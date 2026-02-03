Hà Nội

Xã hội

Phát hiện 10 nam nữ đang 'thác loạn' trong nhà nghỉ ở Ninh Bình

Qua kiểm tra phát hiện 10 đối tượng gồm 5 nam, 5 nữ đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan Công an thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Gia Đạt

Ngày 3/2, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an phường Yên Thắng kiểm tra nhà nghỉ Mimosa trên địa bàn.

ma-tuy.jpg
Một số đối tượng trong vụ án.

Qua kiểm tra phát hiện 10 đối tượng gồm 5 nam, 5 nữ đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng đến từ nhiều địa phương khác nhau như Thanh Hóa, Hà Giang, Hà Nội và Ninh Bình. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ ma túy ketamine, thuốc lắc cùng nhiều vật chứng có liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Điều tra mở rộng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt giữ Đỗ Đức Tuấn (sinh năm 1990, trú tại phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) là đối tượng cung cấp ma túy cho nhóm đối tượng trên. Đồng thời, thu giữ thêm 1 túi ma túy ketamine. Sau đó bắt giữ Đỗ Quốc Vũ (sinh năm 1993, trú tại phường Nam Hoa Lư) là đối tượng chỉ đạo cho Đỗ Đức Tuấn mang ma túy đi bán.

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Bắt quả tang 14 đối tượng tham gia đánh bạc

Nguồn: ĐTHĐT.
#ma túy #Ninh Bình #nhà nghỉ #công an #bắt giữ #hành vi trái phép

Xã hội

Xã hội

Xã hội

