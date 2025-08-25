Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Phát hiện hiếm có ở bãi đá cổ Stonehenge

Giải mã

Phát hiện hiếm có ở bãi đá cổ Stonehenge

Theo kết quả phân tích chiếc răng bò duy nhất được tìm thấy cạnh bãi đá cổ Stonehenge, Anh, các chuyên gia phát hiện bằng chứng về cách xây dựng công trình này.

Tâm Anh (theo Ancient origins)
Các nhà nghiên cứu mới có một bước đột phá khoa học đáng chú ý khi phân tích, kiểm tra chiếc răng bò duy nhất được phát hiện năm 1924 ở ngay bên cạnh bãi đá cổ Stonehenge nổi tiếng nước Anh. Ảnh: Ancient origins.
Các nhà nghiên cứu mới có một bước đột phá khoa học đáng chú ý khi phân tích, kiểm tra chiếc răng bò duy nhất được phát hiện năm 1924 ở ngay bên cạnh bãi đá cổ Stonehenge nổi tiếng nước Anh. Ảnh: Ancient origins.
Kết quả phân tích đồng vị tiên tiến đã tiết lộ chiếc răng bò có niên đại khoảng 5.000 năm tuổi này thuộc về con vật đã di chuyển từ xứ Wales đến Wiltshire. Phát hiện mới cung cấp bằng chứng trực tiếp đầu tiên liên hệ giữa hoạt động di chuyển của gia súc với việc vận chuyển những khối đá khổng lồ giúp tạo nên bãi đá cổ Stonehenge. Ảnh: BGS © UKRI.
Kết quả phân tích đồng vị tiên tiến đã tiết lộ chiếc răng bò có niên đại khoảng 5.000 năm tuổi này thuộc về con vật đã di chuyển từ xứ Wales đến Wiltshire. Phát hiện mới cung cấp bằng chứng trực tiếp đầu tiên liên hệ giữa hoạt động di chuyển của gia súc với việc vận chuyển những khối đá khổng lồ giúp tạo nên bãi đá cổ Stonehenge. Ảnh: BGS © UKRI.
Theo các chuyên gia, phát hiện mới củng cố thêm lý thuyết cho rằng, gia súc đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển những khối đá khổng lồ đi khắp nước Anh, thay đổi căn bản hiểu biết của chúng ta về khả năng kỹ thuật và tổ chức xã hội của người dân sống vào thời Đồ đá mới. Ảnh: ahriam12.
Theo các chuyên gia, phát hiện mới củng cố thêm lý thuyết cho rằng, gia súc đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển những khối đá khổng lồ đi khắp nước Anh, thay đổi căn bản hiểu biết của chúng ta về khả năng kỹ thuật và tổ chức xã hội của người dân sống vào thời Đồ đá mới. Ảnh: ahriam12.
Mẫu vật răng bò được đặt cẩn thận bên cạnh lối vào phía Nam của Stonehenge và được xác định có niên đại từ giai đoạn xây dựng sớm nhất của di tích này, từ năm 2995 trước Công nguyên đến năm 2900 trước Công nguyên. Ảnh: Shutterstock/Alzay.
Mẫu vật răng bò được đặt cẩn thận bên cạnh lối vào phía Nam của Stonehenge và được xác định có niên đại từ giai đoạn xây dựng sớm nhất của di tích này, từ năm 2995 trước Công nguyên đến năm 2900 trước Công nguyên. Ảnh: Shutterstock/Alzay.
Trong gần một thế kỷ kể từ khi phát hiện, các nhà khảo cổ học đã cố gắng giải mã tại sao loài bò lại được coi là đủ đặc biệt để được chôn một cách có chủ đích tại địa điểm linh thiêng như bãi đá cổ Stonehenge. Ảnh: Captain Skyhigh via Getty Images.
Trong gần một thế kỷ kể từ khi phát hiện, các nhà khảo cổ học đã cố gắng giải mã tại sao loài bò lại được coi là đủ đặc biệt để được chôn một cách có chủ đích tại địa điểm linh thiêng như bãi đá cổ Stonehenge. Ảnh: Captain Skyhigh via Getty Images.
Thông qua những kỹ thuật tiên tiến khi kiểm tra mẫu vật, các nhà khoa học theo dõi các đồng vị carbon, oxy, stronti và chì. Mỗi đồng vị cung cấp manh mối quan trọng về chế độ ăn, môi trường và chuyển động của con bò trong năm thứ hai của cuộc đời. Ảnh: Ghent University/University of Birmingham 2022.
