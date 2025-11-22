Phát hiện mảnh gốm 3.000 năm tuổi khắc cung thủ bí ẩn

Một mảnh gốm có hình cung thủ và đầu mũi tên được tìm thấy ở gò Domuztepe, chúng thuộc sở hữu của người Assyria cổ từng sinh sống cách đây 3.000 năm trước.