Phát hiện mảnh gốm 3.000 năm tuổi khắc cung thủ bí ẩn

Kho tri thức

Phát hiện mảnh gốm 3.000 năm tuổi khắc cung thủ bí ẩn

Một mảnh gốm có hình cung thủ và đầu mũi tên được tìm thấy ở gò Domuztepe, chúng thuộc sở hữu của người Assyria cổ từng sinh sống cách đây 3.000 năm trước.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Khi tiến hành khai quật tại gò Domuztepe của Kahramanmaraş, Thổ Nhĩ Kỳ, Phó Giáo sư Tiến sĩ Halil Tekin, một giảng viên của Khoa Khảo cổ học thuộc trường Đại học Hacettepe bất ngờ tìm thấy nhiều hiện vật cổ xưa độc lạ. Ảnh: @Đại học Hacettepe.
Tại gò Domuztepe này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Halil Tekin cùng các chuyên gia khảo cổ tìm thấy nhiều mảnh gốm nhỏ. Ảnh: @Đại học Hacettepe.
Chúng là một phần trong những bình gốm chôn cất đã bị vỡ thành các mảnh, thuộc sở hữu của người Assyria cổ từng sinh sống cách đây 3.000 năm trước dưới sự thống trị của Vương quốc Gurgum. Ảnh: @Đại học Hacettepe.
Điều kỳ thú là các chuyên gia còn tìm thấy một mảnh gốm có khắc họa hình cung thủ. Ảnh: @Đại học Hacettepe.
Họa tiết mô tả rõ cảnh một người đang bắn cung tên. Ảnh: @Đại học Hacettepe.
Chi tiết cung thủ được vẽ trên nền gốm trắng, mực đen và nâu. Ảnh: @Đại học Hacettepe.
Mặt khác, Phó Giáo sư Tiến sĩ Halil Tekin cùng các chuyên gia khảo cổ còn tìm thấy nhiều đầu mũi tên tại địa điểm khảo cổ này. Ảnh: @Đại học Hacettepe.
Người Assyria còn đặt tên cho gò Domuztepe này với một tên gọi khác là Maraş Markasi, có nghĩa là nơi bắn tên. Ảnh: @Đại học Hacettepe.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
#mảnh gốm #hình cung thủ #gò chôn cất #mũi tên #cung thủ

