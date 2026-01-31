Hà Nội

Kịp thời bắt giữ đối tượng trộm 3 xe máy và thu hồi tài sản cho người dân

Công an xã Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng triển khai truy xét, kịp thời bắt giữ đối tượng và thu hồi 3 xe mô tô trả lại cho người dân.

Gia Đạt

Ngày 31/1, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, khoảng 11h00 phút, ngày 26/1/2026, Công an xã Võ Nhai nhận được tin báo của Công an xã Vũ Lễ, tỉnh Lạng Sơn về việc trên địa bàn vừa xảy ra một vụ trộm cắp xe mô tô, đối tượng di chuyển trên quốc lộ 1B hướng về Thái Nguyên.

5.jpg
Đối tượng Dương Công an cùng tang vật thu giữ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Võ Nhai đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ rà soát các tuyến đường trên địa bàn. Đến khoảng 12h10, tổ công tác Công an xã đã phát hiện, bắt giữ đối tượng tại khu vực xóm Cây Bòng, xã La Hiên, tỉnh Thái Nguyên.

Qua khai thác nhanh đối tượng khai tên là Dương Công An, sinh năm 1994, trú tại xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn và thừa nhận vừa thực hiện hành vi trộm chiếc xe mô tô trên địa bàn xã Vũ Lễ, tỉnh Lạng Sơn. Đối tượng còn khai trước đó đã thực hiện 2 vụ trộm cắp 2 chiếc xe mô tô khác.

Quá trình đấu tranh truy xét, Công an xã Võ Nhai đã thu giữ được 3 xe mô tô là tang vật mà đối tượng đã trộm cắp và bán lấy tiền tiêu sài cá nhân. Công an xã Võ Nhai đã thu hồi tang vật là 3 chiếc xe mô tô và bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an xã Vũ Lễ, tỉnh Lạng Sơn xử lý theo thẩm quyền.

>>> Xem thêm video: Bắt nhóm chuyên trộm xe máy

Nguồn: ĐTHĐT.
