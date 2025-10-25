Phát hiện thứ linh thiêng trong hầm mộ 900 năm tuổi

Hà Nội

Kho tri thức

Các chuyên gia bất ngờ phát hiện những dòng chữ kỳ lạ linh thiêng và dấu hiệu bí ẩn trong hầm mộ 900 năm tuổi.

Thiên Đăng (Theo ancientpages)
Khi khai quật tại Old Dongola, thủ đô của một vương quốc Thời Trung Cổ đã mất từng thịnh vượng ở Cộng Hòa Sudan, các nhà khảo cổ học đến từ trường Đại học Warsaw, Ba Lan bất ngờ tìm thấy một quần thể di tích lạ. Ảnh: @Đại học Warsaw.
Đó là một hầm mộ ước tính có niên đại khoảng 900 năm tuổi, nằm sâu dưới bên trong một tu viện ở Old Dongola. Ảnh: @Đại học Warsaw.
Hiện nay, tu viện này đã bị phá hủy và bỏ hoang. Người ta vẫn chưa xác định được thời điểm tu viện này bắt đầu hoạt động, nhưng người ta biết rằng, nó đã hoạt động cho đến thế kỷ 12 hoặc 13 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Đại học Warsaw.
Hầm mộ 900 tuổi trong tu viện này được bao phủ bởi những dòng chữ "ma thuật" để bảo vệ các ngôi mộ bên trong. Ảnh: @Đại học Warsaw.
Bên trong hầm mộ này có bảy xác ướp nam giới, tất cả đều mặc trang phục vải lanh giản dị. Ảnh: @Đại học Warsaw.
Một trong những xác ướp bên trong hầm mộ được cho là của Tổng Giám mục Georgios, một nhà lãnh đạo tôn giáo cực kỳ quyền lực của vương quốc Makuria cổ đại. Ảnh: @Đại học Warsaw.
Các nhà sử học cho rằng, Tổng Giám mục Georgios mất vào năm 1.113 Sau Công Nguyên ở tuổi 82. Sáu xác ướp còn lại được cho là nam giới có độ tuổi không quá 40. Ảnh: @Đại học Warsaw.
Bên trong hầm mộ, các nhà khảo cổ đã phát hiện những dòng chữ khắc trên tường và trần hầm mộ. Chúng được viết bằng mực đen trên một lớp vôi trắng mô tả một số trích đoạn từ các sách Phúc Âm Luca, Gioan, cũng như những tên gọi và dấu hiệu ma thuật kỳ bí. Theo các nhà khảo cổ học, những dòng chữ này có tác dụng bảo vệ người đã khuất khỏi các thế lực tà ác. Ảnh: @Đại học Warsaw.
