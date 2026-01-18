Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Phát hiện 7 thanh kiếm 3.000 năm cùng kho tiền khủng tại Đức

Kho tri thức

Phát hiện 7 thanh kiếm 3.000 năm cùng kho tiền khủng tại Đức

Các nhà khảo cổ Đức khai quật 7 thanh kiếm cổ và kho tiền xu cổ, giúp làm sáng tỏ lịch sử và văn hóa thời kỳ cổ đại.

Thiên Đăng (Theo aktuelarkeoloji)
Tại thị trấn Mirow ở miền bắc nước Đức, một nhóm các nhà bảo tồn tình nguyện đến từ Văn phòng Nhà nước về Văn hóa và Bảo vệ Di tích của Đức đã khai quật được nhiều vật thể lạ quý giá. Ảnh: @Văn phòng Nhà nước về Văn hóa và Bảo vệ Di tích của Đức.
Tại thị trấn Mirow ở miền bắc nước Đức, một nhóm các nhà bảo tồn tình nguyện đến từ Văn phòng Nhà nước về Văn hóa và Bảo vệ Di tích của Đức đã khai quật được nhiều vật thể lạ quý giá. Ảnh: @Văn phòng Nhà nước về Văn hóa và Bảo vệ Di tích của Đức.
Chúng bao gồm các mảnh vỡ của bảy thanh kiếm 3.000 năm tuổi, có niên đại từ Thời Kỳ Đồ Đồng. Ảnh: @Văn phòng Nhà nước về Văn hóa và Bảo vệ Di tích của Đức.
Chúng bao gồm các mảnh vỡ của bảy thanh kiếm 3.000 năm tuổi, có niên đại từ Thời Kỳ Đồ Đồng. Ảnh: @Văn phòng Nhà nước về Văn hóa và Bảo vệ Di tích của Đức.
Các chuyên gia tin rằng, những vũ khí này có thể đã được đặt ở đó như những vật tế lễ. Ảnh: @Văn phòng Nhà nước về Văn hóa và Bảo vệ Di tích của Đức.
Các chuyên gia tin rằng, những vũ khí này có thể đã được đặt ở đó như những vật tế lễ. Ảnh: @Văn phòng Nhà nước về Văn hóa và Bảo vệ Di tích của Đức.
Bên cạnh đó, nhóm chuyên gia còn tìm thấy 6.000 đồng xu bạc cổ. Ảnh: @Văn phòng Nhà nước về Văn hóa và Bảo vệ Di tích của Đức.
Bên cạnh đó, nhóm chuyên gia còn tìm thấy 6.000 đồng xu bạc cổ. Ảnh: @Văn phòng Nhà nước về Văn hóa và Bảo vệ Di tích của Đức.
Hầu hết các đồng tiền cổ này được đựng trong một chiếc bình đất nung nhưng nhiều đồng tiền khác cũng nằm rải rác trên mặt đất. Ảnh: @Văn phòng Nhà nước về Văn hóa và Bảo vệ Di tích của Đức.
Hầu hết các đồng tiền cổ này được đựng trong một chiếc bình đất nung nhưng nhiều đồng tiền khác cũng nằm rải rác trên mặt đất. Ảnh: @Văn phòng Nhà nước về Văn hóa và Bảo vệ Di tích của Đức.
Phần lớn các đồng tiền này được đúc ở Tây Đức. Ảnh: @Văn phòng Nhà nước về Văn hóa và Bảo vệ Di tích của Đức.
Phần lớn các đồng tiền này được đúc ở Tây Đức. Ảnh: @Văn phòng Nhà nước về Văn hóa và Bảo vệ Di tích của Đức.
Các nhà nghiên cứu tin rằng, bộ sưu tập này là kho tiền xu bạc Slavơ thế kỷ 11 Sau Công Nguyên lớn nhất từ ​​trước đến nay được khai quật. Ảnh: @Văn phòng Nhà nước về Văn hóa và Bảo vệ Di tích của Đức.
Các nhà nghiên cứu tin rằng, bộ sưu tập này là kho tiền xu bạc Slavơ thế kỷ 11 Sau Công Nguyên lớn nhất từ ​​trước đến nay được khai quật. Ảnh: @Văn phòng Nhà nước về Văn hóa và Bảo vệ Di tích của Đức.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
Thiên Đăng (Theo aktuelarkeoloji)
#Thanh kiếm #kim loại #đồng tiền #tiền xu #hiện vật

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT