
Glioblastoma là một trong những loại ung thư não ác tính và khó điều trị nhất.

GS Wee Yong cho rằng, glioblastoma có thể làm suy yếu hệ miễn dịch, trong khi niacin có khả năng giúp một số tế bào miễn dịch phục hồi chức năng.

GS Gloria Roldan Urgoiti, bác sĩ ung thư chuyên về ung thư não tại Cumming School of Medicine và đồng lãnh đạo nghiên cứu nhấn mạnh rằng, glioblastoma vẫn là căn bệnh có tiên lượng rất xấu và mọi tín hiệu tích cực đều cần được kiểm chứng bằng các thử nghiệm chặt chẽ.

Điểm hấp dẫn của cách tiếp cận này là nó không trực tiếp tìm cách tiêu diệt mọi tế bào ung thư bằng một thuốc mới. Thay vào đó, các nhà nghiên cứu cố gắng thay đổi môi trường miễn dịch để cơ thể có thể tham gia cuộc chiến hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, niacin ở liều cao có thể gây tác dụng phụ và độc tính, vì vậy liều dùng trong nghiên cứu được kiểm soát và theo dõi y tế chặt chẽ.

Nhóm nghiên cứu dự kiến mở rộng thử nghiệm lên 48 bệnh nhân và hoàn tất phân tích cuối vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027.

Nếu kết quả tiếp tục tích cực, niacin có thể được đưa vào những thử nghiệm lớn hơn để xác định liệu hiệu ứng quan sát được có thực sự đến từ thuốc hay chỉ phản ánh đặc điểm của nhóm bệnh nhân nhỏ.

Ở thời điểm hiện tại, vitamin B3 nên được xem là một hướng nghiên cứu đầy hứa hẹn chứ chưa phải phương pháp điều trị glioblastoma đã được chứng minh.

Video: Vaccine Đầu Tiên Kéo Dài Sự Sống Bệnh Ung Thư Não | SKĐS
Nature/Cumming School of Medicine
#Vitamin B3 #Ung thư não #Glioblastoma #Nghiên cứu lâm sàng #Hệ miễn dịch

Bài liên quan

Kho tri thức

Một liệu pháp nano có thể chống suy cơ lẫn ung thư phổi

Các nhà khoa học phát triển hạt nano lipid mang mRNA của follistatin trực tiếp đến khối u vừa hạn chế suy cơ vừa trực tiếp chống lại khối u.

Một trong những vấn đề khó điều trị ở ung thư không nằm hoàn toàn trong khối u. Nhiều bệnh nhân ung thư giai đoạn tiến triển mắc cachexia, hay hội chứng suy mòn do ung thư. Cơ thể mất cơ và mỡ, cân nặng giảm mạnh, người bệnh yếu đi dù vẫn có thể ăn uống.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Bang Oregon đang thử một cách tiếp cận nhằm giải quyết cả hai vấn đề cùng lúc.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Miếng dán sinh học ngăn ung thư não tái phát sau phẫu thuật

Một nhóm nhà khoa học tại Italy đang phát triển loại miếng dán sinh học tự phân hủy có khả năng ngăn ung thư não tái phát từ bên trong sau phẫu thuật.

Sau ca phẫu thuật u não, khối u được bác sĩ lấy ra và bệnh nhân chuyển đến phòng hồi phục. Kế đến, quá trình theo dõi tiêu chuẩn (xạ trị, thuốc) bắt đầu. Tuy nhiên, ung thư vẫn có nguy cơ tái phát. U nguyên bào thần kinh đệm - loại u não nguyên phát nguy hiểm nhất ở người lớn - hầu như luôn tái phát ở ngay tại vị trí mà bác sĩ vừa tiến hành phẫu thuật loại bỏ khối u.

Theo thống kê, u nguyên bào thần kinh đệm ảnh hưởng đến khoảng 3 - 4 người trên 100.000 dân mỗi năm và tỷ lệ mắc tăng mạnh ở nhóm trên 65 tuổi. Chỉ khoảng một trong 20 bệnh nhân sống sót được năm năm sau khi được chẩn đoán.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Vaccine cá thể hóa ung thư não cho kết quả thử nghiệm lâm sàng triển vọng

Trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn đầu, vaccine không gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng, kéo dài thời gian sống của bệnh nhân mắc u nguyên bào thần kinh đệm.

Nghiên cứu được thực hiện tại Trung tâm Ung thư Siteman thuộc Bệnh viện Barnes-Jewish và Trường Y Đại học Washington ở St. Louis, với sự phối hợp của Mass General Brigham cùng công ty công nghệ sinh học Geneos Therapeutics (Mỹ). Kết quả thử nghiệm này đã được công bố trên tạp chí khoa học danh tiếng Nature Cancer ngày 12/5.

U nguyên bào thần kinh đệm (glioblastoma) là một trong những loại ung thư não phát triển nhanh và hiện chưa có phương pháp chữa trị, ảnh hưởng đến 4/100.000 người tại Mỹ. Dù được điều trị bằng phẫu thuật kết hợp hóa xạ trị, phần lớn bệnh nhân vẫn tái phát trong thời gian ngắn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới