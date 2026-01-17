Xác nhận nơi cư trú của người cổ xưa cách đây 14.000 năm

Hà Nội

Kho tri thức

Khám phá mới cho thấy người Heiltsuk đã sinh sống trong khu vực này từ thời kỳ băng hà cuối cùng, với nhiều di vật và công trình đơn giản đã được khai quật.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Trên đảo Trinquet ở Canada, các chuyên gia đến từ Bảo tàng Quốc gia Canada bất ngờ tìm thấy quần thể di tích tiền sử bí ẩn. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Canada.
Nghiên cứu mới cho thấy rằng, trong kỷ băng hà cuối cùng, người dân bản địa cổ xưa đã sinh sống ở khu vực này, xây dựng các nơi trú ẩn đơn giản. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Canada.
Một khu định cư có niên đại 14.000 năm bao gồm những nơi trú ẩn đơn giản đã được tìm thấy, nó tương quan với những câu chuyện truyền thống cổ xưa mà người Heiltsuk để lại. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Canada.
Những câu chuyện truyền thống của người Heiltsuk - một bộ tộc thổ dân châu Mỹ, chứa đầy những câu chuyện về tổ tiên họ định cư dọc theo bờ biển Canada cách đây hàng nghìn năm trước. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Canada.
Giờ đây, phát hiện khảo cổ mới đã xác nhận dữ liệu dân tộc học này, cho thấy tổ tiên của những người định cư Heiltsuk đã sinh sống trong khu vực này trong thời kỳ băng hà cuối cùng, họ đã xây dựng những nơi trú ẩn đơn giản ở khu định cư tập trung. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Canada.
Tại đây, họ đã tìm thấy hài cốt bị cháy đen, các công cụ được chế tạo để săn bắt sinh vật biển, lưỡi câu, giáo mác, và thậm chí cả mũi đá khoan cầm tay dùng để tạo lửa. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Canada.
Phương pháp xác định niên đại dựa trên vật liệu bị cacbon hóa cho thấy, những người định cư đã sinh sống tích cực trong khu vực này cách đây khoảng 14.000 năm trước. Điều đặc biệt ở niên đại này là chúng cho thấy những người định cư này là những cư dân lâu đời nhất của Bắc Mỹ. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Canada.
Tuy nhiên, kiến thức của các chuyên gia về khu định cư ven biển này vẫn còn rất hạn chế, cần các nghiên cứu khảo cổ chuyên sâu hơn trong tương lai gần. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Canada.
Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
