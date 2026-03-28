OPPO Magnetic Turbo 2 AIRVOOC 50W, sạc không dây tích hợp làm mát

Sạc không dây tích hợp làm mát, xoay 360° và hỗ trợ iPhone.
Từ những tầng đá cổ xưa của kỷ Devon, loài cá Drepanaspis hé lộ hình ảnh kỳ lạ về sự đa dạng sinh học và thử nghiệm của tiến hóa thời tiền sử.
Một mẫu quạt mini tích hợp camera đang gây chú ý, vừa làm mát vừa quay video 1080p, biến món đồ bỏ túi thành thiết bị đa năng tiện lợi.
Mazda đang cho thấy một hướng đi khác biệt trong cuộc đua điện hóa khi quyết định không sử dụng công nghệ hybrid của Toyota cho mẫu CX-5 thế hệ mới của mình.
Toyota Việt Nam vừa triệu hồi gần 700 xe Land Cruiser 300 để cập nhật phần mềm hộp số, sau khi ghi nhận nguy cơ mất công suất và rò rỉ dầu khi vận hành.
Mẫu xe crossover Honda ZR-V 2026 thế hệ mới sẽ chính thức loại bỏ hoàn toàn động cơ thuần xăng tại Nhật Bản, chuyển sang hệ truyền động hybrid e:HEV.
Thương hiệu Geely đã chính thức trình làng hai mẫu xe năng lượng mới tại Việt Nam - xe điện đô thị EX2 và SUV PHEV EX5 EM-i với giá bán chỉ từ 459 triệu đồng.
Với gần 3 tỷ người dùng và doanh thu thương mại điện tử 580 tỷ USD mỗi năm, ByteDance đang trở thành đối thủ đáng gờm của Meta và Alibaba.
Doanh số xe máy xăng Honda đang giảm mạnh, trong khi phân khúc xe máy điện tăng trưởng thần tốc chiếm tới hơn 13% thị phần toàn thị trường Việt Nam đầu 2026.
Thủ đoạn giả danh shipper liên quan giấy tờ trẻ sơ sinh đang bùng phát, nhắm vào phụ nữ sau sinh.
Toyota vừa ra mắt bản nâng cấp của mẫu SUV Land Cruiser 250 tại châu Âu cho năm 2026, với việc bổ sung thêm biến thể mới cho nhóm người đam mê off-road.
Loa thông minh có thể bị hacker chiếm quyền, âm thầm nghe lén và thu thập dữ liệu cá nhân, biến thiết bị quen thuộc thành mối nguy an ninh trong gia đình.
TCL T7M Ultra gây chú ý với công nghệ SQD-Mini LED, 2.176 vùng dimming, độ sáng 3.000 nits và tần số quét lên tới 300Hz.
Mẫu xe sedan hạng sang Audi A6L 2026 thế hệ mới vừa chính thức gia nhập thị trường Châu Á với mức giá khởi điểm từ 322.900 Nhân dân tệ (khoảng 1,23 tỷ đồng).
Tập đoàn Volkswagen xác nhận sẽ rút hoàn toàn thương hiệu Skoda khỏi thị trường Trung Quốc trong thời gian tới trước áp lực cạnh tranh khốc liệt từ ôtô nội địa.
Isuzu D-Max EV là phiên bản thương mại của mẫu concept ra mắt năm 2024. So với bản máy dầu thông thường, bán tải thuần điện sở hữu thiết kế không quá khác biệt.
Dù là việc tăng tốc SSD cho Windows 11 chỉ là một tính năng được "cóp xuống" từ Windows Server 2025 nhưng Microsoft vẫn không muốn để người dùng toại nguyện.
Việc mẫu ôtô điện giá rẻ BYD Atto 1 đã và đang được bán ra ở nhiều thị trường Đông Nam Á, đã mở ra khả năng xe sẽ sớm về Việt Nam trong tương lai gần.
AI Streamer chỉ từ 2.200 đồng/phút, hoạt động liên tục 18 giờ, đang thay đổi cuộc chơi TMĐT 2026 và khiến nghề livestream đối mặt nguy cơ bị thay thế.
So với mức chi phí thực tế ban đầu, Hyundai SantaFe Hybrid 1.6 HTRAC 2025 rao bán lại 1,25 tỷ đồng, chủ xe có thể mất từ 300 - 400 triệu đồng chỉ sau 3.700km.
Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok (BIMS 2026), Mitsubishi đã ra mắt phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu MPV 7 chỗ Xpander Hybrid 2026 với nhiều cải tiến.
Có khoảng 17.000 chiếc Lexus LX vừa bị triệu hồi tại thị trường Bắc Mỹ do lỗi cảm biến nhận diện hành khách có thể gián đoạn hoạt động của túi khí.