Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Phát hiện khu chôn cất cổ nhất 100.000 năm tại Israel

Kho tri thức

Phát hiện khu chôn cất cổ nhất 100.000 năm tại Israel

Các nhà khảo cổ học phát hiện những ngôi mộ có niên đại 100.000 năm tuổi trong một hang động cổ ở Israel.

Thiên Đăng (Theo greekreporter)
Theo đó, các nhà khảo cổ học đến từ trường Đại học Tel Aviv đã phát hiện ra những gì có thể là một trong những khu chôn cất cổ nhất thế giới được biết đến trong một hang động thời tiền sử ở miền trung Israel có tên là hang Tinshemet. Ảnh: @Đại học Tel Aviv.
Theo đó, các nhà khảo cổ học đến từ trường Đại học Tel Aviv đã phát hiện ra những gì có thể là một trong những khu chôn cất cổ nhất thế giới được biết đến trong một hang động thời tiền sử ở miền trung Israel có tên là hang Tinshemet. Ảnh: @Đại học Tel Aviv.
Tại hiện trường, họ đã tìm thấy bộ xương của ít nhất hai cá thể, một người lớn và một đứa trẻ, cùng với ba hộp sọ và các xương người khác. Ảnh: @Đại học Tel Aviv.
Tại hiện trường, họ đã tìm thấy bộ xương của ít nhất hai cá thể, một người lớn và một đứa trẻ, cùng với ba hộp sọ và các xương người khác. Ảnh: @Đại học Tel Aviv.
Công cụ bằng đá lửa và hài cốt động vật cũng được tìm thấy, cho thấy địa điểm này từng là một khu định cư hoạt động. Ảnh: @Đại học Tel Aviv.
Công cụ bằng đá lửa và hài cốt động vật cũng được tìm thấy, cho thấy địa điểm này từng là một khu định cư hoạt động. Ảnh: @Đại học Tel Aviv.
Tại đây, những di hài được đặt cẩn thận trong những ngôi mộ nhỏ và phủ một lớp sắc tố đỏ, cho thấy rằng, người tiền sử đã thực hành nghi thức chôn cất kỳ lạ này cách đây gần 100.000 năm trước. Ảnh: @Đại học Tel Aviv.
Tại đây, những di hài được đặt cẩn thận trong những ngôi mộ nhỏ và phủ một lớp sắc tố đỏ, cho thấy rằng, người tiền sử đã thực hành nghi thức chôn cất kỳ lạ này cách đây gần 100.000 năm trước. Ảnh: @Đại học Tel Aviv.
Phát hiện này củng cố bằng chứng cho thấy người tiền sử đã chôn cất người chết và thực hiện các nghi lễ tang lễ kỳ lạ, đặc thù. Ảnh: @Đại học Tel Aviv.
Phát hiện này củng cố bằng chứng cho thấy người tiền sử đã chôn cất người chết và thực hiện các nghi lễ tang lễ kỳ lạ, đặc thù. Ảnh: @Đại học Tel Aviv.
Sự hiện diện của chất tạo màu đỏ, xương động vật và đồ tùy táng cho thấy những cá nhân này được tôn vinh sau khi chết, phản ánh ý thức cộng đồng và niềm tin chung ngày càng phát triển. Ảnh: @Đại học Tel Aviv.
Sự hiện diện của chất tạo màu đỏ, xương động vật và đồ tùy táng cho thấy những cá nhân này được tôn vinh sau khi chết, phản ánh ý thức cộng đồng và niềm tin chung ngày càng phát triển. Ảnh: @Đại học Tel Aviv.
Khi các cuộc khai quật chuyên sâu tiếp tục, các nhà khảo cổ học hướng đến việc tìm ra thêm bằng chứng khác về sự phát triển của các truyền thống mai táng trong các xã hội tiền sử. Ảnh: @Đại học Tel Aviv.
Khi các cuộc khai quật chuyên sâu tiếp tục, các nhà khảo cổ học hướng đến việc tìm ra thêm bằng chứng khác về sự phát triển của các truyền thống mai táng trong các xã hội tiền sử. Ảnh: @Đại học Tel Aviv.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời”. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo greekreporter)
#Ngôi mộ #hang động #hài cốt #chôn cất #nghi lễ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT