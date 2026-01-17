Xác nhận nơi cư trú của người cổ xưa cách đây 14.000 năm

Khám phá mới cho thấy người Heiltsuk đã sinh sống trong khu vực này từ thời kỳ băng hà cuối cùng, với nhiều di vật và công trình đơn giản đã được khai quật.