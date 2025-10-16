Bí thư Hà Nội nhấn mạnh về nhiệm vụ xây dựng, phát triển Thủ đô văn minh - hiện đại - hạnh phúc, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Sáng 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia với sự tham gia của 550 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho gần 50 vạn đảng viên của 136 đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII. Ảnh: Viết Thành/Hanoimoi.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài chào mừng các đại biểu Trung ương, các địa phương và 550 đại biểu đại diện cho gần 50 vạn đảng viên toàn Đảng bộ về dự Đại hội.

Thay mặt Đại hội, Bí thư Thành ủy bày tỏ lòng biết ơn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới - Người đã sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta.

Đại hội bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc công lao của các bậc lão thành cách mạng, các Anh hùng liệt sĩ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với nước cùng các thế hệ đồng bào, chiến sĩ đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu khai mạc Đại hội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển, thịnh vượng, hùng cường của dân tộc. Thành phố Hà Nội đang đứng trước những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đã đề ra.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII có nhiệm vụ: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030; bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ thành phố đi dự Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, trong các buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác chuẩn bị Đại hội, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm luôn nhấn mạnh: “Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội phải thật sự tiêu biểu, kiểu mẫu, thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên”.

"Tôi đề nghị mỗi đại biểu đại hội chúng ta cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực đóng góp trí tuệ để cụ thể hóa yêu cầu, kỳ vọng của Trung ương, của Tổng Bí thư Tô Lâm, của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô và nhân dân cả nước, xây dựng, phát triển Thủ đô Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, kỷ nguyên xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng", Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.