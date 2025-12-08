Hà Nội

Giải mã

Phát hiện cá thể báo đốm chưa từng thấy xuất hiện liên tục

Một con báo đốm mới được phát hiện tại Arizona, Mỹ. Khám phá này mang ý nghĩa đặc biệt đối với các nỗ lực phục hồi loài đang có nguy cơ tuyệt chủng.

Tâm Anh (TH)

Các nhà nghiên cứu tại bang Arizona (Mỹ) thông báo đã ghi nhận một cá thể báo đốm mới chưa từng được phát hiện trước đây đang săn mồi tại khu vực đông nam của tiểu bang này.

Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Mèo hoang thuộc Đại học Arizona cho biết đây là cá thể báo đốm thứ 5 tại khu vực đông nam Arizona trong vòng 15 năm qua.

Theo Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Mèo hoang thuộc Đại học Arizona, con báo đốm trên đã được camera bẫy ghi lại khi đến uống nước tại một vũng nước tự nhiên trong tháng 11 vừa qua. Các nhà nghiên cứu xác định đây là một cá thể hoàn toàn mới nhờ vào các hoa văn đốm đen đặc trưng trên bộ lông.

"Chúng tôi rất phấn khởi. Điều này cho thấy những con báo đốm vẫn tìm đến khu vực biên giới này vì chúng tìm thấy những điều kiện cần thiết cho sự sống", bà Susan Malusa, Giám đốc dự án báo đốm và mèo gấm của Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Mèo hoang cho hay.

Nhóm nghiên cứu hiện đang thu thập mẫu phân để tiến hành phân tích di truyền và xác định giới tính cũng như các thông tin chi tiết khác về con báo đốm mới, bao gồm cả sở thích ăn uống. Thức ăn của cá thể động vật này có thể khá đa dạng, bao gồm chồn hôi, lợn rừng đến hươu nhỏ.

Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Mèo hoang thuộc Đại học Arizona cho biết thêm cá thể báo đốm mới phát hiện chưa từng được ghi nhận trước đây. Con vật được camera của Dự án Trung tâm Mèo hoang Đại học Arizona ghi lại 3 lần trong tháng 11. Đây là cá thể thứ 5 được phát hiện kể từ năm 2011, cho thấy báo đốm đang xuất hiện thường xuyên hơn tại khu vực này.

bao-dom.jpg
Phát hiện cá thể báo đốm chưa từng thấy xuất hiện liên tục ở Arizona. Ảnh: bcnews.go.com.

Giám đốc Susan cho hay phát hiện mới mang ý nghĩa đặc biệt đối với các nỗ lực phục hồi loài đang có nguy cơ tuyệt chủng.

Theo Cục Cá và Động vật hoang dã Mỹ, hơn 99% phạm vi phân bố của loài báo đốm là tại Trung và Nam Mỹ. Một số cá thể báo đốm được phát hiện tại Mỹ được cho là đã di cư từ các quần thể lớn ở Mexico. Các quan chức cho biết việc sinh sản của báo đốm ở Hoa Kỳ đã không được ghi nhận trong hơn 100 năm qua.

Năm 2024, Cục Cá và Động vật hoang dã Mỹ đã điều chỉnh phạm vi môi trường sống được bảo vệ cho báo đốm lên khoảng 2.590 km2 tại ba quận của Arizona là Pima, Santa Cruz và Cochise.

Theo Giám đốc Malusa, báo đốm thường xuất hiện tại Arizona vài năm một lần. Sự di chuyển của chúng thường gắn liền với nguồn nước. Khi thức ăn và nước uống dồi dào, chúng ít di chuyển hơn.

Giám đốc Malusa cho hay cá thể báo đốm thứ 5 đã liên tục quay trở lại cùng một khu vực trong vòng 10 ngày. Đây được xem là một tín hiệu tích cực cho thấy loài động vật này đang phục hồi.

Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
