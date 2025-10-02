Phát hiện cơ quan mới trong cơ thể người

Các nhà khoa học Hà Lan đã phát hiện cơ thể người tồn tại một cơ quan mà trước đó chưa từng biết đến. Đó là tuyến nước bọt ống hầu (tubarial salivary glands).

Theo các nhà nghiên cứu, tuyến nước bọt ống hầu nằm ngay phía sau mũi, trong khu vực nối giữa khoang mũi và họng. Tuyến nước bọt ống hầu dài khoảng 3,5 cm đóng vai trò quan trọng trong việc bôi trơn và làm ẩm vùng cổ họng phía sau mũi và miệng.

Trước khám phá này, giới y học ghi nhận con người có 3 cặp tuyến nước bọt lớn: tuyến mang tai, tuyến dưới hàm và tuyến dưới lưỡi. Cho tới nay, giới nghiên cứu chỉ biết rằng, trong vòm họng tồn tại các tuyến nhầy hoặc tuyến nước bọt siêu nhỏ, phân bố rải rác trước khi phát hiện tuyến nước bọt ống hầu chưa từng ghi nhận trước đây.

"Theo như chúng tôi biết, các tuyến nước bọt hoặc các tuyến nhầy trong vòm họng có kích thước cực nhỏ và có tới 1.000 tuyến phân bố đều khắp niêm mạc. Vì vậy, hãy tưởng tượng sự ngạc nhiên của chúng tôi khi phát hiện ra những tuyến này", bác sĩ Wouter Vogel, chuyên gia xạ trị ung thư tại Viện Ung thư Hà Lan cho biết.

Các nhà nghiên cứu có phát hiện mới trên khi các chuyên gia tại Viện Ung thư Hà Lan tiến hành nghiên cứu về ung thư tuyến tiền liệt. Trong quá trình chụp CT và PET cho bệnh nhân đã được tiêm glucose phóng xạ nhằm làm khối u phát sáng trên hình ảnh, nhóm nghiên cứu nhận thấy có hai vùng bất thường trong đầu phát sáng mạnh hơn so với dự kiến.

Tuyến nước bọt ống hầu được ghi nhận ở tất cả 100 bệnh nhận được chụp CT. Điều này giúp khẳng định bên trong cơ thể người tồn tại một cơ quan chưa từng biết đến.

Việc phát hiện tuyến nước bọt ống hầu có ý nghĩa quan trọng đối với việc điều trị ung thư, đặc biệt là đối với những bệnh nhân đang xạ trị. Nhiều bệnh nhân ung thư sau xạ trị gặp tình trạng khô miệng hoặc khó ăn, khó nuốt. điều này ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân.

Trong giai đoạn nghiên cứu tiếp theo, các chuyên gia sẽ tập trung vào việc cải tiến các kỹ thuật xạ trị để bảo vệ tuyến nước bọt ống hầu nhằm giảm thiểu tác dụng phụ và cải thiện kết quả phục hồi cho bệnh nhân điều trị ung thư.