Thông qua những kỹ thuật tiên tiến khi kiểm tra mẫu vật, các nhà khoa học theo dõi các đồng vị carbon, oxy, stronti và chì. Mỗi đồng vị cung cấp manh mối quan trọng về chế độ ăn, môi trường và chuyển động của con bò trong năm thứ hai của cuộc đời. Ảnh: Ghent University/University of Birmingham 2022.
Các đồng vị oxy cho thấy răng của con bò đã phát triển khoảng 6 tháng, kéo dài từ mùa đông đến mùa hè. Phân tích đồng vị cacbon cho thấy chế độ ăn của loài vật này thay đổi theo mùa: tiêu thụ thức ăn từ rừng trong những tháng mùa đông trước khi chuyển sang chăn thả trên đồng cỏ vào mùa hè. Ảnh: Gavin Hellier/robertharding via Getty Images.
Các đồng vị oxy cho thấy răng của con bò đã phát triển khoảng 6 tháng, kéo dài từ mùa đông đến mùa hè. Phân tích đồng vị cacbon cho thấy chế độ ăn của loài vật này thay đổi theo mùa: tiêu thụ thức ăn từ rừng trong những tháng mùa đông trước khi chuyển sang chăn thả trên đồng cỏ vào mùa hè. Ảnh: Gavin Hellier/robertharding via Getty Images.
Quan trọng nhất, các đồng vị stronti chỉ ra rằng những nguồn thức ăn theo mùa này có nguồn gốc từ các vùng địa chất khác nhau, cho thấy sự di cư theo mùa hoặc nhập khẩu thức ăn mùa đông từ các địa điểm xa xôi. Kết quả phân tích đồng vị chì cho thấy những thay đổi thành phần đặc biệt ở con bò trong giai đoạn cuối đông sang xuân. Ảnh: Adam Stanford/Aerial-Cam Ltd.
Quan trọng nhất, các đồng vị stronti chỉ ra rằng những nguồn thức ăn theo mùa này có nguồn gốc từ các vùng địa chất khác nhau, cho thấy sự di cư theo mùa hoặc nhập khẩu thức ăn mùa đông từ các địa điểm xa xôi. Kết quả phân tích đồng vị chì cho thấy những thay đổi thành phần đặc biệt ở con bò trong giai đoạn cuối đông sang xuân. Ảnh: Adam Stanford/Aerial-Cam Ltd.
Từ những phát hiện này, nhóm nghiên cứu cho hay nhiều khả năng mẫu vật trên thuộc về một con bò cái đang mang thai hoặc đang cho con bú. Việc sử dụng những con bò cho những hành trình xa xôi cho thấy nó đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển đá từ nơi khai thác tới địa điểm xây dựng bãi đá cổ Stonehenge. Ảnh: Matt Cardy/Getty Images.
Từ những phát hiện này, nhóm nghiên cứu cho hay nhiều khả năng mẫu vật trên thuộc về một con bò cái đang mang thai hoặc đang cho con bú. Việc sử dụng những con bò cho những hành trình xa xôi cho thấy nó đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển đá từ nơi khai thác tới địa điểm xây dựng bãi đá cổ Stonehenge. Ảnh: Matt Cardy/Getty Images.
Vào thời Đồ đá mới, gia súc được xem là tài sản quý giá, tượng trưng cho sự giàu có và được dùng vào nhiều mục đích như nuôi lấy sữa, lao động và cung cấp thịt. Việc đặt hài cốt của một con bò cạnh lối vào Stonehenge cho thấy con vật này có một ý nghĩa đặc biệt, có thể là để kỷ niệm việc hoàn thành thành công trình hoặc tôn vinh những người đã nuôi gia súc giúp xây dựng nên công trình kỳ vĩ. Ảnh: Heritage Image Partnership Ltd /Alamy.
Vào thời Đồ đá mới, gia súc được xem là tài sản quý giá, tượng trưng cho sự giàu có và được dùng vào nhiều mục đích như nuôi lấy sữa, lao động và cung cấp thịt. Việc đặt hài cốt của một con bò cạnh lối vào Stonehenge cho thấy con vật này có một ý nghĩa đặc biệt, có thể là để kỷ niệm việc hoàn thành thành công trình hoặc tôn vinh những người đã nuôi gia súc giúp xây dựng nên công trình kỳ vĩ. Ảnh: Heritage Image Partnership Ltd /Alamy.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
Tâm Anh (theo Ancient origins)
#Stonehenge #phát hiện răng bò cổ #xây dựng Stonehenge #bãi đá cổ Stonehenge

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT