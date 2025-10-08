Phát hiện loài ếch độc mới chỉ dài 15 mm tại Peru

Các nhà khoa học thông báo đã phát hiện một loài ếch độc mới ở Vườn Quốc gia Alto Purus, Peru. Đây là loài ếch nhỏ nhất trong chi Ranitomeya.

Theo Cơ quan dịch vụ quốc gia về Khu vực tự nhiên được bảo tồn (Sernanp), loài ếch độc mới phát hiện ở Vườn Quốc gia Alto Purus, Peru được đặt tên là Ranitomeya hwata. Với chiều dài chỉ 15 mm, Ranitomeya hwata là loài ếch nhỏ nhất thuộc chi Ranitomeya.

Loài ếch độc tí hon mới phát hiện Ranitomeya hwata. Ảnh: Juan Carlos Chaparro/Peruvian government.

Loài ếch Ranitomeya hwata có màu sắc tươi sáng và và rực rỡ, bao gồm các sọc lưng màu vàng tươi, một dải đen ngăn cách vùng cổ họng với bụng và một họa tiết loang lổ ở bụng.

Các nhà khoa học cho biết ếch Ranitomeya hwata sống trong những rừng tre nứa thuộc chi Guadua. Chúng sử dụng các khoang rỗng của tre, nơi lưu trữ nước mưa, để làm nơi sinh sản. Các cá thể đực thường giao phối với nhiều con cái ở mỗi địa điểm sinh sản.