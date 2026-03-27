5 smartphone pin trâu nhất năm 2026

Realme, OnePlus, Oppo, Motorola và Nubia là những mẫu smartphone có thời lượng pin vượt trội năm 2026, giúp người dùng yên tâm sử dụng cả ngày dài.

Thiên Trang (TH)
Thời lượng pin luôn là yếu tố quan trọng khi chọn smartphone, đặc biệt với người dùng có nhu cầu sử dụng liên tục.
Realme P4 Power gây chú ý với viên pin 10.001 mAh, cho hơn 25 giờ dùng hỗn hợp và tới 60 giờ gọi điện.
OnePlus 15 sở hữu pin silicon-carbon 7.300 mAh, đạt hơn 23 giờ sử dụng hỗn hợp, tối ưu cả hiệu năng lẫn độ bền.
Oppo Find X9 Pro trang bị pin 7.500 mAh, cho gần 22 giờ dùng hỗn hợp, hỗ trợ sạc nhanh 80W và sạc không dây 50W.
Motorola Moto G Play (2026) dù chỉ có pin 5.200 mAh nhưng nhờ cấu hình tiết kiệm năng lượng vẫn cho thời lượng dài.
Nubia Redmagic 11 Pro với pin 7.500 mAh và hệ thống tản nhiệt chủ động, duy trì pin ổn định khi chơi game nặng.
Các thử nghiệm từ GSMArena, PhoneArena và ZDNET cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa dung lượng pin và khả năng tối ưu.
Xu hướng smartphone 2026 là tăng dung lượng pin kết hợp công nghệ silicon-carbon, nhưng tối ưu phần mềm mới là yếu tố quyết định.
Mời quý độc giả xem thêm video: Apple mở màn tuần sản phẩm 2026 bằng iPhone 17e giá rẻ và iPad Air chip M4.
