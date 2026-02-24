Hai cây si cổ thụ trước đền Quán Thánh bất ngờ đổ, 2 người bị thương

Có hai người lớn tuổi đã không kịp tránh đã bị cây đổ trúng. Hai nạn nhân nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu, sức khỏe của cả hai đã ổn định.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h chiều 24/2, tại vườn hoa Lý Tự Trọng (thuộc phường Tây Hồ, Hà Nội), một cây si cổ thụ có đường kính gốc hơn 1m, cao khoảng 15m bất ngờ đổ sập trong lúc thời tiết có mưa phùn.

Tán cây đổ xuống sát khu vực đường đi, suýt trúng người đi đường qua. Sau khi thoát nạn, một số người quay lại hiện trường để kiểm tra, lo ngại có người bị mắc kẹt dưới tán cây. Tuy nhiên, khi đang tìm kiếm, một cây si thứ hai, cũng có đường kính khoảng 1m, bất ngờ đổ theo hướng ngược lại khiến hai người lớn tuổi không kịp tránh đã bị cây đổ trúng. Hai nạn nhân nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, sức khỏe của cả hai đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.

Tại hiện trường, cả hai cây si đều bị gãy ngang phần gốc, bộ rễ chưa bật lên khỏi mặt đất. Đây là những cây lâu năm, thân lớn, nhiều nhánh và tán lá rộng. Ngay sau sự cố, lực lượng chức năng đã có mặt, Công an phường Tây Hồ căng dây phong tỏa khu vực, đảm bảo an toàn và phối hợp các đơn vị liên quan xử lý hiện trường, làm rõ nguyên nhân cây đổ.

Sự việc xảy ra vào giờ cao điểm buổi chiều, khu vực có nhiều người qua lại, khiến nhiều người dân không khỏi lo ngại về mức độ an toàn của các cây cổ thụ trong đô thị, đặc biệt trong điều kiện thời tiết mưa ẩm kéo dài.

