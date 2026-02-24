Hà Nội

Xã hội

Hai cây si cổ thụ trước đền Quán Thánh bất ngờ đổ, 2 người bị thương

Có hai người lớn tuổi đã không kịp tránh đã bị cây đổ trúng. Hai nạn nhân nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu, sức khỏe của cả hai đã ổn định.

Gia Đạt

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h chiều 24/2, tại vườn hoa Lý Tự Trọng (thuộc phường Tây Hồ, Hà Nội), một cây si cổ thụ có đường kính gốc hơn 1m, cao khoảng 15m bất ngờ đổ sập trong lúc thời tiết có mưa phùn.

capture.png
Nơi xảy ra sự việc.

Tán cây đổ xuống sát khu vực đường đi, suýt trúng người đi đường qua. Sau khi thoát nạn, một số người quay lại hiện trường để kiểm tra, lo ngại có người bị mắc kẹt dưới tán cây. Tuy nhiên, khi đang tìm kiếm, một cây si thứ hai, cũng có đường kính khoảng 1m, bất ngờ đổ theo hướng ngược lại khiến hai người lớn tuổi không kịp tránh đã bị cây đổ trúng. Hai nạn nhân nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, sức khỏe của cả hai đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.

Tại hiện trường, cả hai cây si đều bị gãy ngang phần gốc, bộ rễ chưa bật lên khỏi mặt đất. Đây là những cây lâu năm, thân lớn, nhiều nhánh và tán lá rộng. Ngay sau sự cố, lực lượng chức năng đã có mặt, Công an phường Tây Hồ căng dây phong tỏa khu vực, đảm bảo an toàn và phối hợp các đơn vị liên quan xử lý hiện trường, làm rõ nguyên nhân cây đổ.

Sự việc xảy ra vào giờ cao điểm buổi chiều, khu vực có nhiều người qua lại, khiến nhiều người dân không khỏi lo ngại về mức độ an toàn của các cây cổ thụ trong đô thị, đặc biệt trong điều kiện thời tiết mưa ẩm kéo dài.

>>> Xem thêm video Cây xanh gãy đổ tại vườn hoa Lý Tự Trọng (Hà Nội) khiến người dân bị thương:

(Nguồn: Dân Việt)
Bài liên quan

Xã hội

Sau chỉnh trang vỉa hè, loạt cây xanh ở Hà Nội lộ rễ nguy cơ nghiêng đổ

Sau khi nhiều tuyến phố tại Hà Nội được cải tạo vỉa hè, hàng loạt cây xanh trồi gốc, lộ rễ, tiềm ẩn nguy cơ nghiêng đổ.

Ghi nhận tại tuyến phố Tân Mai, phường Hoàng Mai, nhiều hố cây trong tình trạng vữa bê tông phủ kín không được thu dọn, đẩy cây xanh vào trạng thái suy kiệt và tiềm ẩn nguy cơ nghiêng đổ.

Xem chi tiết

Xã hội

Đóng đèo Prenn vì sạt lở lớn, giao thông vào Đà Lạt tê liệt

Mưa lớn kéo dài khiến đất đá và cây rừng từ taluy cao đổ xuống vùi lấp mặt đường đèo Prenn, buộc lực lượng chức năng tạm thời cấm phương tiện qua lại.

Các lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tạm thời đóng đèo Prenn từ ngày 4/12 sau khi ghi nhận một điểm sạt trượt quy mô lớn làm đất đá và cây rừng từ taluy dương cao hàng chục mét đổ ập xuống, vùi lấp toàn bộ mặt đường. Sự cố khiến giao thông qua cửa ngõ chính vào Đà Lạt bị tê liệt.

19.jpg
Đất đá tiếp tục dịch chuyển từ taluy cao, nguy cơ gây thêm sạt trượt trên tuyến đèo Prenn.
Xem chi tiết

Xã hội

Lâm Đồng triển khai giải pháp duy trì giao thông an toàn sau thiên tai

Lực lượng thi công đang san gạt đất đá, thu gom cây đổ và hoàn thiện tuyến tránh để bảo đảm thông xe an toàn trên các tuyến đèo trọng điểm.

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, các sở, ngành và địa phương đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, trọng tâm là xử lý các điểm sạt lở trên những tuyến giao thông chính để bảo đảm việc đi lại của người dân và du khách.

15.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra điểm sạt lở trên đèo Prenn sáng 21/11.
Xem chi tiết

