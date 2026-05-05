Phát hiện sớm bệnh xơ cứng củ qua dấu hiệu u tim ở trẻ sơ sinh

Chỉ là những dấu hiệu rất nhỏ. Nhưng nếu được phát hiện sớm, đó chính là cơ hội để thay đổi cả một hành trình dài phía trước.

Thúy Nga

Tín hiệu thầm lặng phát hiện từ trong bụng mẹ

Có những em bé chào đời với một trái tim đặc biệt, không phải vì tiếng khóc, mà bởi những “tín hiệu thầm lặng” đã xuất hiện từ khi còn trong bụng mẹ. Bệnh viện Nhi đồng 2 vừa phát hiện sớm bệnh xơ cứng củ từ dấu hiệu u tim ở trẻ sơ sinh.

Bé trai được chuyển đến Khoa Sơ sinh – Bệnh viện Nhi đồng 2 từ Bệnh viện Từ Dũ, sau khi phát hiện các khối u nhỏ trong tim từ tuần thai thứ 22.

Dù chào đời với các chỉ số sinh tồn ổn định, nhưng bất thường này vẫn còn tồn tại và hành trình tìm nguyên nhân bắt đầu từ đó.

Trẻ sơ sinh chào đời với một trái tim đặc biệt - Ảnh BVCC

Qua siêu âm tim, các bác sĩ xác định đây là nhiều khối u cơ tim lành tính (cardiac rhabdomyoma). Tuy nhiên, điều quan trọng hơn đây có thể là dấu hiệu gợi ý một bệnh lý hiếm gặp – xơ cứng củ (Tuberous Sclerosis Complex – TSC).

Một loạt thăm khám chuyên sâu được thực hiện: Siêu âm bụng; Điện tim; Khám da, khám mắt; Chụp MRI não.

Kết quả MRI ghi nhận các tổn thương dạng nốt trong não – phù hợp với chẩn đoán xơ cứng củ. Gia đình bé sau đó được tư vấn thực hiện xét nghiệm gen và tầm soát cho các thành viên.

Xơ cứng củ – bệnh hiếm nhưng không thể chủ quan

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, xơ cứng củ là rối loạn di truyền với tỷ lệ mắc chỉ khoảng 1/6.000 – 1/10.000 trẻ sinh sống. Bệnh có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan như não, tim, thận, da… và làm tăng nguy cơ động kinh, chậm phát triển, khó khăn trong học tập.

Bé đã được hội chẩn đa chuyên khoa: Sơ sinh – Tim mạch – Thần kinh để xây dựng kế hoạch theo dõi lâu dài. Hiện tại, bé đã được xuất viện và hẹn tái khám định kỳ tại phòng khám theo dõi trẻ nguy cơ cao.

Ảnh BVCC

Đồng thời, gia đình cũng được hướng dẫn tầm soát sớm – vì với những bệnh lý di truyền, phát hiện sớm không chỉ giúp điều trị kịp thời mà còn bảo vệ cả một gia đình. Hành trình của em vẫn còn dài, nhưng sẽ luôn có gia đình và đội ngũ y bác sĩ đồng hành, từng bước một.

“Có những bệnh không ồn ào ngay từ đầu. Chỉ là những dấu hiệu rất nhỏ. Nhưng nếu được phát hiện sớm, đó chính là cơ hội để thay đổi cả một hành trình dài phía trước”, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 cảnh báo.

Công nghệ hiện đại giúp tim bẩm sinh hiếm gặp không phải mổ mở lần 2

Chỉ sau ít ngày thay van động mạch phổi qua da, bé L.V đã có thể sinh hoạt bình thường, không còn triệu chứng khó thở, mệt mỏi.

Chỉ sau 2 giờ can thiệp, bé L.V (14 tuổi, Nghệ An) đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương thay van động mạch phổi qua da thành công. Khoảng 30 phút sau, trẻ tỉnh táo, được cai máy thở, không phải trải qua cuộc phẫu thuật tim mở với đường cưa xương ức lần thứ hai.

Chỉ sau ít ngày thay van động mạch phổi qua da, bé L.V đã có thể sinh hoạt bình thường, không còn triệu chứng khó thở, mệt mỏi

Đang ngồi học, trẻ 11 tuổi ngừng tuần hoàn hô hấp

Khi gặp trường hợp ngừng tuần hoàn hô hấp, việc cấp cứu tại chỗ đúng cách và chuyển viện an toàn, kịp thời là yếu tố quyết định khả năng cứu sống người bệnh.

Ngày 29/4, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, một trường hợp ngừng tuần hoàn hô hấp ở bệnh nhi 11 tuổi vừa được cứu sống nhờ sự phối hợp hiệu quả giữa tuyến cơ sở và tuyến chuyên khoa, cùng việc triển khai kịp thời các kỹ thuật hồi sức hiện đại.

Bệnh nhi L.X.A.M., 11 tuổi, trú tại phường Đông Sơn, nhập viện trong tình trạng rất nặng sau khi đột ngột mất ý thức khi đang học. Theo gia đình, trẻ xuất hiện khó thở, da tái nhợt, nhanh chóng rơi vào hôn mê.

Cấp cứu bé 9 tháng tuổi sặc bóng đèn LED trong phế quản

Bệnh viện Nhi đồng 1 thành công lấy bóng đèn LED trong phế quản bé 9 tháng tuổi, cảnh báo nguy hiểm của dị vật đường thở ở trẻ nhỏ.

Bệnh viện Nhi đồng 1 đã xử trí thành công một trường hợp dị vật đường thở nằm sâu trong phế quản gốc phải của bé nhỏ 9 tháng tuổi là một bóng đèn LED.

Bệnh nhi là bé N.K.N (9 tháng tuổi, Đồng Tháp) đến khám tại Bệnh viện Nhi đồng 1 vì ho nhiều trong 2 ngày. Tại tuyến trước, hình ảnh X-quang phát hiện bất thường, theo dõi có dị vật đường thở nên bé được chuyển thẳng lên Bệnh viện Nhi Đồng 1. Điều đáng nói là gia đình không ghi nhận rõ thời điểm bé ngậm và sặc dị vật, cũng không rõ loại dị vật là gì.

