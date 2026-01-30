Bắt giữ nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma túy ở Lạng Sơn

Ngày 30/1, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, thực hiện Kế hoạch số 3251, ngày 09/12/2025 của Công an tỉnh về Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Vừa qua, Tổ công tác do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý chủ trì phối hợp với Công an phường Lương Văn Tri kiểm tra tại số nhà 40 đường Trần Quang Khải, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn; phát hiện bắt giữ 4 đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Nhóm đối tượng cùng tang vật.

Các đối tượng gồm: Đàm Văn Hùng, sinh năm 1999, HKTT: Thôn Dinh Đồng, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh; Ngô Hoàng Anh, sinh năm 2002, HKTT: Số 13, tổ 3, khối 26, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn; Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1992, HKTT: 16/137 Lê Lợi, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn; Lưu Văn Chính, sinh năm 1988, HKTT: 3/636 Bà Triệu, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn. Tang vật thu giữ 1 bộ dụng cụ sử dụng ma tuý, 30 viên nén màu hồng và 1 túi chất tinh thể màu trắng đều là ma tuý tổng hợp.

Mở rộng điều tra, đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, tiếp tục phát hiện, thu giữ 199 viên nén màu hồng, 3 túi chất tinh thể màu trắng đều là ma tuý tổng hợp và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan. Quá trình làm việc Đàm Văn Hùng và Ngô Hoàng Anh đã khai nhận hành vi phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ đối với Đàm Văn Hùng và Ngô Hoàng Anh về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, mua bán trái phép chất ma tuý; Nguyễn Văn Cường và Lưu Văn Chính về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

