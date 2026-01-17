Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Phát hiện hiếm có về công cụ cổ đại 3.000 năm tại Na Uy

Kho tri thức

Phát hiện hiếm có về công cụ cổ đại 3.000 năm tại Na Uy

Các nhà khảo cổ Na Uy khai quật hàng loạt rìu và công cụ cổ xưa, mở ra góc nhìn mới về thời kỳ Đồ Đồng tại Scandinavia.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Trên một cánh đồng ở làng Hegra gần Trondheim, thuộc miền trung Na Uy, các chuyên gia đến từ Bảo tàng Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy bất ngờ tìm thấy hàng loạt vật thể cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Bảo tàng Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy.
Trên một cánh đồng ở làng Hegra gần Trondheim, thuộc miền trung Na Uy, các chuyên gia đến từ Bảo tàng Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy bất ngờ tìm thấy hàng loạt vật thể cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Bảo tàng Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đó là những mảnh vỡ của các công cụ cắt và đâm cổ xưa. Ảnh: @Bảo tàng Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đó là những mảnh vỡ của các công cụ cắt và đâm cổ xưa. Ảnh: @Bảo tàng Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy.
Các mảnh vỡ công cụ này có niên đại khoảng 3.000 năm tuổi, nằm rải rác trên một cánh đồng. Ảnh: @Bảo tàng Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy.
Các mảnh vỡ công cụ này có niên đại khoảng 3.000 năm tuổi, nằm rải rác trên một cánh đồng. Ảnh: @Bảo tàng Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy.
Các nhà khảo cổ học đến từ Bảo tàng Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy (NTNU) và Hội đồng Khu vực Nord-Tröndelag thông báo rằng, trong số các di vật được khai quật trong khu vực này có rất nhiều rìu và đầu giáo, cũng như khuôn đúc, có niên đại từ Thời Kỳ Đồ Đồng. Ảnh: @Bảo tàng Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy.
Các nhà khảo cổ học đến từ Bảo tàng Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy (NTNU) và Hội đồng Khu vực Nord-Tröndelag thông báo rằng, trong số các di vật được khai quật trong khu vực này có rất nhiều rìu và đầu giáo, cũng như khuôn đúc, có niên đại từ Thời Kỳ Đồ Đồng. Ảnh: @Bảo tàng Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy.
Nhà khảo cổ học Merete Moe Henriksen cho biết: "24 chiếc rìu mà chúng tôi tìm thấy là phần đặc biệt nhất của phát hiện này”. Ảnh: @Bảo tàng Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy.
Nhà khảo cổ học Merete Moe Henriksen cho biết: "24 chiếc rìu mà chúng tôi tìm thấy là phần đặc biệt nhất của phát hiện này”. Ảnh: @Bảo tàng Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy.
“Chưa bao giờ ở Na Uy người ta tìm thấy nhiều rìu cổ như vậy. Những chiếc rìu cổ này rất hiếm khi được tìm thấy ở các vùng Scandinavia”, Merete Moe Henriksen chia sẻ thêm. Ảnh: @Bảo tàng Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy.
“Chưa bao giờ ở Na Uy người ta tìm thấy nhiều rìu cổ như vậy. Những chiếc rìu cổ này rất hiếm khi được tìm thấy ở các vùng Scandinavia”, Merete Moe Henriksen chia sẻ thêm. Ảnh: @Bảo tàng Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy.
Merete Moe Henriksen nhấn mạnh rằng, còn quá sớm để nói bất cứ điều gì về lý do chôn giấu những chiếc rìu và các công cụ khác cổ xưa này. Ảnh: @Bảo tàng Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy.
Merete Moe Henriksen nhấn mạnh rằng, còn quá sớm để nói bất cứ điều gì về lý do chôn giấu những chiếc rìu và các công cụ khác cổ xưa này. Ảnh: @Bảo tàng Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời”. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
#vũ khí #kim loại #hiện vật #luyện kim #cánh đồng #công cụ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT