Sống Khỏe

Phát hiện hơn 3.200 thùng bia ngoại không rõ nguồn gốc tại TP HCM

Kho hàng ở TP HCM chứa hơn 3.200 thùng bia ngoại không rõ nguồn gốc, trị giá gần 700 triệu đồng bị lực lượng chức năng tạm giữ.

Bình Nguyên

Ngày 16/1/2026, Phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp Công an phường Tân Phú kiểm tra một điểm chứa trữ kinh doanh thuộc Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Zhuo Man (địa chỉ số 727 Âu Cơ, phường Tân Phú).

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện tại kho hàng đang chứa trữ 3.230 thùng bia nhãn hiệu Pearl River, đóng gói theo quy cách 330 ml/lon, 24 lon/thùng. Toàn bộ số hàng hóa đều có nhãn bằng tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, không thể hiện thông tin về xuất xứ hàng hóa; ngày sản xuất, hạn sử dụng ghi trên bao bì không rõ ràng. Trên sản phẩm có dán giá niêm yết 215.000 đồng/thùng, tổng trị giá hàng hóa theo giá niêm yết lên tới 694.450.000 đồng.

Toàn bộ số hàng hóa không có nhãn phụ tiếng Việt, không xác định được nguồn gốc, xuất xứ, trị giá gần 700 triệu đồng. Ảnh DMS
Toàn bộ số hàng hóa không có nhãn phụ tiếng Việt, không xác định được nguồn gốc, xuất xứ, trị giá gần 700 triệu đồng. Ảnh DMS

Làm việc với Đoàn kiểm tra, bà Lưu Quế Bình, đại diện theo ủy quyền của Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Zhuo Man, cho biết số bia trên là hàng hóa được Công ty TNHH Việt Nam Supply Chain Development ký gửi theo hợp đồng kho vận và logistics, nguồn hàng do Công ty TNHH Kinh doanh Xuất nhập khẩu Minh Hằng nhập khẩu. Tuy nhiên, do nhãn hàng hóa không có nhãn phụ bằng tiếng Việt theo quy định, không thể hiện thông tin đơn vị nhập khẩu nên chưa có cơ sở xác định chính xác chủ sở hữu hợp pháp của lô hàng.

Căn cứ quy định tại khoản 20 Điều 2 Luật An toàn thực phẩm năm 2010, Đoàn kiểm tra thống nhất xác định số bia nêu trên là thực phẩm. Đồng thời, căn cứ khoản 13 Điều 3 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ lô hàng được xác định là hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ do không có đầy đủ căn cứ pháp lý chứng minh nguồn gốc hợp pháp khi lưu thông trên thị trường.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm, niêm phong tang vật để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định. Ảnh DMS
Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm, niêm phong tang vật để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định. Ảnh DMS

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm, niêm phong tang vật để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện toàn bộ tang vật đã được chuyển về Kho tang vật của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tại số 225 Mã Lò, phường Bình Trị Đông, TP Hồ Chí Minh để bảo quản, chờ xử lý.

