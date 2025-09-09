Hà Nội

Phát hiện đồng tiền vàng 2.200 tuổi có hình nữ hoàng Ai Cập cổ đại

Kho tri thức

Phát hiện đồng tiền vàng 2.200 tuổi có hình nữ hoàng Ai Cập cổ đại

Các nhà khảo cổ học ở Jerusalem đã phát hiện một đồng tiền vàng quý hiếm 2.270 năm tuổi có hình Nữ hoàng Berenice II của Ai Cập.

Tâm Anh (theo LS)
Theo Cơ quan Cổ vật Israel (IAA), các chuyên gia đã tìm thấy một đồng tiền vàng quý hiếm ở Jerusalem. Đồng tiền có in hình nữ hoàng Berenice II của Ai Cập và có niên đại từ thời chồng bà, người cai trị thứ ba của Vương quốc Ptolemaic ở Ai Cập. Ảnh: Eliyahu Yanai, City of David.
Ptolemy là một triều đại hoàng gia Macedonia do một trong những vị tướng của Alexander Đại đế là Ptolemy I Soter, thành lập trong thời kỳ Hy Lạp hóa của Ai Cập (khoảng năm 323 trước Công nguyên đến năm 30 trước Công nguyên). Các nhà nghiên cứu cho biết đồng tiền vàng in hình nữ hoàng Berenice II có thể đã được đúc ở Alexandria cách đây khoảng 2.270 năm. Ảnh: Eliyahu Yanai, City of David.
Hiện vật này có thể là một phần của bộ sưu tập tiền xu được tặng cho những người lính trở về từ Chiến tranh Syria lần thứ ba (từ năm 246 trước Công nguyên đến năm 241 trước Công nguyên), một cuộc xung đột giữa Vương quốc Ptolemaic của Ai Cập và Đế chế Seleucid của Syria. Ảnh: Israel Antiquities Authority.
"Đây là một đồng xu tuyệt đẹp. Chúng tôi chỉ tìm thấy 17 đồng xu như thế này trong 100 năm qua", Robert Kool, người đứng đầu bộ phận tiền tệ học tại IAA, thông tin. Ảnh: The Temple Institute/Facebook.
Trong số 17 đồng xu trên, phát hiện mới đây là đồng xu đầu tiên được tìm thấy bên ngoài Ai Cập và trong các cuộc khai quật có tổ chức. Nó được các chuyên gia tìm thấy trong cuộc khai quật tại Thành David, một di chỉ khảo cổ ở Đông Jerusalem, được coi là trung tâm định cư cổ đại của thành phố. Ảnh: The Temple Institute/Facebook.
Một mặt của đồng xu bằng vàng khắc họa chân dung Nữ hoàng Berenice II đội vương miện, khăn che mặt và đeo vòng cổ. Mặt còn lại khắc họa một chiếc sừng dê và hai ngôi sao cùng dòng chữ Hy Lạp cổ "Basileisses", có nghĩa là "của Nữ hoàng". Ảnh: The Temple Institute/Facebook.
Berenice II là vợ của pharaoh Ptolemy III - người cai trị Ai Cập từ năm 246 trước Công nguyên đến năm 221 trước Công nguyên. Căn cứ vào dòng chữ khắc trên đồng tiền, Nữ hoàng Berenice có thể là người đã cai trị Ai Cập. Ảnh: The Temple Institute/Facebook.
"Bà là nữ hoàng của một vùng đất được gọi là Kirinyaka, ngày nay thuộc miền đông Libya. Khi bà kết hôn với người anh họ Ptolemy III, vùng đất này đã trở thành một phần của vương quốc Hy Lạp hóa rộng lớn, vô cùng quan trọng và giàu có. Khi chồng bà, Ptolemy III, xâm lược Syria, bà đã lên nắm quyền nhiếp chính của Ai Cập", chuyên gia Robert cho hay. Ảnh: The Temple Institute/Facebook.
Các nữ hoàng của triều đại Ptolemaic đôi khi được in hình trên tiền xu, ví dụ nổi tiếng nhất là nữ hoàng Cleopatra VII - con gái của Ptolemy XII. Tuy nhiên, phát hiện mới này vẫn nổi bật là một trong những đồng tiền cổ nhất như vậy và cho thấy Nữ hoàng Berenice II có quyền lực hoặc ảnh hưởng chính trị to lớn. Ảnh: Sue Webb / Israel Antiquities Authority.
Hiện giới nghiên cứu chưa rõ đồng xu quý hiếm này đến Jerusalem bằng cách nào. Tuy nhiên, việc phát hiện ra hiện vật này ở Jerusalem cho thấy thành phố cổ này đang phục hồi nhanh chóng sau sự phá hủy của Đền thờ đầu tiên vào năm 586 trước Công nguyên hoặc 587 trước Công nguyên, khi vua Babylon Nebuchadnezzar II bao vây Jerusalem. Ảnh: wikimedia commons.
Yuval Gadot, giáo sư khảo cổ học tại Đại học Tel Aviv và là giám đốc khai quật, cho biết giới tinh hoa ở Jerusalem có lẽ có mối quan hệ mật thiết với giới tinh hoa cầm quyền ở Ai Cập. Điều này có thể là lý do đồng tiền vàng này được xuất hiện ở vùng đất ngày nay là Jerusalem. Ảnh: worldhistory.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
Tâm Anh (theo LS)
#đồng tiền vàng cổ đại #Nữ hoàng Berenice II #tiền xu Ptolemaic #tiền cổ #Ai Cập #Jerusalem

