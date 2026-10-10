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Quân sự - Thế giới

Panama rung chuyển vì động đất mạnh 7,7 độ Richter

Hai trận động đất mạnh với cường độ 7,7 và 6,6 độ Richter cùng một loạt dư chấn đã làm rung chuyển Panama.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) báo cáo trận động đất đầu tiên ở Panama có cường độ 8 độ Richter, sau đó điều chỉnh xuống 7,6 độ và cuối cùng là 7,7 độ Richter.

Cơ địa chấn xảy ra vào chiều 9/10 (giờ địa phương), có tâm chấn nằm ở độ sâu 10 km, cách Pitaloza Arriba thuộc tỉnh Herrera ở miền Trung Panama khoảng 10 km về phía Tây Nam.

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Người dân tập trung bên ngoài một tòa nhà sau trận động đất xảy ra ở Thành phố Panama ngày 9/10/2026. Ảnh: AP/Alma Solis.

Cư dân Thành phố Panama, thủ đô của đất nước, lo lắng tập trung ngoài trời khi chờ đợi tin tức về tác động của trận động đất.

“Chúng tôi cảm nhận rất rõ trận động đất. Nó làm đổ nhiều đồ đạc trong bếp. Chúng tôi sợ hãi nhưng hiện vẫn ổn. Mọi người đều chạy ra khỏi nhà và ở ngoài trời", Rosendo Domínguez, 60 tuổi, đến từ tỉnh Herrera, nơi xảy ra trận động đất, chia sẻ.

Nhiều dư chấn tiếp tục làm rung chuyển Panama, trong đó có một số dư chấn có cường độ 5,8, 5,5 và 5,2 độ Richter. Các nhà địa chấn học tại Đại học Panama đã ghi nhận hơn 45 dư chấn.

Tổng thống Panama José Raúl Mulino cho biết tính đến tối 9/10, chính quyền chưa ghi nhận trường hợp nào thiệt mạng. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng tình hình có thể thay đổi.

Ông Omar Smith thuộc Cơ quan Bảo vệ Dân sự Quốc gia cho biết trên kênh tin tức Telemetro Reporta rằng thiệt hại tập trung ở các tỉnh miền trung Veraguas, Herrera và Los Santos, và chưa có báo cáo về thiệt hại nào ở Thành phố Panama. Một số người bị thương.

Sân bay quốc tế Tocumen ở Thành phố Panama, một trong những sân bay bận rộn nhất khu vực, đã tạm ngừng hoạt động sau trận động đất đầu tiên nhưng vào chiều 9/10 đã thông báo sẽ mở cửa trở lại.

>>> Mời độc giả xem thêm video về trận động đất ở Nhật Bản hồi tháng 7/2026

Nguồn video: VTV

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