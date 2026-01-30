Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt giữ nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma túy ở Lạng Sơn

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa hát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma túy heroin, đảm bảo an ninh và trật tự địa phương.

Gia Đạt

Ngày 30/1, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, thực hiện Kế hoạch số 3251, ngày 09/12/2025 của Công an tỉnh về Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Vừa qua, Tổ công tác do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý chủ trì phối hợp với Công an phường Lương Văn Tri kiểm tra tại số nhà 40 đường Trần Quang Khải, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn; phát hiện bắt giữ 4 đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

capture.png
Nhóm đối tượng cùng tang vật.

Các đối tượng gồm: Đàm Văn Hùng, sinh năm 1999, HKTT: Thôn Dinh Đồng, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh; Ngô Hoàng Anh, sinh năm 2002, HKTT: Số 13, tổ 3, khối 26, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn; Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1992, HKTT: 16/137 Lê Lợi, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn; Lưu Văn Chính, sinh năm 1988, HKTT: 3/636 Bà Triệu, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn. Tang vật thu giữ 1 bộ dụng cụ sử dụng ma tuý, 30 viên nén màu hồng và 1 túi chất tinh thể màu trắng đều là ma tuý tổng hợp.

Mở rộng điều tra, đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, tiếp tục phát hiện, thu giữ 199 viên nén màu hồng, 3 túi chất tinh thể màu trắng đều là ma tuý tổng hợp và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan. Quá trình làm việc Đàm Văn Hùng và Ngô Hoàng Anh đã khai nhận hành vi phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ đối với Đàm Văn Hùng và Ngô Hoàng Anh về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, mua bán trái phép chất ma tuý; Nguyễn Văn Cường và Lưu Văn Chính về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Công an TP HCM triệt phá 2 đường dây ma túy lớn

Nguồn: ĐTHĐT.
#ma túy #Lạng Sơn #bắt giữ #vận chuyển #heroin #công an

Bài liên quan

Xã hội

Rủ nhau “bay lắc”, nhóm bạn thân lĩnh 29 năm tù

Với cáo buộc tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”, Nguyễn Anh Tuấn, Phan Đỗ Hải Hưng, Bùi Hữu Mỹ và Mai Văn Phước bị TAND khu vực 1 – Huế tuyên phạt 29 năm tù.

Ngày 29/01, TAND khu vực 1 – Huế mở phiên tòa xét xử đối với 4 bị cáo, gồm: Nguyễn Anh Tuấn (SN 1998), Phan Đỗ Hải Hưng (SN 1997), Bùi Hữu Mỹ (SN 2003, cùng trú xã Vinh Lộc) và Mai Văn Phước (SN 2000, trú xã Phú Vinh, TP. Huế), về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, tối 01/5/2025, Phước đến nhà Tuấn chơi. Sau đó, Tuấn rủ Phước đến quán Ngói (xã Vinh Lộc) ăn nhậu cùng Hưng. Kết thúc cuộc nhậu, cả nhóm thống nhất lên trung tâm TP. Huế hát karaoke, Tuấn gọi taxi chở cả nhóm đi. Trên đường, nhóm này gặp thêm Mỹ.

Xem chi tiết

Xã hội

Bị cáo mua bán ma túy 'không nhận tội' bị tuyên 10 năm tù

Dù bị cáo N.V.S không nhận tội, HĐXX nhận định đủ căn cứ xác định S đã thực hiện hành vi Mua bán trái phép chất ma túy nên đã tuyên phạt 10 năm tù.

Ngày 27/1, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng thông tin, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 13- Hải Phòng vừa phối hợp với TAND khu vực 13- Hải Phòng tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án N.V.S (SN 1993 trú tại thôn An Sơn, xã Bắc Thanh Miện, thành phố Hải Phòng) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm b, i khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Do tính chất phức tạp, bị cáo không nhận tội, có 4 luật sư tham gia bào chữa nên phiên tòa được tổ chức dưới hình thức phiên tòa rút kinh nghiệm kết hợp trình chiếu tài liệu, chứng cứ.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt quả tang đối tượng tại Gia Lai tàng trữ trái phép chất ma túy

Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Trọng (SN 1993), trú xã Vĩnh Thạnh để điều tra về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó, vào lúc 14h ngày 25/01/2026, tại số nhà 557 đường Nguyễn Viết Xuân, Tổ dân phố 5, phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai); phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Hội Phú phát hiện, bắt quả tang đối tượng tại Gia Lai tàng trữ trái phép chất ma túy.

co-quan-chuc-nang-lam-viecj-cac-dt-lien-quan.jpg
Cơ quan chức năng làm việc với các đối tượng. Ảnh ANGL
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới