Petrovietnam tăng tốc sản phẩm mới, mở rộng thị trường quốc tế

Trước những biến động lớn từ thị trường và bối cảnh đầy thách thức, Petrovietnam đã triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy kinh doanh và phát triển bền vững.

Ngày 14/7, dự án mỏ Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam chính thức đón dòng dầu đầu tiên, về đích sớm hơn kế hoạch, đóng góp tích cực cho mục tiêu gia tăng sản lượng và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Về hợp tác quốc tế, Petrovietnam xúc tiến mở rộng quan hệ với các doanh nghiệp năng lượng Brazil trong khuôn khổ chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS. Trong nước, Tập đoàn ký kết hợp tác toàn diện với UBND tỉnh Hà Tĩnh nhằm phát triển kinh tế địa phương; thiết lập hợp tác với các doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VINATEX), để gia tăng sức cạnh tranh cho tất cả các bên, thúc đẩy liên kết chuỗi trong lĩnh vực hóa chất - dệt may.

Đặc biệt, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp, biểu thị quyết tâm, khơi dậy khát vọng đưa Tập đoàn vươn mình cùng đất nước, tạo ra khí thế mới, năng lượng mới cho tất cả cán bộ, đảng viên và người lao động.

Với những nỗ lực đó, trong tháng 7, Petrovietnam đạt một số chỉ tiêu sản xuất tăng trưởng so với cùng kỳ từ 1-45%, gồm: Khai thác dầu thô, nhập khẩu LNG, sản xuất điện, sản xuất xăng dầu không gồm NSRP, sản xuất đạm, sản xuất NPK, sản xuất Polypropylen.

Lũy kế 7 tháng, so với kế hoạch quản trị của Tập đoàn, Petrovietnam có các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch từ 1-10%, gồm: khai thác dầu thô nước ngoài, xăng dầu không bao gồm NSRP, đạm, NPK, LPG. So với cùng kỳ năm 2024, một số chỉ tiêu tăng trưởng ấn tượng, như sản xuất điện tăng 9,8%; xăng dầu không gồm NSRP tăng 23,4%; NPK tăng 53,8%; Polypropylen tăng 34,6%.

Trong 7 tháng đầu năm 2025, Petrovietnam cũng ghi nhận những tăng trưởng tích cực ở các sản phẩm dịch vụ: Dịch vụ sửa chữa tàu (PVSM) tăng số hợp đồng mới thêm 22% so với cùng kỳ; Thi công chân đế công trình dầu khí và điện gió, giàn công nghệ dầu khí và giàn OSS (PTSC); Doanh thu chế tạo và đóng mới công trình dầu khí và năng lượng tái tạo tăng 88% so với cùng kỳ.

Về các chỉ tiêu tài chính, trong 7 tháng đầu năm 2025, doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 602.165 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 83.013 tỷ đồng. Các chỉ tiêu này đều tăng trưởng so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, trong cơ cấu doanh thu hợp nhất 7 tháng qua, Petrovietnam đã ghi nhận 5.204 tỷ đồng doanh thu sản phẩm mới từ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và 67.365 tỷ đồng từ doanh thu kinh doanh quốc tế. Đây là nỗ lực lớn của Petrovietnam trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng toàn cầu đòi hỏi những thay đổi mới trong ứng dụng khoa học công nghệ và đa dạng thị trường.

Tập đoàn cũng đẩy mạnh giá trị giải ngân đầu tư tăng 49% so với cùng kỳ 2024, ước đạt 24.766 tỷ đồng.

Để hoàn thành kế hoạch năm 2025 trước những áp lực lớn, lãnh đạo Petrovietnam xác định tập trung tận dụng tối đa các động lực hiện có, đồng thời rà soát, bổ sung yếu tố tăng trưởng mới. Petrovietnam bám sát mục tiêu xây dựng các trung tâm công nghiệp năng lượng quốc gia, ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất, hiệu quả. Trên cơ sở sản phẩm chủ lực, Tập đoàn phát triển danh mục sản phẩm mới, mở rộng không gian tăng trưởng, bảo đảm mục tiêu doanh thu, lợi nhuận.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 đang được tích cực triển khai.

Đồng chí Trần Quang Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Petrovietnam nhấn mạnh yêu cầu tăng cường công tác quản trị rủi ro, theo dõi sát sao từng danh mục, dự án, đồng thời đẩy mạnh quản trị chiến lược phù hợp với định hướng phát triển của Tập đoàn. Petrovietnam đã mở rộng hợp tác với các đối tác, doanh nghiệp và địa phương phù hợp với Chiến lược phát triển Tập đoàn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo tinh thần Kết luận số 76-KL/TW, cần tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian tới. Đồng chí cũng lưu ý, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, Tập đoàn cần tạo tác động xã hội mạnh mẽ, chủ động quảng bá, củng cố, nâng cao thương hiệu của Petrovietnam, góp phần tạo sự thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là trong sản xuất và đầu tư. Hiện Petrovietnam đang vận hành 12 giàn khoan, trong đó có 4 giếng thăm dò đang được triển khai - đây là những động lực quan trọng để gia tăng trữ lượng và sản lượng theo kế hoạch. Về đầu tư, các danh mục cần được rà soát, thúc đẩy đáp ứng mục tiêu đề ra. Với các dự án còn vướng mắc, cần tổ chức quản trị chặt chẽ, chuẩn hóa hệ thống theo dõi, đôn đốc tiến độ. Đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ IV và Chiến lược phát triển Tập đoàn, làm căn cứ giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng chí Lê Mạnh Hùng yêu cầu khối E&P cần tiếp tục gia tăng trữ lượng và sản lượng; khối Lọc hóa dầu giữ ổn định vận hành các nhà máy ở công suất cao; khối Khí - Điện bảo đảm đầy đủ nguồn nguyên, nhiên liệu phục vụ thị trường; khối Dịch vụ khai thác hiệu quả dư địa phát triển, nâng cao tỷ trọng đóng góp vào tổng doanh thu.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam đặc biệt nhấn mạnh về nhiệm vụ phát triển sản phẩm mới, mở rộng thị trường kinh doanh quốc tế để tránh phụ thuộc vào thị trường trong nước, từ đó dẫn dắt tăng trưởng doanh thu và sản xuất. Đồng thời, tăng cường quản trị vốn, tài sản, dòng tiền và chi phí ở mức tối ưu. Danh mục đầu tư cần được rà soát, cập nhật theo mô hình công nghiệp năng lượng tích hợp và Chiến lược phát triển Tập đoàn.