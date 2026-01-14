Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra trung tâm tiệc cưới Adora sau phản ánh mất vệ sinh

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh mất vệ sinh an toàn thực phẩm tại nhà hàng tiệc cưới ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Mới đây, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh về việc khẩn trương kiểm tra, xác minh và xử lý thông tin phản ánh tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm tại Trung tâm hội nghị và tiệc cưới Adora.

Việc kiểm tra, xử lý nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân, kịp thời chấn chỉnh các hành vi vi phạm (nếu có) trong hoạt động tổ chức sự kiện, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn.

Công văn của Cục An toàn Thực phẩm yêu cầu kiểm tra tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm tại Trung tâm hội nghị và tiệc cưới Adora. Ảnh chụp màn hình

Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kiểm tra, xác minh việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm của Trung tâm hội nghị và tiệc cưới Adora; Đồng thời tăng cường kiểm tra đối với các cơ sở tổ chức sự kiện, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn; Xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật; Chủ động công khai kết quả xử lý nhằm kịp thời cảnh báo cho cộng đồng và nâng cao trách nhiệm tuân thủ pháp luật của các cơ sở kinh doanh.

Trung tâm hội nghị, yến tiệc The Adora Center. Ảnh: An Huy/znews.vn

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế về bảo đảm an toàn thực phẩm; tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, kiểm soát thực phẩm giả; bảo đảm an toàn thực phẩm tại trường học, bếp ăn tập thể.

Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.