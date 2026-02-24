6 loại nước giúp cơ thể 'thoát tích mỡ' sau Tết, lấy lại vóc dáng nhanh

Ăn uống thất thường dịp Tết khiến nhiều người tăng cân, đầy bụng. Một số thức uống như trà xanh, nước gừng, cà phê đen giúp hỗ trợ chuyển hóa, giảm tích mỡ.

Những ngày Tết thường đi kèm thực đơn nhiều tinh bột, chất béo và đồ uống có cồn, khiến cơ thể tích trữ năng lượng dư thừa. Hệ tiêu hóa hoạt động chậm lại, cảm giác đầy bụng và tăng cân xuất hiện rõ rệt.

Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn và vận động, lựa chọn đồ uống phù hợp có thể giúp cơ thể phục hồi nhịp chuyển hóa, giảm tích mỡ và cải thiện cảm giác nhẹ nhàng sau kỳ nghỉ dài.

Trà xanh giúp kích hoạt quá trình đốt năng lượng

Trà xanh từ lâu được xem là thức uống hỗ trợ kiểm soát cân nặng nhờ hàm lượng catechin cao. Hoạt chất này giúp tăng tiêu hao năng lượng và thúc đẩy quá trình oxy hóa chất béo.

Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Nhiều nghiên cứu dinh dưỡng ghi nhận việc uống trà xanh đều đặn có thể góp phần giảm mỡ bụng khi kết hợp chế độ sống lành mạnh. Thời điểm phù hợp nhất là buổi sáng hoặc đầu giờ chiều để tận dụng hiệu quả chuyển hóa.

Nước chanh ấm giúp cơ thể “khởi động” buổi sáng

Một ly nước ấm pha chanh sau khi thức dậy có thể giúp bù nước, kích thích hệ tiêu hóa và giảm cảm giác nặng bụng. Acid citric trong chanh hỗ trợ tiết dịch vị, trong khi vitamin C góp phần tăng cường trao đổi chất.

Ảnh AI

Thói quen này đặc biệt hữu ích sau những ngày ăn mặn, giúp giảm tình trạng giữ nước và tạo cảm giác cơ thể nhẹ hơn.

Cà phê đen hỗ trợ đốt mỡ khi vận động

Caffeine trong cà phê có khả năng kích thích hệ thần kinh trung ương, từ đó thúc đẩy quá trình sử dụng chất béo làm năng lượng. Nhiều chuyên gia thể thao khuyến khích uống cà phê đen trước khi tập luyện để tăng hiệu suất vận động.

Tuy nhiên, hiệu quả giảm cân chỉ đạt được khi hạn chế thêm đường hoặc sữa đặc, tránh biến cà phê thành nguồn năng lượng dư thừa.

Nước gừng giúp giảm đầy bụng sau bữa ăn nhiều đạm

Gừng chứa các hợp chất sinh nhiệt tự nhiên, giúp cơ thể tiêu hao năng lượng nhiều hơn. Đồng thời, nước gừng còn hỗ trợ làm ấm dạ dày, giảm chướng bụng và cải thiện tiêu hóa.

Ảnh suckhoedoisong

Uống một cốc nước gừng ấm sau bữa ăn hoặc vào buổi tối sớm có thể giúp cơ thể nhẹ bụng và dễ ngủ hơn.

Trà bạc hà giúp kiểm soát cơn thèm ngọt

Sau Tết, nhiều người vẫn duy trì thói quen ăn vặt, đặc biệt là đồ ngọt. Hương bạc hà có thể giúp giảm cảm giác thèm ăn, đồng thời hỗ trợ thư giãn hệ tiêu hóa.

Một tách trà bạc hà sau bữa tối không chỉ giúp giảm đầy hơi mà còn là lựa chọn thay thế lành mạnh cho các món tráng miệng nhiều năng lượng.

Nước đậu đen rang hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Nước đậu đen rang là thức uống dân gian được nhiều người ưa chuộng sau Tết. Nhờ giàu chất xơ và hợp chất chống oxy hóa, loại nước này giúp ổn định đường huyết và hạn chế tích mỡ.

Ảnh suckhoedoisong

Ngoài ra, đậu đen còn có lợi cho hệ vi sinh đường ruột, góp phần cải thiện chuyển hóa khi dùng đều đặn và không thêm đường.

Giảm cân bền vững cần thay đổi lối sống

Dù mang lại nhiều lợi ích, các loại đồ uống trên chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Để giảm cân sau Tết hiệu quả, cần kết hợp ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc và quay lại thói quen vận động.

Khi cơ thể dần lấy lại nhịp sinh học ổn định, quá trình trao đổi chất sẽ được cải thiện, giúp kiểm soát cân nặng và duy trì vóc dáng khỏe mạnh một cách lâu dài.